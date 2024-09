Janja Garnbret je vrhunsko začela obrambo lanske zmage na domači tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Kopru. Petindvajsetletna Korošica se je z dvema osvojenima vrhovoma smeri kvalifikacij zanesljivo uvrstila v večerni polfinale in bila nato tudi v tem izvrstna, saj je še tretjič priplezala do vrha. Se pa v sobotni finale osmerice ni uspelo prebiti nobeni od preostalih petih Slovenk v polfinale, medtem ko se v moški konkurenci noben od Slovencev ni uvrstil niti v polfinale.

Niz svetovnega pokala Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) je še tretjič po vrsti v Kopru, kjer je na sporedu peta tekma v težavnosti v letošnji sezoni. Lansko zmago brani najboljša slovenska in svetovna plezalka zlata olimpijka Janja Garnbret. Sodeč po prepričljivi predstavi v opoldanskih kvalifikacijah in nato še v polfinalu, ko je plezala šele ob pol polnoči in priplezala do vrha smeri, se spogleduje s svojo 46. zmago v svetovnem pokalu. Kljub več kot triurnemu čakanju v izolaciji je ohranila svežino ter je znova kot edina od vseh polfinalistov osvojila vrh smeri.

Tudi v polfinalu je Janja Garnbret priplazala do vrha zahtevne smeri. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav je sezono 2024 podredila olimpijskim igram in ne nastopa na vseh tekmah svetovnega pokala, vseeno lahko osvoji lovoriko v skupnem seštevku v težavnosti. "Če sem iskrena, ne razmišljam toliko o tem. Bolj razmišljam o tem, da uživam v plezanju, se zabavam. Če bom osvojila naslov v težavnosti, bom seveda vesela. Moj največji cilj so bile olimpijske igre in uspelo mi je izpolniti pričakovanja, tako da je vse ostalo bonus," je pred tekmo dejala Garnbretova.

Janja je bila najbolj prepričljiva od vseh v kvalifikacijah absolutno, upoštevajoč ženske in moške. Edina je zmogla steno velikanko od prvega do zadnjega oprimka v celoti in še enkrat ponovila vajo tudi v drugi kvalifikacijski smeri. Bo pa edina od 18-članske domače ekipe nastopila v sobotnem finalu. Šest Slovenk si je zagotovilo polfinale, od teh je le najboljša preživela oba kroga ter bo domačo vrsto zastopala v sobotnem finalu najboljše osmerice.

Mia Krampl Foto: www.alesfevzer.com Polfinalno rundo tekmovanja so si od domače ekipe ob Garnbretovi zagotovile še Rosa Rekar s 15., olimpijka iz Tokia in Pariza Mia Krampl s 16., Lucija Tarkuš s 23., Jennifer Buckley s 25. in Sara Čopar s 26. mestom. Kramplova, ki je v polfinalu dosegla višino 37, je za pol giba na 11. mestu ostala pred vrati finala. Buckleyjeva in Čoparjeva sta bili blizu, a vseeno z višino 36+ predaleč za sobotni finale na 13. oziroma 14. mestu, Tarkuševa (21.) in Rekarjeva (22.) sta v polfinalu priplezali do višin 31+ in 31. Vita Lukan, lani tretja na koprski tekmi, je s 27. mestom za las zgrešila polfinale.

Brez Slovencev v polfinalu

Pravi polom pa se je primeril sedem članski domači moški vrsti, saj bo polfinale minil brez slovenskega tekmovalca. Največje razočaranje je nastop favorita, pariškega olimpijca Luke Potočarja, ki je pred dvema letoma v Kopru osvojil prvo zmago v svetovnem pokalu. Leta 2022 zmagovalec seštevka svetovnega pokala v težavnosti in nekdanji svetovni podprvak bo polfinale in finale spremljal kot gledalec.

Noben slovenski plezalec se ni uvrstil v polfinale. Foto: Grega Valančič

V prvi smeri je padel že na desetem oprimku, v drugi je dosegel višino 26+, preskromen dosežek, ki mu je prinesel 30. mesto. Milan Preskar je tekmovanje končal na 35. mestu, Martin Bergant je bil 39., Lovro Črep in Gorazd Jurekovič sta si razdelila 41. mesto, Luka Jerman je bil 50., Samo Golob pa 57. od 58 tekmovalcev.