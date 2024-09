Za Janjo Garnbret je popolna sezona. Zmagala je na vseh tekmah, na katerih je nastopila, vključno s stresno olimpijsko preizkušnjo v Parizu, in za piko na i zmagala tudi na domači tekmi v Kopru. To je bilo za 25-letno Korošico zadnje dejanje v letošnji sezoni. Pred zasluženim dopustom se bo vrnila v naravne stene v Francijo, kjer bo skušala spisati še eno zgodovinsko poglavje.

Foto: Grega Valančič

"Za zdaj sem vse, kar sem napovedala, tudi uresničila in upam, da bo tako tudi v prihodnje," se je sinoči po še eni zmagi, že 46. na tekmah svetovnega pokala, smejalo Janji Garnbret. "Ta konec tedna je bil blizu popolnosti. Včeraj trije osvojeni vrhovi (dva v kvalifikacijah in eden v polfinalu, op. a.), v finalu skoraj na vrhu, tako da blizu popolnosti, če pa potegnem črto pod letošnjo sezono … kaj naj rečem, zmagala sem na vsaki tekmi, kjer sem nastopila, tako da bi si prisodila oceno pet. Za mano je odlična sezona," je sezono 2024 komentirala četrta najboljša tekmovalka v zgodovini športnega plezanja, ki si je sinoči zmagovalni oder delila s staro znanko, Avstrijko Jessico Pilz, ki je osvojila drugo mesto, in 17-letno Američanko Annie Sanders.

Fotogalerija s plezalnega finala v Kopru (foto: Grega Valančič)

Kot da bi stvari tekle same od sebe

Zaradi izkušenj z olimpijskih iger v Tokiu ji je bilo po Parizu lažje. "Tokrat se je bilo lažje vrniti na trening, biti motivirana in zraven še uživati. Razlog je v tem, da sva si z Romanom (trenerjem Krajnikom, op. a.) že vnaprej zastavila cilje, zato je bilo zdaj vse skupaj lažje. Tudi tekme v Kopru sem se res veselila. Vedno mi je v užitek nastopati pred domačim občinstvom oz. vsako leto mi je boljše, ampak letos pa je bilo res najboljše. Uživala sem v kvalifikacijah, polfinalu in finalu, čutila sem, kot da stvari tečejo kar same od sebe. Nobenega odvečnega giba nisem storila, tudi sproščenost je bila tam, kjer mora biti."

Foto: Grega Valančič Z nastopom v Kopru se je navijačem zahvalila za podporo

Čarobnemu večeru na Obali so svoje dodali navijači, ki so znova dihali z borci v vertikali. Kako je plezati na domačem prizorišču, ali Janja v steni čuti navijaško energijo, ki se nabira pod steno? "Definitivno čutim, morda ne zavestno, podzavestno pa prav gotovo. To je energija, ki te drži pokonci. Ko že misliš, da ne moreš več, pa vseeno zmoreš še dva, tri gibe. Res je fantastično, in kot sem že večkrat ponovila, zame ni bilo enako plezati v Kranju ali zadnji dve leti v Kopru, vedno mi je bilo težko, ker sem želela pokazati nekaj več. Zdaj vem, da mi to ni treba, pokazati moram le svojo normalo. Priznam, da tako fino, kot mi je bilo letos, ni bilo še nikoli. Najlepša hvala vsem, ki so prišli navijat, super je bilo," se je zahvalila navijačem. "Če tekma ne bil bila v Kopru, ne bi tekmovala. Ker pa je domače občinstvo, ki mi že ves čas daje toliko podpore in ljubezni, sem jim vrnila s tem, da sem se lahko pokazala tudi doma."

Naval navijačev ... Foto: Grega Valančič

Še vedno trenira tako, kot bi bila poškodovana

Na vprašanje, kaj je v zadnjih letih dodala k treningom, da je tako superiorna, je v svojem skromnem slogu odgovorila: "To, da več treniram. Moram priznati, da je poškodba v lanski sezoni dodala svoje, v smislu, da je moral Roman razmišljati o drugačnih načinih treniranja, ki pa jih še danes uporabljam. To pomeni, da čeprav je poškodba palca sanirana, še vedno treniram tako, kot bi imela prst poškodovan, ker je bil ta trening res dober. To mi je dalo dodatno moč, enostavno zdaj bolje plezam. Še en dokaz, da je v vsaki stvari nekaj dobrega."

Finale v Kopru si je na prizorišču ogledalo kar šest tisoč navijačev. Foto: Grega Valančič

Vrača se v Francijo, kjer jo čakajo nedokončani posli

Nesporna prva dama športnega plezanja je z nastopom v Kopru končala letošnjo sezono, kar pomeni, da je na balvanski tekmi v Pragi in na zaključku sezone v Seulu v Južni Koreji (vodi tako v seštevku balvanov kot težavnosti) ne bo, kar pa ne pomeni, da se od plezanja in lovljenja novih rekordov v tem športu, poslavlja. Ravno nasprotno, čaka jo še kar nekaj plezanja.

Foto: Grega Valančič

"Danes bo dan za počitek, potem pa se vračam na trening in nato še v Francijo, kjer bi rada splezala projekt, ki sva si ga zadala z Romanom (o projektu v smeri Bibliographie v plezališču Céüse je govorila tudi v nedavnem intervjuju za Sportal. Če ji smer uspe preplezati, bo prva ženska v zgodovini, ki bi ji uspelo preplezati smer z oceno 9B+, op. a.). Rada bi izkoristila dobro formo iz Pariza in upam, da mi tudi v skali uspe. Za počitnice pa bo čas oktobra in novembra."

Janjo Garnbret in njene plezalne kolege in kolegice so na Bonifiki v družbi šesttisočglave množice, ki je bučno pozdravila vsakega tekmovalca v steni, spremljali tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in olimpijska junaka, olimpijska prvakinja v judu Andreja Leški in njen koprski sokrajan, srebrni kajter Toni Vodišek.

Tekmo v Kopru sta si ogledala tudi Andreja Leški in Toni Vodišek. Foto: Grega Valančič

