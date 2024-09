Brez Slovenke v finalu, Buckleyjeva deveta

Končali so se slovenski nastopi na predzadnji tekmi svetovnega pokala v disciplini balvani športnega plezanja. 17-letna Jennifer Buckley in 12 let starejša Katja Debevec se nista uvrstili v finale najboljše šesterice. Buckley je bila najboljša Slovenka na devetem mestu.

Če bi sodili po kvalifikacijah, sta Slovenki merili na finale. Vendar pa športna sreča in polfinalne postavitve v glavnem mestu Češke niso bile na slovenski strani. Jennifer Buckley, ki je letos na Kitajskem postala mladinska svetovna prvakinja v težavnosti in balvanih v kategoriji do 18 let, je v petkovih kvalifikacijah premagala vseh pet balvanskih izzivov, tri od teh v prvem poskusu. Polfinale je prinesel nove izzive, ki so bili prezahtevni za mlado slovensko plezalko.

Obetavna najstnica, pred katero je uspešna prihodnost, je v treh poskusih strla prvi polfinalni problem, v naslednjih dveh je zmogla vmesni cilj, coni, četrti pa je ostal nerešen v celoti. Finalna norma ni bila postavljena zelo visoko. Že en preplezan vrh je bil dovolj, o finalu pa so odločale podrobnosti, kot je število poskusov. Slovenko so od finala ločili štirje poskusi.

Katja Debevec, ki je bila peta po kvalifikacijah, je tekmovanje končala na 18. mestu od 20 polfinalistk, na svojem računu je imela osvojeni coni v prvem in drugem balvanu.

Svetovni pokal se bo sklenil s tekmami v vseh treh disciplinah težavnosti, balvanih in hitrosti v Seulu v Južni Koreji od drugega do šestega oktobra. Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret je tekmovalno sezono 2024 končala septembra po zmagi pred domačimi navijači na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Kopru.