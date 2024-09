Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je objavila tekmovalni koledar za prihodnjo sezono. Koprski plezalni center bo svetovno elito gostil 5. in 6. septembra kot zadnje prizorišče pred svetovnim prvenstvom v Seulu. Če ne bo sprememb, bo koprska tekma v težavnosti pomenila tudi finale svetovnega pokala z letnico 2025.

V skladu z objavljenim sporedom se bo sezona svetovnega pokala v športnem plezanju že drugo leto po vrsti začela na Kitajskem. Sezono bo odprla tekma v balvanih v Keqiauu 18. aprila, nato pa bo teden dni kasneje spet sledila kombinacija tekmovanj v težavnosti in hitrosti v Wujiangu, in sicer od 25. do 27. aprila.

Na koledarju je povsem nova lokacija. Curitiba v Braziliji bo prvič prizorišče svetovnega pokala pod okriljem IFSC v Južni Ameriki s tekmo od 16. do 18. maja v disciplini balvani. Pred tem se bo svetovni pokal ustavil v Indoneziji, kjer bo od 2. do 4. maja tekmovanja v težavnosti in hitrosti. Natančna lokacija sicer še ni znana.

Pred dvema letoma je slovenski športni plezalec Luka Potočar prav v Džakarti postal zmagovalec seštevka sezone svetovnega pokala 2022 v težavnosti.

Svetovni pokal naj bi bil tudi na Poljskem, in sicer v disciplini hitrost, vendar pa še lokacije tekmovanja niso določili.

Svetovni pokal se bo ustavil tudi povsem v bližini Slovenije. Celovec v Avstriji bo konec julija prizorišče svetovnega pokala v hitrosti, in sicer 26. in. 27. julija.

Na koledarju je tudi svetovni pokal v Bernu v Švici. Gre za prizorišče lanskega svetovnega prvenstva v plezanju in paraplezanju, kjer si je Janja Garnbret med prvimi zagotovila olimpijsko vozovnico za Pariz ter navdušila z naslovoma svetovne prvakinje v olimpijski kombinaciji in balvanih ter srebrom v težavnosti.

Bern bo tokrat gostil zgolj tekmovanje v balvanskem plezanju, od 13. do 15. junija.

Mednarodna federacija je sporočila tudi datum 19. izvedbe svetovnega prvenstva. To bo potekalo v Seulu v Južni Koreji od 21. do 28. septembra 2025. S svetovnim prvenstvom se bo bo sklenila sezona tekmovanj najvišje ravni v prihodnji sezoni. Člansko SP bo po letu 2019 in japonskem Hachiojiju znova v Aziji.

Če ne bo dodatnih sprememb, se bo karavana športnih plezalcev pred odhodom v Južno Korejo v začetku septembra ustavila v Kopru, ki bo tako tudi zadnja postaja svetovnega pokala v sezoni 2025.

Vsakoletno mladinsko svetovno prvenstvo bo od 28. julija do 3. avgusta v Helsinkih na Finskem.

Ob tem so v izjavi za javnost opozorili, da so še v fazi ocenjevanja dodatnih tekem svetovnega pokala v težavnosti in hitrosti in jih bodo morda pozneje dodali na koledar.

Športno plezanje je tudi na programu 12. svetovnih iger. Te bodo potekale v Chengduju na Kitajskem od 7. do 17. avgusta 2025. Za hitrost se obetajo nove preizkušnje, ob klasičnih izločilnih bojih ena na ena še moška in ženska štafeta ter tekma v hitrosti, ko se bodo hkrati merili tekmovalci na štirih stenah.

* Tekmovalni koledar športnega plezanja za sezono 2025:



april:

18.-20. svetovni pokal, Keqiao (Kitajska), balvani

25.-27. svetovni pokal, Wujiang (Kitajska), težavnost, hitrost maj:

02.-04. svetovni pokal, Indonezija, težavnost, hitrost (*)

16.-18. svetovni pokal, Curitiba (Brazilija), balvani

23.-25. svetovni pokal, Salt Lake City (ZDA), balvani junij:

06.-08. svetovni pokal, Praga (Češka), balvani

13.-15. svetovni pokal, Bern (Švica), balvani

25.-29. svetovni pokal, Innsbruck (Avt), balvani, težavnost julij:

05.-06. svetovni pokal, Poljska, hitrost (*)

11.-13. svetovni pokal, Chamonix (Francija) težavnost, hitrost

26.-27. svetovni pokal, Celovec (Avstrija), hitrost september:

05.-06. svetovni pokal, Koper (Slovenija), težavnost

21.-28. svetovno prvenstvo, Seul (Južna Koreja), balvani, težavnost, hitrost



Opomba (*): Natančno lokacijo tekmovanja bodo določili naknadno.

Preberite še: