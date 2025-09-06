Janja Garnbret ostaja kraljica, v Kopru do 49. zmage v karieri!

Janja Garnbret je zmagala na zadnji tekmi svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, ki jo je gostil Koper. Korošici v finalu sicer ni uspelo priplezati do vrha, je pa z višino 47+ naredila dovolj za svojo 49. zmago v svetovnem pokalu in zdaj rekordno 31. v težavnosti, s katero je na večni lestvici prehitela Korejko Jain Kim . V finalu so nastopile še tri Slovenke, Lučka Rakovec je bila peta, Rosa Rekar sedma in Lucija Tarkuš osma. Preizkušnjo moških je dobil Japonec Sorato Anraku, pred Špancem Albertom Ginesom Lopezom in Britancem Tobyjem Robertsom.

Prva zvezdnica koprskega plezalnega spektakla Janja Garnbret si je prvo mesto polfinala razdelila s Korejko Chaehyun Seo, s katero sta bili poravnani že v kvalifikacijah, saj sta obe osvojili vrh obeh kvalifikacijskih smeri. Tudi v finalu sta bili omenjeni najresnejši tekmici, a v tem je Garnbret priplezala do višine 47+, do vrha pa ji je čisto malo zmanjkalo, medtem ko je Korejki na izjemno zahtevni smeri zdrsnilo že pri 38+, kar je bilo dovolj za drugo mesto. Tretja je bila Italijanka Laura Rogora.

Še tretjič zapored nepremagljiva na domači steni

Izjemna Korošica je prišla do svoje 49. zmage v svetovnem pokalu, 31. v težavnosti, s to pa je na večni lestvici prehitela legendarno Korejko Jain Kim. "Smer je bila fantastična, težka. Škoda, da je nisem preplezala, ampak je bilo dovolj. Očitno je bil zgornji del po previsu danes rezerviran zame," je v značilnem smehu zmagovalka razlagala za TV Slovenija. Pred domačo publiko je želela pokazati največ, kar zmore, ta zmaga pa je tudi potrditev dobre forme pred svetovnim prvenstvom. "Posebno lepo pa je tudi to, da je to moja tretja zmaga v Kopru," je še dejala. In to tretja zapored.

Kar štiri slovenske finalistke

Prva se je v finalu na steno podala Belgijka Heloïse Doumont, ki trenira pod okriljem slovenskega trenerja Urha Čehovina. Zmogla je višino 28+. Naslednja je štartala Lucija Tarkuš, ki je imela v polfinalu sedmi dosežek, v finalu pa je zdrsnila že na višini 13+. Druga od Slovenke je plezala Lučka Rakovec in prišla do višine 28+ ter prehitela Belgijko, nato je vodstvo z višino 33 prevzela Britanka Erin McNeice. Rosa Rekar, ki je navdušila s četrtim dosežkom polfinala, je prišla do višine 26, nato pa je odlično nastopila Italijanka Laura Rogora, priplezala najvišje od vseh in višino 37+ prevzela vodstvo. Rogoro sta nato premagali Janja Garnbret in Chaehyun Seo.

"Smer je težka, nas kar preizkuša. Morda sem sprejela malce napačno odločitev pri vpenjanju, ampak sem vseeno zadovoljna s svojim nastopom," je za TV Slovenija povedala Lučka Rakovec.

Trenutni vrstni red: 1. Janja Garnbret (Slo) 47+

2. Chaehyun Seo (Kor) 38+

3. Laura Rogora (Ita) 37+

4. Erin McNeice (VBr) 33

5. Lučka Rakovec (Slo) 28+

6. Heloïse Doumont (Bel) 28+

7. Rosa Rekar (Slo) 26

8. Lucija Tarkuš (Slo) 13+

Japonec najboljši

V moški kategoriji Slovenija ni imela svojega predstavnika. Najboljši slovenski plezalec v težavnosti Luka Potočar je polfinale končal na 19. mestu. V finalu je najvišje priplezal Japonec Sorato Anraku (48+), drugo mesto je zasedel Španec Alberto Ginés López (47+), tretje pa Britanec Toby Roberts, ki smo ga včeraj povabili pred mikrofon Sportala. Roberts je zmogel 46+. Sledijo Japonec Satone Yoshida (45), Avstrijec Jakob Schubert (43), Indonezijec Putra Tri Ramadani (40+), Čeh Adam Ondra (35+) in Japonec Neo Suzuki (10+).

