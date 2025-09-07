Janja Garnbret drugače niti ne zna – nova zmaga in nov rekord

Janja Garnbret je z novo zmago, že tretjo v Kopru v štirih izvedbah tekmovanja na novem prizorišču, znova dvignila letvico rezultatske odličnosti. To je njena 49. zmaga v svetovnem pokalu in že 31. v težavnosti, kar je izjemna popotnica pred svetovnim prvenstvom v Južni Koreji (21.–28. september), kjer bo skušala 26-letna Korošica svojo bogato zbirko uspehov oplemenititi z naslovoma svetovne prvakinje v balvanih in težavnosti.

"Z današnjo predstavo sem izjemno zadovoljna. Potem ko moj polfinalni nastop ni bil najboljši, bila sem prepočasna, preveč sem se obotavljala, čakala in po nepotrebnem razmišljala, sem si pred finalom rekla, da bom šla samo plezat in uživat," je recept za uspeh delila po koprski tekmi, ki so jo znova obogatili glasni navijači.

Foto: Grega Valančič

"V finalu sem plezala precej hitro, kar je bila tudi moja glavna želja, zelo dobro sem se počutila. Škoda sicer, da nisem osvojila vrha, a tudi brez tega sem izjemno zadovoljna. Ni šlo za to, da bi bila v zaključku prehitra, temveč je bila pozicija za zadnji gib zelo neugodna. V trenutku, ko sem želela skočiti, mi je spodrsnilo," je pojasnila, kaj se je dogajalo v zadnjih metrih stene, kjer je dosegla višino 47+, njena najbližja zasledovalka, Korejka Chaehyun Seo, pa se je ustavila pri višini 38+.

Na prestolu težavnosti zdaj kraljuje sama

To je za Janjo Garnbret 49. zmaga v svetovnem pokalu in že 31. v težavnosti, s čimer zdaj samostojno kraljuje na vrhu večne lestvice. Do včeraj si je rekordnih 30 zmag delila z legendarno korejsko plezalko Jain Kim, ki smo jo včeraj gostili pred mikrofonom Sportala.

Kaj sledi, kakšen je Janjin naslednji veliki izziv, če odmislimo svetovno prvenstvo? "Upam, da 32. zmaga v težavnosti," se je namuznila dvakratna olimpijska prvakinja, ki se ne ozira na rekorde in premikanje meja.

"Iskreno, zmag ne štejem in se ne oziram na rekorde. Najpomembnejše mi je, da uživam v plezanju in da izžarevam pravo energijo, zame je to bistvo. Letos mineva deset let od mojega prvega nastopa v svetovnem pokalu in prve zmage, in da sem zdaj pri številki 49 v svetovnem pokalu in 31 v težavnosti, si kot mala Janja nisem nikoli predstavljala. Zdi se mi neverjetno – in naj traja," si želi Korošica, ki še ne ve, na katerem prizorišču bo prihodnje leto lovila okroglo 50. zmago. S trenerjem Romanom Krajnikom bosta koledar za prihodnjo sezono začela sestavljati šele po svetovnem prvenstvu.

Zmagovalna trojka: Chaehyun Seo, Janja Garnbret in Laura Rogora. Foto: Nebojša Tejić/STA

Zmaga v Kopru, ki je bil zadnja postaja sezone svetovnega pokala v težavnosti, je za Janjo Garnbret pomenila potrditev forme in odlično popotnico pred svetovnim prvenstvom v Južni Koreji.

"Morda mi je bilo nekoliko težje, ker je to domača tekma in sem si seveda želela pokazati dobro plezanje ter zmagati pred domačim občinstvom. Zmaga je bila neverjetna, to je že moja tretja v Kopru … Spomnimo se samo leta 2019 in usodnega Kranja, kjer se mi ni uspelo uvrstiti v finale. Takrat sem tudi javno priznala, da mi ni lahko plezati pred domačim občinstvom, a očitno sem se z leti naučila tudi tega. Hvala vsem, ki ste prišli na tekmo in za nas navijali v živo. Ne vem, koliko ljudi se je zbralo, a slišalo se je, kot da jih je bilo ogromno," je bila nad podporo in energijo na Bonifiki navdušena najboljša plezalka v zgodovini športnega plezanja.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Navdušena nad rojakinjami

Korošico so v Kopru še posebej navdušile rojakinje, ki so se prebile v finale. Lučka Rakovec je osvojila peto mesto, Rosa Rekar je bila sedma, Lucija Tarkuš pa mesto za njo. In ravno njo je Garnbret omenila najprej.

"Najprej bi omenila Lucijo – tako osredotočene je še nisem videla. V vsaki smeri je bila stoodstotno z glavo pri stvari, res me je navdušila. Pa Lučka (Rakovec, op. a.), ki se je po bolezni vrnila na tekmovanja, Rosa (Rekar, op. a.), ki je še tako zelo mlada … Vesela sem, da je prihodnost slovenskega športnega plezanja obetavna, saj smo imeli v finalu kar štiri Slovenke," se je smejalo slovenski plezalni zvezdnici.

Lucija Tarkuš je svoj drugi finalni nastop končala na osmem mestu. Foto: Grega Valančič

Med tujimi tekmicami, ki so krojile vrh letošnje sezone, je izpostavila Britanko Erin McNiece, ki je po tekmi v Kopru postala tudi skupna zmagovalka sezone v težavnosti, pa Korejko Chaehyun Seo in Američanko Annie Sanders. "Letos so se dekleta res precej izmenjevala na vrhu, zato je težko izpostaviti samo eno ime. Veliko je bilo odvisno od smeri, dnevne forme, dobrega dne … Seveda pa ne morem mimo Jain Kim, ki bo ta mesec dopolnila že 37 let. Sama si ne predstavljam, da bi pri teh letih še tekmovala na taki ravni – noro!"

Navijači so znova poskrbeli za izjemno kuliso na Bonifki. Foto: Grega Valančič

Pet treningov

Janjo Garnbret in preostalo karavano zdaj čaka vrhunec sezone – svetovno prvenstvo v Južni Koreji. "Na prvenstvo lahko odpotujem sproščeno in z najvišjimi cilji. Zmaga ni samoumevna, saj vsi vemo, kako je – na tekmah nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Lahko pride slab dan, slabša forma, lahko drsijo oprimki, tako kot se je zgodilo v kvalifikacijah. A vesela sem razpleta finala in upam, da bo v Koreji podobno," je dodala.

Zdaj jo čaka pet treningov – štirje na Verdu in en na Prevaljah –, že 14. septembra pa bo med potniki na letalu za Seul. Kvalifikacije v težavnosti bodo na sporedu že 21. septembra.

