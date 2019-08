Krotilka pritiska in pričakovanj: Ni konec, dokler ni konec #video

S tretjim naslovom svetovne prvakinje na enem prvenstvu oziroma tremi naslovi v treh plezalnih disciplinah je Janja Garnbret poskrbela za še en premik v športni zgodovini. Nobeni plezalki, niti plezalcu, še ni uspel takšen rezultatski trojček. Iz dekletca, ki je kot za šalo preplezalo vse omare in podboje vrat v domači hiši ter za malico splezalo na ograjo in oreh za domačo hišo v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, se je v nekaj več kot desetih letih posvečanja plezanju prelevila v najresnejšo kandidatko za zlato olimpijsko odličje v Tokiu prihodnje leto. Tam bodo plezalcem podelili sploh prvi komplet olimpijskih odličij. Bo tudi tam zadonela Zdravljica, tako kot trikrat v njegovem predmestju?

Od deklice, ki je "samo rada plezala", do najboljše na svetu. Janja Garnbret je prva v športnoplezalnem svetu, ki je na enem svetovnem prvenstvu osvojila tri naslove, od tega je kar dva (v balvanih in kombinaciji) ponovila oz. ubranila. (Viri fotografij: arhiv družine Garnbret in Mance Ogrin) Foto: Siol.net

"Štart v današnjo kombinacijo ni bil najboljši, utrujenost, predvsem psihična, ki se je nabirala vso prvenstvo, se je nakopičila, a izteklo se je odlično," se je po še enem idealnem razpletu in novem naslovu svetovne prvakinje, tokrat v kombinaciji, smejalo najbolj trofejni športni plezalki v zgodovini.

"Če ne uživaš, nekaj počneš narobe"

In prav nasmeh in sproščenost sta ključ do uspeha, je dejala. "Če ne uživaš v plezanju in na tekmah, pomeni, da nekaj počneš narobe. Zase vem, da bom, če sem nasmejana, tudi plezala dobro. Tako sem se z nasmehom prebijala tudi čez balvane, v težavnosti pa sem sploh plezala povsem sproščeno," je strnila misli po novem uspehu.

V hitrostnem delu kombinacije je bila Garnbretova šesta. Foto: Manca Ogrin

Dejala je, da ji tudi dva zdrsa na hitrostni preizkušnji, na kateri je dvakrat izgubila dvoboj, enkrat pa zmagala, nista prišla do živega. "Ni konec, dokler ni konec," je poudarila 20-letnica z miselnostjo veteranke.

Ohranila je mirno glavo

"Ohranila sem mirno glavo in se osredotočila na nadaljevanje tekmovanja, pa čeprav tudi balvanov nisem začela najbolje (en vrh in dve coni, op. a.)," je priznala in se hitro usmerila k težavnosti, zadnji disciplini na današnjem sporedu.

"Vedela sem, da je Ai Mori v težavnosti dosegla vrh in da moram, če si želim zmagati, tega doseči tudi jaz. Že neštetokrat sem se znašla v takem položaju, tako da mi to ne dela težav. Plezala sem brez pritiska, verjela sem vase in uživala v smeri. To je moj drugi naslov v kombinaciji, pa saj sploh ne vem, kako bi opisala današnji dan, ker je bil res neverjeten," ji je zmanjkovalo besed.

V drugem delu kombinacije, balvanih, je z 2. mestom napredovala na skupno 4. mesto. Foto: Manca Ogrin

O trojčku zmag si ni upala niti sanjati

Na naše vprašanje v intervjuju pred prvenstvom, ali ima v načrtu tri zlate kolajne, je Garnbretova skromno odvrnila, da si o čem takem ne upa niti sanjati. "To bi bilo sanjsko, tako sanjsko, da si o tem sploh ne upam razmišljati," je dejala nekaj dni pred odhodom v deželo vzhajajočega sonca.

Potem pa v težavnosti splezala do vrha, kar ji je prineslo še en naslov. Najboljša v kombinaciji je bila že lani v Innsbrucku. Foto: Getty Images

Podobno vprašanje smo zastavili tudi njenemu nekdanjemu trenerju, selektorju slovenske reprezentance Gorazdu Hrenu, ki pa je menil, da bi bili takšni načrti povsem upravičeni. "Če bi merila na manj kot to, si mogoče ne bi zastavila dovolj visokega cilja. Zmaga v treh disciplinah bi bila samo ena stopnička višje kot lani in ne vem, zakaj ji to ne bi uspelo."

In ji tudi je.

V družbi trenerskega tria Urha Čehovina, Luke Fonda in Gorazda Hrena. Ta je po novem velikem zmagoslavju slovenskega plezanja v šali namignil, da kovčka za pot na Japonsko ni povsem napolnil, saj je bilo treba nekaj prostora rezervirati za številne medalje in pokale. "Malo za šalo, malo zares, kot smo rekli, normalno, da smo šli na zmage - in res se nam je dobro izšlo. Janja je bila fenomenalna, moram priznati, da je bila kar malo živčna tekma, a v narekovajih, saj ni nihče zahteval, pričakoval, da mora zmagati še to. Mislim, da je na prvenstvu naredila dovolj že pred to tekmo, njen uspeh je dopolnila Mia, že takrat smo bili več kot zadovoljni, to je bila pa še pika na i." Foto: Manca Ogrin

Umetno sestavljena kombinacija, ki marsikomu ne diši

V samo tednu dni je osvojila tri naslove svetovne prvakinje (dva naslova je ubranila) in si zagotovila nastop na olimpijskih igrah v Tokiu prihodnje leto. Tam bo plezanje sploh prvič na urniku olimpijskih iger. Ker ob premiernem nastopu športne discipline na olimpijskih igrah podelijo zgolj en komplet olimpijskih medalj, so v plezalni srenji sklenili kompromis in v eno disciplino zapakirali tri.

Poleg balvanskega in težavnostnega plezanja, ki sta povsem združljivi, so v olimpijsko kombinacijo dodali hitrostno plezanje, ki je povsem nesorodna disciplina. V prej omenjenih disciplinah namreč plezalci plezajo po smereh in stenah, ki so vedno drugačne, pri hitrostnem plezanju pa "tečejo" po standardizirani 15-metrski steni z vedno enako razporejenimi oprimki. T. i. speed je bil do pred kratkim slovenskim plezalcem dokaj neznan, trenirati so ga začeli šele po informaciji, da bo ta del olimpijskega izračuna.

V držbi Japonke Akiyo Noguchi in Britanke Shaune Coxsey. Foto: Getty Images

Zmnožek, ne seštevek

Marsikoga moti tudi določanje uvrstitve. Ne gre namreč za seštevek, kot je običajno, ampak za zmnožek. Manjši ko je zmnožek uvrstitev v vsaki od treh disciplin, boljša je uvrstitev tekmovalca.

Garnbretova je, na primer, na kombinacijski tekmi zmagala v težavnosti, na balvanih osvojila 2. mesto, v hitrosti pa je bila šesta. To skupaj nanese 12 točk (1 x 2 x 6). Prva zasledovalka, Japonka Akijo Noguči, je z zmago na balvanih, 3. mestom v težavnosti in 7. v hitrosti skupaj zbrala 21 točk.

Foto: Manca Ogrin

Ni še konec

Čeprav je vrhunec sezone pri koncu (jutri je na sporedu še moški finale v kombinacij, ki bo minil brez slovenskih predstavnikovi), pa sezona še zdaleč ni končana.

Tekmovalce v začetku septembra (6.-8. 9. 2019) čaka še evropsko prvenstvo v balvanih na Poljskem, nato pa se bodo predstavili še kranjskemu občinstvu. Tekma v težavnosti bo v Kranju na sporedu 28. in 29. septembra.

Poglejte si posnetek ženskega finala v kombinaciji:

Na začetku oktobra bo na sporedu evropsko prvenstvo v težavnosti v Veliki Britaniji, konec oktobra pa sta na koledarju še dve azijski tekmi v težavnosti in hitrosti.

Povsem ob koncu sezone, od 28. novembra do 1. decembra, bo v Toulusu v Franciji na sporedu še ena pomembna tekma, kvalifikacijska preizkušnja za olimpijske igre, kjer si bo najboljših šest v vsaki kategoriji zagotovilo nastop na igrah.

Pet olimpijskih mest bodo prinesla še celinska prvenstva, eno mesto v obeh kategorijah pa bo s posebnim povabilom zagotovila komisija. Na olimpijske igre v Tokio se bo tako uvrstilo 20 športnih plezalk in 20 športnih plezalcev.

Za zdaj ima od slovenskih plezalcev olimpijsko vozovnico v žepu zgolj Garnbretova.