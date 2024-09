Ni bilo dvoma: Janja Garnbret v Kopru do 46. zmage

V Kopru je potekala peta tekma svetovnega pokala težavnostnega plezanja v tej sezoni. Finale plezalk je dobila izjemna Janja Garnbret, ki je prišla do višine 46, trije oprimki so ji zmanjkali do vrha. To je njena 46. zmaga v svetovnem pokalu. Na prizorišču sta jo v družbi skoraj sedem tisoč navijačev spremljala tudi olimpijska prvakinja v judu Andreja Leški in srebrni kajter Toni Vodišek. V moški konkurenci je prav tako zmagal olimpijski prvak iz Pariza, Toby Roberts je priplezal do višine 40.