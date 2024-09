Tudi brez Janje Garnbret so cilji visoki

Športne plezalce do konca sezone čakata še dve postaji svetovnega pokala. Prva že ta konec tedna, ko bo v Pragi na sporedu predzadnja tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Na Češkem ne bo tekmovala najboljša Slovenka Janja Garnbret, ki je po olimpijski kolajni v Parizu in zmagi na domači tekmi v Kopru že končala sezono.

Slovenska ekipa se je danes odpravila v Prago, kjer bo od petka do nedelje skušala pustiti pečat. V ekipi glavnega trenerja Gorazda Hrena so izkušeni Katja Debevec, Anže Peharc in Gregor Vezonik, ki želijo sezono skleniti v velikem slogu.

Selektor je priložnost ponudil tudi obetavnim članom podmladka. V ekipi so Timotej Romšak, Jennifer Buckley in Lucija Tarkuš. Od teh je najmlajša 17-letna Buckley, ki je letos na Kitajskem navdušila z naslovoma mladinske svetovne prvakinje v težavnosti in balvanih v kategoriji do 18 let.

Slovensko mladinsko reprezentanco od 25. do 29. septembra nato čaka še evropsko prvenstvu v mlajših kategorijah v Troyesu v Franciji.

Svetovni pokal se bo sklenil s tekmami v vseh treh disciplinah težavnosti, balvanih in hitrosti v Seulu v Južni Koreji od 2. do 6. oktobra.

V Koreji bodo v težavnosti nastopile Tarkuš, Sara Čopar, Mia Krampl in Rosa Rekar. V balvanskem plezanju pa Tarkuš in Debevec pri ženskah ter Peharc, Vezonik in Romšak pri moških. Slovenci v težavnosti v moški konkurenci ne bodo nastopili na finalu sezone. Prav tako bo tekmovanje v hitrosti minilo brez slovenskega zastopstva.

Preberite še: