Katja Debevec z 12. mestom najboljša Slovenka na balvanih

V Seulu so znani finalisti sezone svetovnega pokala balvanov športnega plezanja. Ženski in moški finale najboljše šesterice bosta minila brez slovenskih nastopov. Slovenija je imela v polfinalu tri tekmovalce, za najboljši dosežek je poskrbela Katja Debevec z 12. mestom. Anže Peharc in Timotej Romšak sta sezono končala na 17. oziroma 18. mestu.

Od trojice slovenskih polfinalistov je zgolj Katja Debevec v polfinalu izboljšala izhodišče iz kvalifikacij, ko je bila 13. Sezono je končala s tremi osvojenimi bonus oprimki od štirih ter z enim rešenim balvanskim problemom.

"Ni se izšlo za finale, vidim, da sem blizu, pa ne pokažem tistega, kar bi lahko. To se mi vleče skozi celotno sezono. Je pa res, da sem kazala stalno formo s petimi uvrstitvami v polfinale na balvanih in finalom na evropskem prvenstvu, kjer sem bila šesta," je dejala Debevec.

Polfinale je bil v znamenju Japoncev, na vrhu so Meichi Narasaki in Sohta Amagasa pri moških in Miho Nonaka pri ženskah. Slovenca sta bila daleč od finala, za katerega je bilo treba osvojiti vse štiri bonuse in vsaj tri vrhove. Anže Peharc in Timotej Romšak sta sicer dosegla vse štiri bonuse, a sta vsak v celoti strla le en problem.

Slovenskih nastopov v Južni Koreji ni konec. V soboto bodo na sporedu kvalifikacije težavnosti s štirimi Slovenkami. Nastopile bodo dvakratna olimpijka Mia Krampl, Sara Čopar, Rosa Rekar in Lucija Tarkuš, ki je v kvalifikacijah balvanov končala na 31. mestu.

