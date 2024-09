Na plezalni spektakel v Kopru prihajata oba olimpijska prvaka iz Pariza

Pozornost ljubiteljev športnega plezanja bo ta konec tedna znova usmerjena v Koper, ki bo gostil tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Na prvi preizkušnji po olimpijskih igrah v Parizu bosta nastopila tudi aktualna olimpijska prvaka, Janja Garnbret in Britanec Toby Roberts. Slovenija se bo predstavila v močni 18-članski zasedbi, v kateri bosta tudi svežepečeni mladinski svetovni prvakinji Jennifer Buckley in Rosa Rekar, ki računa na izdatno pomoč navijačev. Kvalifikacije in polfinale bosta na sporedu v petek, 6. septembra, finale pa bo na sporedu dan pozneje, 7. septembra.

Koper bo letos že tretje leto zapored gostil tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, ki se je iz Kranja preselila na slovensko Obalo. 28. tekma svetovnega pokala v organizaciji Planinske zveze Slovenije in pod okriljem Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC) bo tudi letos na zunanji plezalni steni Plezalnega centra Koper - Plus climbing.

Foto: Ana Kovač

Na štartni listi tudi aktualna olimpijska prvaka iz Pariza

Na tekmo je prijavljenih 134 tekmovalcev iz 29 držav. Na štartni listi sta tudi olimpijska prvaka iz Pariza, Janja Garnbret, za katero bo to zadnja tekma v sezoni, in Britanec Toby Roberts.

Svoj nastop sta potrdila tudi slovenska olimpijca Mia Krampl in Luka Potočar, ki je leta 2022 v Kopru slavil svojo prvo zmago na tekmi svetovnega pokala, z nedavnega EP pa se je vrnil s šestim mestom v kombinaciji, ter obetavni plezalki Jennifer Buckley in Rosa Rekar, ki sta na nedavnem mladinskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem dodobra utrdili svojo plezalno samozavest.

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Sedemnajstletna Jenny Buckley, ki živi in trenira v Švici, je postala mladinskega svetovna prvakinja v težavnosti in na balvanih v kategoriji kadetinj, dve leta starejša Rosa Rekar pa je osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje v težavnosti v kategoriji mladink.

Poleg omenjenih bodo v Kopru nastopili še 19-letna Sara Čopar, ki se je z nedavnega članskega evropskega prvenstva v Villarsu v Švici vrnila z dvema četrtima in petim mestom, Vita Lukan, lani tretja v Kopru, Lucija Tarkuš, Lana Skušek, Katja Debevec, šesta na balvanih na pravkar končanem prvenstvu stare celine, Zala Mlakar Starič in Lana Gorič ter Lovro Črep, Martin Bergant, Milan Preskar, Gorazd Jurekovič, Luka Jerman in Samo Golob.

Intervjuje s posameznimi akterji tekmovanja si boste na Sportalu lahko prebrali v prihodnjih dneh.

Tekma svetovnega pokala Koper 2024 v težavnostnem plezanju Petek, 6. september:

9.00–15.00 kvalifikacije

9.00–12.00 program za OŠ in mlade z Mini olimpijado

9.00–13.00 plezanje na mobilni plezalni steni

17.00–19.30 program na stojnicah in glasbeni program z DJ-jem

20.00 polfinale

22.00–24.00 program na stojnicah in glasbeni program z DJ-jem Sobota, 7. september:

17.00–19.30 program na stojnicah in glasbeni program

17.30–19.30 Telekomov plezalni vrtec

19.30 odprtje finala

20.00 finale

22.00–24.00 program na stojnicah in glasbeni program z DJ-jem

Dan po tekmi svetovnega pokala bo Koper gostil še en festivalni dogodek, FISU svetovno univerzitetno prvenstvo v športnem plezanju, ki bo v Kopru od 8. do 12. septembra. Prvenstvo bo v vseh treh disciplinah, težavnosti, hitrosti in balvanih, pričakujejo pa tudi srebrno olimpijko v hitrosti, Kitajko Lijuan Denk.