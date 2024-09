Plezalski komolec – Nevarna bolečina v komolcu in učinkovite rešitve!

Foto: Medicofit

Znan tudi kot medialni epikondilitis, je posledica preobremenitve mišic in kit, ki so povezane s komolcem. Kljub imenu pa plezalski komolec ne prizadene le plezalcev, ampak tudi druge športnike in ljudi, ki pogosto izvajajo dejavnosti, kot so tenis, golf ali delo z orodji.

Ta sindrom lahko povzroča dolgotrajno nelagodje in omeji gibanje, zato je ključno, da razumemo vzroke, simptome in učinkovite načine zdravljenja.

Gre za pogosto spregledano težavo, ki lahko povzroča dolgotrajne bolečine in omejitve pri gibanju, če je ne zdravimo pravilno. Čeprav mnogi športniki poskušajo nadaljevati aktivnost, je ključnega pomena, da se simptomov ne upoštevamo in čim prej poiščemo strokovno pomoč.

Kaj je plezalski komolec?

Plezalski komolec je vnetje tetiv, ki pripenjajo mišice podlahti na medialni epikondil, kostni izrastek na notranji strani komolca. Glavni vzrok tega stanja je ponavljajoča se obremenitev mišic podlahti, kar vodi do mikrotravm v tetivah.

Pri plezalcih se to pogosto zgodi zaradi nenehnega zategovanja, potiskanja ali vlečenja, kar povzroča stres na kite v komolcu. Značilni simptomi vključujejo bolečino na notranji strani komolca, šibkost v podlahti, zmanjšano gibljivost zapestja in bolečino pri stisku roke.

Pasti pri zdravljenju plezalskega komolca

Mnogi športniki in rekreativci skušajo prezreti prve simptome plezalskega komolca, saj menijo, da gre zgolj za začasno bolečino v komolcu zaradi preobremenitve.

Vendar neupoštevanje simptomov ali nadaljevanje aktivnosti brez zdravljenja težavo le še poslabša. Ena izmed največjih napak je, da športniki nadaljujejo treninge in s tem preobremenjujejo kite, kar vodi v kronično stanje in posledično dolgotrajnejšo ter zahtevnejšo rehabilitacijo.

Druga pogosta past je samozdravljenje z uporabo protibolečinskih zdravil ali ledu brez nasveta strokovnjaka. Čeprav ta sredstva lahko pomagajo zmanjšati bolečino in vnetje, ne odpravljajo osnovnega vzroka težave. Prav tako neustrezno izvajanje vaj za raztezanje in krepitev lahko podaljša čas okrevanja ali celo poslabša stanje.

Ali ste vedeli, da lahko napačna uporaba protibolečinskih zdravil ali napačne tehnike vadbe podaljšajo rehabilitacijo za 20–30 odstotkov?

Učinkovite rešitve za plezalski komolec

Fizioterapija in rehabilitacija

Za uspešno zdravljenje plezalskega komolca je ključna pravilno usmerjena fizioterapija, ki vključuje kombinacijo manualnih tehnik, vaj za krepitev in raztezanje ter najsodobnejših instrumentalnih terapij za pospeševanje celjenja, odpravo bolečin in izboljšanje funkcionalnosti.

Manualna terapija je pogosto prva izbira pri zdravljenju plezalskega komolca. Fizioterapevti izvajajo tehnike mobilizacije sklepa, masaže mišic in fascij ter prečno frikcijo točno na mestu poškodbe, kar pomaga izboljšati prekrvavitev in zmanjšati napetost v prizadetih mišicah ter tetivah.

Instrumentalna terapija

Najsodobnejše instrumentalne terapije, kot so WINTECARE TECAR terapija, visokotonska elektrostimulacija HiTOP, diamagnetoterapija PERISO, SUMMUS Laser in terapija z udarnimi valovi, pospešujejo proces celjenja in zmanjšujejo vnetje.

WINTECARE TECAR in diamagnetoterapija PERISO uporabljata elektromagnetne valove za spodbujanje regeneracije tkiva, medtem ko terapija z udarnimi valovi zmanjšuje mišično napetost in spodbuja obnovo tetiv. Visokotonska HiTOP elektrostimulacija pa izboljšuje mikrocirkulacijo in pomaga pri regeneraciji poškodovanih tkiv.

Foto: Medicofit

Ishemična vadba

V Medicofit kliniki, ki velja za najsodobnejšo fizioterapevtsko kliniko v Sloveniji, so med redkimi ustanovami v Evropi, ki se lahko pohvali, da pri posameznikih, ki imajo težave z obremenjevanjem mišic, uporabljajo ishemično vadbo, ki predstavlja pomembno revolucionarno podporo v rehabilitaciji.

Gre za metodo, pri kateri s pomočjo okluzijskih manšet omejimo pretok krvi v mišice, kar povzroča povečano mišično utrujenost pri nizkih obremenitvah. Ta metoda je še posebej učinkovita pri posameznikih z atrofijo mišic zaradi daljših obdobij neaktivnosti ali po poškodbah in operativnih posegih.

Ali ste vedeli, da je ishemična vadba za 30 odstotkov učinkovitejša pri povečanju mišične moči pri pacientih z atrofijo kot običajne metode vadbe?

Prilagojen program vadbe in preventivni ukrepi

Za dolgotrajno rešitev težav s plezalskim komolcem je ključnega pomena, da se pacientom omogoči individualno prilagojen program vadbe. V Medicofit kliniki ustvarjamo programe, ki so prilagojeni specifičnim potrebam posameznika, pri čemer upoštevamo stopnjo poškodbe, telesno pripravljenost in cilje pacienta.

Terapevtska vadba vključuje postopno povečevanje obremenitve ter vaje za izboljšanje moči, vzdržljivosti in stabilnosti mišic podlahti ter ramenskega sklepa. Poleg vaj za izboljšanje mišične moči je pomemben tudi ustrezen program raztezanja, ki pomaga zmanjšati napetost v mišicah in tetivah.

Preventiva pri plezalcih

Preprečevanje plezalskega komolca je ključno za dolgotrajno zdravje in funkcionalnost sklepa. Priporočamo uporabo pravilne tehnike pri plezanju in drugih športih, redno raztezanje ter krepitev mišic podlahti in ramenskega obroča. Prav tako je pomembno, da se izogibamo prekomernemu ponavljanju gibov in omogočimo telesu dovolj časa za okrevanje med treningi.

Ali ste vedeli, da pravilna tehnika plezanja in redne preventivne vaje zmanjšajo tveganje za pojav plezalskega komolca za kar 40 odstotkov?

Foto: Medicofit

S pravilnim pristopom, ki vključuje natančen klinični pregled, sodobne fizioterapevtske metode in prilagojen program vadbe, je mogoče trajno odpraviti bolečino in se vrniti k aktivnemu življenju. V Medicofit kliniki vam bodo naši strokovnjaki pomagali pri vaših težavah. Ne odlašajte in se obrnite na nas za celostno obravnavo ter učinkovit načrt rehabilitacije. Skupaj bomo poskrbeli, da se vrnete k svojim športnim in vsakodnevnim aktivnostim brez bolečin. Naročite se na učinkovite rešitve za plezalski komolec

