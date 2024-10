Čustveni prizori na zadnji tekmi slovenskega plezalca Gregorja Vezonika #video

Športni plezalec Gregor Vezonik je svojo zadnjo tekmo v karieri doživel zelo čustveno, svoje misli ob tekmovalnem slovesu pa je strnil tudi v objavi na družbenih omrežjih, kjer je med drugim razkril, da z ženo Nušo pričakujeta svojega prvega otroka.

"Nisem spremenil tega športa, je pa plezanje globoko preoblikovalo mene"



Foto: Urban Urbanc/Sportida "Nisem legenda, nisem spremenil tega športa, niti ga nisem preoblikoval, je pa plezanje globoko preoblikovalo mene, in zato je trenutek slovesa tako zelo čustven zame," je svoj poslovilni nagovor začel Vezonik. "Tekmovalno plezanje je bilo moje življenje zadnjih 20 let. V njem sem odrasel. Enajst let, kolikor sem jih preživel na tekmah svetovnega pokala, sem imel privilegij potovati po svetu, tekmovati z najboljšimi plezalci na svetu in srečati čudovite posameznike, ki jih imam za svoje dosmrtne prijatelje. Nisem talent generacije in nisem prav posebej močan, ne fizično ne psihično, ampak kakorkoli, bili so trenutki, ko sem sam sebe gnal čez meje, za katere si nisem mislil, da je to sploh mogoče, in dosegel rezultate, o katerih sem kot otrok lahko le sanjal. Edini razlog, da mi je to uspelo, je izjemna podpora, ki sem jo dobil od ljudi, ki me obkrožajo," je zapisal Korošec in se zahvalil vsem, ki so ga na njegovi poti podpirali."Rad bi se zahvalil slovenski plezalni reprezentanci za vse nepozabne trenutke, navijanje na tekmovanjih in trdo delo na treningih. Biti član te ekipe je bil zame privilegij. Hvala tudi sponzorju Scarpi in Slovenski policiji, ki sta mi omogočila, da sem lahko bil profesionalni športnik. Hvala ekipi Plezalnega centra Verd, hvala, ker ste mi zagotovili najboljše trenažno okolje in nam dopustili svobodo, da smo lahko prostor za trening preoblikovali po naši meri. Hvala tudi ekipi 360 Holds, hvala vam za podporo v zadnjih desetih letih. Hvala tudi ekipi v Rehabo centru, ki je poskrbela za to, da je moje telo skoraj brez praske. Hvala tudi mojim trening partnerjem Milanu, Martinu, Zanu, Lani in Janji, hvala za motivacijo, inspiracijo in ljubezen, ki ste mi jo dali. Boljše trening skupine si ne bi mogel predstavljati."

Posebno poglavje je namenil tudi Romanu Krajniku, ki je bi dolga leta njegov trener, in staršema. "Roman, moj trener, mentor in prijatelj, hvala, ker si takrat pred mnogimi leti verjel vame. Hvaležen sem za tvojo pozitivnost, potrpežljivost in vodenje. Vem, da sem bil kot športnik zahteven, in se ob tem iskreno opravičujem za vse probleme, ki sem jih morda povzročil. Hvala staršema, za vse, kar ste mi omogočila. Hvala, ker sta me predstavila temu športu, in hvala za podporo, ki sta mi jo vedno nudila. Upam, da sta ponosna name."

Zadnji del svoje objave je Vezonik posvetil svoji ženi Nuši. "Nuša, moja najboljša prijateljica, moja največja podpora in najboljša žena. Vem, da je bilo zadnjih sedem let polnih stresa in izzivov. Ne morem se ti dovolj zahvaliti za podporo. Moje življenje je zaradi tebe neskončno boljše, in tako zelo sem hvaležen, da sem lahko svojo pot lova za sanjami delil s tabo. In ko se eno poglavje zapira, ne bi mogel biti bolj navdušen nad poglavjem, ki sledi. Vem, da boš najboljša mama, in komaj čakam, da bom lahko pozdravil najinega sina. Rad te imam, za zdaj in za zmeraj," je svoj, s čustvi nabit zapis, sklenil Vezi.