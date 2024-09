Anže Peharc bo edini Slovenec v moškem polfinalu v Pragi

Tekmovalci so se v kvalifikacijah soočili s petimi izzivi, najboljši Slovenec je rešil tri balvanske probleme. Peharc je bil v svoji skupini A deveti.

Na vrhu razpredelnice sta dva tekmovalca Sorato Anraku iz Južne Koreje in Sam Avezou iz Francije, ki sta oba osvojila štiri od pet vrhov.

Na startu kvalifikacij sta bila še dva Slovenca. Gregor Vezonik in Timotej Romšak sta na 23. mestu ostala pred vrati polfinala, v katerega se je uvrstilo 20 najboljših.

Ne bo pa Peharc edini Slovenec v moškem polfinalu v Pragi. S sedmim dosežkom se je v nadaljevanje uvrstil član avstrijske reprezentance Nicolai Užnik, pripadnik slovenske skupnosti na avstrijskem Koroškem.

Na sporedu so še ženske kvalifikacije, v katerih ima Slovenija tri tekmovalke. V polfinale se bodo skušale uvrstiti Katja Debevec, Jennifer Buckley in Lucija Tarkuš. Od teh je najmlajša 17-letna Buckley, ki je letos na Kitajskem navdušila z naslovoma mladinske svetovne prvakinje v težavnosti in balvanih v kategoriji do 18 let.

Dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret je tekmovalno sezono 2024 končala 7. septembra po zmagi pred domačimi navijači na tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Kopru.

