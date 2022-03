Tiršek in Smrekarjeva športnika leta med invalidi

Tiršek, ki je bil športnik leta tudi ob zadnji podelitvi pred dvema letoma (lani zaradi koronske krize nagrad niso podelili ), si je tokratno priznanje zaslužil z nastopi na paraolimpijskih igrah v Tokiu, kjer je osvojil dve medalji. Za Tirška je to že šesto priznanje za športnika leta med posamezniki.

Franček Gorazd Tiršek si je nagrado prislužil z nastopi na paraolimpijskih igrah v Tokiu, kjer je osvojil dve medalji. Za Tirška je to že šesto priznanje za športnika leta med posamezniki. Foto: Vid Ponikvar

Smrekarjeva pa je nagrado dobila prvič, zaslužila si jo je s četrtim mestom na lanskem svetovnem prvenstvu v paraplezanju v Moskvi.

V ekipni konkurenci so priznanje dobili člani ekipe športnega ribolova, v kateri so bili Rudolf Centrih, Franc Štefanič, Željko Mavrič, Marko Pešec in Tomaž Vanič, ki so lani na SP v športnem ribolovu v Radečah osvojili srebrno medaljo, poleg tega pa je Centrih dobil bron v posamični konkurenci.