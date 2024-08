"Ko so se občutki s tekmovanja malo pomirili, je moja refleksija zelo pozitivna. Vesela sem, da sem se udeležila evropskega prvenstva in se uvrstila na drugo mesto. Priznam, da je bila želja po zlati medalji zelo velika, sploh ker sem letos toliko trenirala, vso svojo energijo in voljo sem usmerila v rehabilitacijo kolena, v to, da plezam, treniram, da se vrnem na svojo prejšnjo raven oziroma jo še izboljšam. V tem kratkem času mi je v bistvu uspelo priti na veliko boljšo raven kot pred leti," je za spletno stran Planinske zveze Slovenije dejala Manca Smrekar, članica kluba Tam Maribor.

Slovenska paraplezalka Manca Smrekar si je srebrno medaljo na evropskem prvenstvu 2024 priplezala prav za rojstni dan. Foto: Manuel Lopez

"Kljub poškodbi kolena napredujem, a imam pred sabo še veliko dela, sem ponosna nase in vesela, da sem na tem tekmovanju prilezla tako visoko. Vedno sem si želela na večjih tekmah priti čez ta najbolj previsen del in zdaj sem bila res tako blizu, da pridem proti vrhu. Seveda mi je še kar nekaj manjkalo, a napredek opazim tudi sama," je vtise strnila Ljubljančanka, ki se je leta 2021 na paraplezalnem svetovnem prvenstvu v Moskvi uvrstila tik pod zmagovalni oder, na četrto mesto, in s tem postala tudi slovenska parašportnica leta 2021.

Na prvenstvu v Villarsu je bila druguvrščena tudi v kvalifikacijah. Španka Paula de la Calle Pizarro (višina 28+) je osvojila tretje mesto. Slovenska tekmovalka je kolajno osvojila 25. avgusta, prav na 32. rojstni dan.

Ne le Manca Smrekar, celotna slovenska paraplezalna reprezentanca je imela na prizorišču EP najlegendarnejšo navijačico - Mančino babico. Foto: osebni arhiv

Slovenska paraplezalka je nastopila v kategoriji AU3. Trpi za dismalijo, tako imenovano boleznijo kratkih prstov. Ima prirojeno telesno okvaro, ko se je rodila z deformirano levo roko in praktično nima prstov razen palca.

Smrekarjeva je bila letos na stopničkah tudi na tekmah svetovnega pokala v paraplezanju z drugim mestom v Innsbrucku in tretjim v Salt Lake Cityju.

Slovenske barve so v Villarsu zastopali tudi Nataša Privošnik na četrtem, Matej Arh na petem, Gorazd Dolanc na šestem in Tanja Glušič na osmem mestu. Paraplezanje bo prvič na paraolimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028.