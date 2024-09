Dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret je ob robu sprejema na Pikinem festivalu v Velenju dejala, da si želi nastopiti na olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu. Ob tem je izpostavila, da je do tam še štiri leta, v katerih se lahko zgodi marsikaj nepričakovanega.

Garnbret je na novinarsko vprašanje o načrtih za nastop igrah v Los Angelesu odgovorila: "Morda je še prezgodaj govoriti o tem, kaj se bo zgodilo v Los Angelesu, vsekakor pa je moja želja, da tam nastopim. Toda štiri leta niso kratko obdobje." Povedala je še, da ne bo nastopila na bližajočem državnem prvenstvu v Celju, saj bo v sredo odpotovala v Francijo, kjer jo čaka preizkušnja na naravni skalnati steni.

Foto: www.alesfevzer.com

Na današnjem sprejemu v okviru Pikinega festivala jo je na Titovem trgu v Velenju pričakalo več sto otrok, kar jo zelo veseli. "Že po zlati medalji v Tokiu sem začela opažati, da se za plezanje navdušuje vedno več otrok, ki se zanj tudi odloči. Mislim, da bo plezanje kmalu postalo eden izmed najpopularnejših športov na svetu, če ne celo najbolj popularen," je bila o prihodnost omenjenega športa optimistična Garnbret.

Ob tem je izpostavila, da optimizem črpa iz dejstva, da je v zadnjem času spoznala veliko ljudi, ki so povezani s plezanjem oziroma vsaj poznajo koga, ki pleza.

Dvakratna olimpijska prvakinja je vzor številnim mladim plezalkam in plezalcem, pri čemer je tudi sama v mladih letih imela vzornico. "To je bila Mina Markovič, ki je tedaj bila v samem svetovnem vrhu. Želela sem si doseči rezultate, ki jih je dosegla ona. Opazovala sem njen stil plezanja kot tudi vse ostale. Mislim, da je nekaj neverjetnega, da sem zdaj sama v tej poziciji," je o svoji vzornici iz mladih let dejala Garnbret.

Želela bi si še kakšen športni center. Foto: Grega Valančič

V zadnjem času je zraslo kar nekaj novih plezalnih centrov

Njeni uspehi niso pozitivno vplivali le na vpis otrok v plezalne klube, temveč tudi na razvoj infrastrukture, saj je v Sloveniji v zadnjem času zraslo kar nekaj novih plezalnih centrov. "Moram reči, da sem vse izmed njih že preizkusila, a glede na to, kako skokovito se ta šport razvija, bi si želela še kakšnega več," je o infrastrukturnem vidiku svojih uspehov razmišljala Garnbret.

Za njene dosežke ji je danes v Velenju čestital tudi tamkajšnji župan Peter Dermol. "Za nas je izjemna čast, da se Janja vedno vrne v kraje, ki so tako ali drugače povezani z njeno športno potjo. Mislim, da gre za osebo, ki je uspehi niso spremenili, saj je še vedno preprosta in takšna, kot smo jo poznali v preteklosti. Velenjčanke in Velenjčani smo izjemno ponosni, da smo del te zgodbe," je sklenil Dermol.

