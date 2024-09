Sedemindvajsetletni Anže Peharc je za dve mesti izboljšal uvrstitev iz petkovih kvalifikacij, ko je bil 17. A glavni cilj ostaja neuresničen, saj je meril na finale in boj za stopničke na predzadnji tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v sezoni 2024. Gregor Vezonik in Timotej Romšak sta tekmovanje končala že v kvalifikacijah..

Peharcu balvanske polfinalne postavitve niso bile pisane na kožo, do vrha je zmogel le na prvem balvanu, drugi je bil prezahteven, v tretjem in četrtem je osvojil vmesni cilj - cono, a se mu je vrh na obeh izmaknil izpod rok. Norma za finale je bila postavljena visoko pri vsaj treh od štirih rešenih problemih.

Slovenska moška vrsta bo imela še eno priložnost. Svetovni pokal se bo sklenil s tekmami v vseh treh disciplinah težavnosti, balvanih in hitrosti v Seulu v Južni Koreji od drugega do šestega oktobra. Ko bo Peharca, Vezonika in Romška čakal popravni izpit. Slovenci v težavnosti v moški konkurenci ne bodo nastopili na finalu sezone. Prav tako bo tekmovanje v hitrosti minilo brez slovenskega zastopstva.

V Pragi sicer še ni konec slovenskih nastopov. Slovenska vrsta ima v nedeljskem ženskem polfinalu dve vroči železi v ognju. Če bi sodili po kvalifikacijah, lahko Slovenki upravičeno merita na finale. V polfinale sta se prebili 17-letna Jennifer Buckley in 12 let starejša Katja Debevec s tretjim in petim dosežkom predtekmovanja. Tretja Slovenka Lucija Tarkuš je v kvalifikacijah končala kot 23.

Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret je tekmovalno sezono že končala.