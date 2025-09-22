Naj se po jutru dan pozna: Slovenci v Seulu uspešno skozi kvalifikacije

S kvalifikacijami v težavnostnem plezanju se je v Seulu v Južni Koreji začelo 19. svetovno prvenstvo v športnem plezanju. Slovenci so bili na prvi oviri zelo uspešni, kar pet se jih je prebilo v polfinalni krog. Janja Garnbret je udarno začela prvenstvo, saj je bila edina v ženski konkurenci, ki je v obeh kvalifikacijskih smereh osvojila vrh.

19. svetovno prvenstvo v športnem plezanju v Seulu v Južni Koreji se je začelo v zgodnjih urah po slovenskem času s kvalifikacijami v težavnostnem plezanju.

V moški konkurenci smo imeli enega predstavnika, Luko Potočarja, ki je z devetim dosežkom kvalifikacij (24+ in vrh) brez težav napredoval v polfinale. Moške kvalifikacije je dobil Španec Alberto Gines Lopez, ki je edini v moški konkurenci dosegel vrh obeh kvalifikacijskih smeri, medtem ko je bil branilec naslova iz Berna Avstrijec Jakob Schubert osmi (28+, 44).

Enako udarno je prvenstvo začela osemkratna svetovna prvakinja Janja Garnbret, ki je v ženski konkurenci edina osvojila oba vrhova kvalifikacij. Zelo uspešni sta bili tudi Rosa Rekar, ki je postavila deveti dosežek kvalifikacij (28+, 41), in Lučka Rakovec (30+, 32+), ki je zasedla 11. mesto. Skozi prvo sito se je prebila tudi dvakratna olimpijka in svetovna podprvakinja v težavnosti iz leta 2019 Mia Krampl, ki je pristala na 18. mestu (30+, 28+). Za malenkost je polfinale zgrešila Lucija Tarkuš, finalistka Kopra, ki je s kvalifikacijskima višinama 27+ in 26+ osvojila 29. mesto.

V polfinale, ki bo tako kot finale na sporedu v petek, se je uvrstila tudi izjemna korejska plezalka Jain Kim, ki si je še do pred tekme v Kopru z Janjo Garnbret delila rekord v številu zmag v težavnosti (30).

Kaj so v slovenskem taboru povedali o kvalifikacijah: Rosa Rekar (9. mesto): S prvo smerjo sem kar zadovoljna, zdelo se mi je, da sem dobro odplezala, škoda le, da mi je zgoraj odneslo nogo. Druga smer pa ni bila dobra, plezala sem bolj živčna kot v prvi in mislim, da se je to precej poznalo tudi na mojem nastopu.



Lučka Rakovec (11. mesto): Moj nastop danes ni bil najboljši, nisem se dobro počutila v steni, a sem vseeno uspela solidno odplezati. Upam, da bom v naslednjih treh dneh našla svoj 'flow' in bolje odplezala v polfinalu. Mia Krampl (18. mesto): Čeprav številke morda ne kažejo najbolje, sem s kvalifikacijami zadovoljna. Moj cilj je bil, da se borim in dam vse od sebe, in mislim, da mi je to v kvalifikacijah kar uspelo. Nisem delala večjih napak, smeri so bile dobre, odplezala sem solidno in to je dovolj za naslednji krog. V petek, ko sta na sporedu polfinale in finale, bom pa morala pošteno 'stisniti'. Lucija Tarkuš (29. mesto): Danes sem bila zelo živčna, pa niti ne vem, zakaj. Žal tudi plezanje ni bilo dobro. Moram zbrati misli in analizirati, kaj je šlo narobe, ampak trenutno sem precej razočarana. Luka Potočar (9. mesto): S prvo smerjo in osvojenim vrhom sem bil zelo zadovoljen. Pri meni je prva smer na prvenstvu vedno nekoliko živčna. V drugo pa se mi zdi, da je bila smer težja – bil sem bolj sproščen, a mi to žal ni kaj dosti pomagalo. Škoda mi je zadnjega giba in dejstva, da nisem mogel pokazati vsega, česar sem sposoben. V polfinale grem optimistično. Mislim, da sem se Koreje dobro navadil. Za nami je nekaj dobrih treningov, dnevna forma je dobra in upam, da bo tako tudi v nadaljevanju.

Jutri bodo v Seulu na sporedu kvalifikacije na balvanih. Ob 2.00 po slovenskem času se bodo v steno podali fantje, ob 9.00 po slovenskem času pa dekleta. Garnbret cilja na zmago v obeh disciplinah.

Urnik svetovnega prvenstva v plezanju in paraplezanju Seul 2025 Ponedeljek, 22. september

9.00 - težavnost, M/Ž kvalifikacije (2.00 po slovenskem času) Torek, 23. september

9.00 - balvani, M kvalifikacije (2.00 po slovenskem času)

16.00 - balvani, Ž kvalifikacije (9.00 po slovenskem času) Sreda, 24. september

13.30 - paraplezanje, M/Ž finala (6.30 po slovenskem času) Četrtek, 25. september

13.30 - paraplezanje, M/Ž finala (6.30 po slovenskem času) Petek, 26. september

10.00 - težavnost, M/Ž polfinale (3.00 po slovenskem času)

19.00 - težavnost, M/Ž finale (12.00 po slovenskem času) Sobota, 27. september

10.00 - balvani, Ž polfinale (3.00 po slovenskem času)

19.00 - balvani, Ž finale (12.00 po slovenskem času) Sobota, 27. september

10.00 - balvani, M polfinale (3.00 po slovenskem času)

19.00 - balvani, M finale (12.00 po slovenskem času)

