Hiter konec za slovenske paraplezalce

Švicarski Bern v teh dneh poleg svetovnega prvenstva v športnem plezanju gosti tudi SP za paraplezalce. Slovenci so imeli na tem tekmovanju tri predstavnike, a so nastope vsi končali že po predtekmovanju, je sporočila krovna Zveza za šport invalidov Slovenije - slovenski paralimpijski komite.

Švicarji so v Bernu v začetku avgusta v okviru SP v plezanju pripravili tudi svetovno prvenstvo za najboljše paraplezalce. Na njem so se merili tudi trije slovenski tekmovalci, Matej Arh, Tanja Glušič in Manca Smrekar. Slovenci so na prejšnjih velikih tekmovanjih že osvajali tudi medalje.

V Bernu pa so vsi nastope končali po predtekmovanju. Arh je bil osmi v kategoriji RP2, kjer je bil v predtekmovanju najboljši Španec Ivan Munoz Escolar.

Tanja Glušič je tekmovala v kategoriji B2, kjer je predtekmovanje dobila Britanka Abigail Robinson, Slovenka je bila 13. Manca Smrekar pa je nastopila v kategoriji RP3, najboljša v prvem delu tekmovanja je bila Brazilka Marina Dias, Smrekar je končala na desetem mestu. Finalne boje, za paraplezalce se bo SP končalo 10. avgusta, so si v vsaki kategoriji zagotovili po štirje najboljši.

Prvo svetovno prvenstvo za paraplezalce je bilo leta 2011 v Italiji. Glušič je doslej na teh tekmovanjih osvojila tri kolajne (leta 2014 srebro v kategoriji omejitve vida B2, 2018 bron v kategoriji B2, 2021 pa v spremenjeni kategoriji master drugo mesto).

Gregor Selak je v letih 2016, 2018 in 2019 osvojil tri bronaste medalje v kategoriji RP3.

Smrekar je v kategoriji omejitve gibanja RP3 na svojem debitantskem SP leta 2021 v Moskvi končala na četrtem mestu, Arh je bil takrat v kategoriji omejitve gibanja RP1 šesti.