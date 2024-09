Sedemnajstletna slovenska športna plezalka Jennifer Buckley, ki sicer prebiva v Švici, se je odlično odrezala na pravkar končanem evropskem prvenstvu v mladinskih kategorijah v kraju Troyes v Franciji. Buckley, njena mama je Slovenka, oče Irec, je bila najboljša med mladinkami do 18 let v težavnosti. V finalu je edina osvojila vrh smeri.

Buckley je letos na Kitajskem postala mladinska svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih v kategoriji do 18 let. Letos je navdušila tudi med članicami v svetovnem pokalu, ko je 27. junija na tekmi v balvanih v Innsbrucku osvojila drugo mesto. Boljša je bila zgolj Janja Garnbret.

Na stopničke na mladinskem prvenstvu stare celine je stopila tudi Rosa Rekar. V konkurenci mladink do 20 let je osvojila drugo mesto. V finalu težavnosti je dosegla višino 47, za zgolj pol giba je bila od 19-letne Slovenke v boju za zlato boljša Bolgarka Aleksandra Totkova.

Žirovničanka je septembra osvojila tudi bron v težavnosti na univerzitetnem svetovnem prvenstvu v Kopru, pred tem je na Kitajskem prav tako v težavnosti postala mladinska svetovna prvakinja.

Tudi Rekar je letos že opozorila nase s četrtim mestom na tekmi svetovnega pokala v francoskem Brianconu v težavnosti.

