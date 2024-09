Janja Garnbret želi z navijači še enkrat proslaviti zlato olimpijsko medaljo iz Pariza

Koper bo danes in v soboto (6. in 7. septembra) tretjič gostil tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, ki bo za plezalce in plezalke prva tekma svetovnega pokala po olimpijskih igrah v Parizu. Na štartni listi je 134 tekmovalk in tekmovalcev iz 29 držav in štirih kontinentov, tudi oba olimpijska prvaka, nesporno prva dama športnega plezanja Janja Garnbret in Britanec Toby Roberts. Barve Slovenije bo zastopalo kar 18 plezalcev in plezalk. Kvalifikacije se bodo začele danes ob 9. uri, polfinale bo na sporedu ob 20. uri, finale najboljše osmerice v moški in ženski konkurenci pa v soboto ob 20. uri.

Potem ko je Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) leta 2022 Kranj zaradi zastarele plezalne stene, ki ni več ustrezala tekmovalnim merilom, umaknila s koledarja tekmovanj, se je tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju več kot uspešno preselila v Koper.

Matej Planko v družbi Janje Garnbret Foto: Grega Valančič

Da je bila odločitev pravilna, že dve leti zapored dokazuje večtisočglava navijaška množica, ki se v začetku septembra zgrne pod sodobno zunanjo steno na prizorišču ob slovenski obali. Organizatorji računajo, da letos ne bo nič drugače. Organizacijski vodja tekme svetovnega pokala v Kopru Matej Planko nam je v torek povedal, da je prodaja vstopnic še boljša kot v tem času lani. Ob tem je pozval vse ljubitelje športnega plezanja, aktivnosti v naravi in športa nasploh, da svojo ljubezen do športa izkažejo s tem, da kupijo vstopnico in obiščejo plezalni dogodek.

Na štartni listi tudi 18-članska slovenska ekipa

Na tekmo je prijavljenih 134 plezalcev in plezalk iz 29 držav in štirih kontinentov. 66 je moških in 68 žensk. Med njimi je tudi 18 slovenskih plezalk in plezalcev: poleg olimpijske prvakinje Janje Garnbret še olimpijca Mia Krampl in Luka Potočar, ki je v Kopru leta 2022 prvič zmagal na tekmi svetovnega pokala.

Nastopili bosta tudi junakinji nedavnega mladinskega svetovnega prvenstva v Guiyangu na Kitajskem Jennyifer Buckley in Rosa Rekar. Poleg naštetih bodo gledalci lahko navijali še za Vito Lukan, lani tretjo v Kopru, ki si želi pred domačo publiko obrniti rezultatsko krivuljo v letošnji sezoni, Saro Čopar, Lucijo Tarkuš, Lano Skušek, Katjo Debevec, Zalo Mlakar Starič, Lano Gorič, Lovra Črepa, Martina Berganta, Milana Preskarja, Gorazda Jurekoviča, Luko Jermana in Samota Goloba.

Luka Fonda, Sara Čopar, Rosa Rekar, Janja Garnbret, Luka Potočar in Vita Lukan Foto: Ana Kovač

Vita Lukan priznava, da se letošnja sezona ni odvijala po njenih željah. "Cilj sezone so bile olimpijske igre, vendar se po neuspešnih kvalifikacijah ne morem več sestaviti, tako fizično kot tudi psihično. Bolj kot s slabim rezultatom na evropskem prvenstvu sem razočarana nad svojim plezanjem celotno sezono. Treba bo vse analizirati in spremeniti določene stvari, da se lahko naslednje leto spet potegujem za vidnejše uvrstitve," je na novinarski konferenci v Kopru povedala 23-letna Radovljičanka, ki si v Kopru, kjer je bila lani tretja, želi glasno navijaško podporo. "V tem trenutku se moram osredotočiti na to, da ne glede na trenutno formo pokažem svoj maksimum pred domačimi navijači. Za tekmo v Kopru nimam rezultatskega cilja, želim si le čim večjo podporo občinstva." Foto: Ana Kovač

Z nastopom v Kopru se želi zahvaliti navijačem

Za Garnbretovo bo to šele peta tekma svetovnega pokala v letošnji sezoni (vse štiri je končala kot zmagovalka), v kateri je bilo vse podrejeno olimpijskim igram. Če ne bi šlo za domačo tekmo, na njej najverjetneje ne bi nastopila, nam je zaupala v nedavnem intervjuju za Sportal, ampak bi se raje posvetila novemu projektu v skali. A domača tekma je domača tekma in teh se zaradi navijačev praviloma na izpušča.

"V Koper pridejo moji domači, moji prijatelji, kar mi ogromno pomeni. Nastopila bom zaradi vseh ljudi, ki me podpirajo in mi ogromno dajo, in na ta način, da me lahko pridejo pogledat v živo, jim želim vrniti. Prav tako si želim še enkrat proslaviti dejstvo, da je zlata olimpijska medalja ponovno na slovenskih tleh."

Janjo Garnbret bodo skušale izzvati Avstrijka Jessica Pilz, dobitnica olimpijskega brona v Parizu, Korejka Chaehyun Seo, sveža evropska prvakinja v težavnosti in kombinaciji Laura Rogora, Nizozemka Lynn van der Meer, tretja na nedavnem evropskem prvenstvu v Villarsu v Švici, Japonka Natsuki Tanii, če jih izpostavimo le nekaj.

V Kopru bosta nastopila tudi olimpijski prvak in podprvak iz Pariza Toby Roberts (v sredini) in Anraku Sorato. Foto: Guliverimage

V Kopru bosta nastopila tudi aktualni olimpijski prvak, Britanec Toby Roberts, in 17-letni Japonec Anraku Sorato, olimpijski podprvak iz Pariza in trenutno najboljši v seštevku balvanskega in težavnostnega plezanja. Na štartni listi je še pet olimpijcev iz francoske prestolnice: Belgijca Hannes van Duysen in Yannick Flohé, Nemec Alexander Megos, Južnokorejec Lee Dohyun in Švicar Sascha Lehmann.

Kdo bo postavljal smeri?

Ko smo se v torek pogovarjali z Luko Fondo, trenerjem, pomočnikom slovenskega selektorja članske vrste in neutrudnim vodjo plezalnega centra Climbing Plus Koper, nam je zagotovil, da na prizorišču tekme vse poteka po načrtih. Postavljavci smeri so v času našega pogovora pravkar zaključili postavljanje polfinalne smeri, pobrali oprimke s stene in se lotili postavljanja kvalifikacijskih smeri. "Delo postavljavcev smeri se odvija šest dni, vključno s prihodom. Smeri testno postavljajo v obratnem vrstnem redu, to pomeni, da najprej postavijo finalno smer in jo pospravijo, sledi polfinalna in na koncu še kvalifikacijske smeri, ki ostanejo na steni. Vse smeri se testirajo, slikajo in posnamejo, označijo, odmontirajo ter pospravijo v skladišče, kjer na varnem počakajo do dneva, ko jih potrebujemo."

Luka Fonda si bo oddahnil, ko se bo tekmovalno kolesje končno zavrtelo. Foto: Ana Kovač

Smeri bodo postavljali domači in tuji postavljavci. "V pravilih je, da mora biti vsaj polovica postavljavcev iz tujine, te pa določi mednarodna zveza. Ekipa tujih postavljavcev je letos nova, na čelu s Hirošijem Okanom, ki je bil tudi glavni postavljalec svetovnega prvenstva v Bernu v Švici. V ekipi je še Britanec Yann Genoux, ki je letos postavljal smeri za tekmi v Innsbrucku in Chamonixu, Američan Ryan Sewell in še slovenska postavljavca Miha Hribar in Dominik Fon," je povedal Fonda.

Koper bo po tekmi svetovnega pokala gostil še univerzitetno svetovno prvenstvo. Foto: Grega Valančič

V Kopru se bo tudi po tekmi svetovnega pokala nadaljevalo plezalno vzdušje. Plezalni center in mesto bosta namreč med 9. in 12. septembrom gostila še univerzitetno svetovno prvenstvo, in to v vseh treh plezalnih disciplinah (hitrost, balvani in težavnost). Na tekmovanje, ki poteka pod okriljem Mednarodne univerzitetne športne zveze Fisu, je prijavljenih 217 tekmovalcev iz 27 držav.

