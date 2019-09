Šampiona svetovnih razsežnosti, a skromna: Kar v redu, a ne? #video

Osrednji junaki letošnje Vuelte. Alejansro Valverde, Primož Roglič kot zmagovalec in Tadej Pogačar na tretjem mestu in nosilec bele majice za najboljšega mladega kolesarja.

Osrednji junaki letošnje Vuelte. Alejansro Valverde, Primož Roglič kot zmagovalec in Tadej Pogačar na tretjem mestu in nosilec bele majice za najboljšega mladega kolesarja. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Pogled na oder za zmagovalce po koncu kolesarske dirke po Španiji je bil sanjski. Primož Roglič kot osrednji junak, ob njem pa Tadej Pogačar kot najboljši mladi kolesar in tretji v skupnem seštevku. "Se mi kar zdi, da je bilo to za zgodovino slovenskega kolesarstva," je izpostavil starejši Roglič.

Že po sobotni zadnji gorski etapi je postalo jasno, da sta se Primož Roglič in Tadej Pogačar zapisala v zgodovino Vuelte. Član Jumbo-Visme je osvojil Španijo, mlajši Pogačar pa s pogumnimi vožnjami navdušil širšo kolesarsko javnost.

Pred štartom zadnje etape smo lahko videli, da sta očarala tudi špansko občinstvo. Otroci so hlastali po njunem podpisu in sliki. Nič drugače ni bilo po koncu, ko sta bila na odru za zmagovalce deležna velikega aplavza.

Z vsemi uspehi se je pojavila želja po zmagi na tritedenskih dirkah

Skupaj s slovenskimi navijači, ki so pripotovali v Madrid, sta se veselila velikega uspeha in Primožu v čast poslušala še Zdravljico.

"Trenutno ne znam opisati tega. Počutim se super. Ta mesec je bil odličen. Zaključil se je sanjsko," je Tadej serviral prve besede slovenskim novinarjem v španski prestolnici.

"Zelo sem vesel, da mi je uspelo. Z vsemi uspehi se je pojavila želja, da poizkusim zmagati tritedensko dirko. Precej kmalu mi je tudi uspelo," pa je sprva dejal Roglič.

Mama vesela, da je Primož ostal skromen. Skromen pa je tudi Pogačar.

Čeprav sta nastopila v dresih drugih ekip, sta bila zaveznika. Naporne etape so ju združile. Bila sta v središču pozornosti. Primož kot nosilec rdeče majice, ki jo je oblekel v 10. etapi in je ni izpustil iz rok, Tadej kot zmagovalec treh težkih gorskih etap. Na koncu je obema uspelo, kar sta želela. Kisovčan je zadržal majico vodilnega, Komendčan pa prikolesaril do bele majice za najboljšega mladega kolesarja in skupnega tretjega mesta. Kolesarski maček Alejandro Valverde se je le vrinil mednju.

"Tadej je izjemen talent, prijeten fant. Lahko smo hvaležni, da ga imamo. Da sva bila dva Slovenca skupaj, se mi zdi kar za zgodovino slovenskega kolesarstva," je izpostavil Primož, ki je ob vseh teh uspehih prav tako ostal skromen. "Zaradi tega sem najbolj vesela, ker je ostal isti," je v cilju poudarila njegova mama.

Vidno izmučeni Roglič pa je ob koncu druženja z novinarji s prav posebno izjavo nasmejal navzoče. "Kar v redu, a ne," je dejal ob pogledu na svojo zmago.

Začetek ni bil prijeten za nobenega

"Izčrpan sem. Glava je najbolj izmučena po dveh tednih. V sanjah sem si morda predstavljaj kaj takšnega. Želje so vedno prisotne. Nepričakovano je bilo to. Pred Vuelto sicer nisem nič sanjal. Ko sem bil mlajši, pa sem se predstavljal na vseh Grand tourih. Da bom nekoč sploh dirkal na teh dirkah."

Kapital za prihodnost. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Oba sta na Vuelti preživljala tudi težke trenutke. Že povsem na začetku sta doživela padec. Če se ne bi zgodil, bi bil Pogačar lahko celo drugi v skupnem seštevku, Rogličeva prednost pa bi bila občutneje večja.

Na ekipnem kronometru sta se namreč skupaj z večino moštvenih kolegov na spolzkem terenu znašla na tleh in izgubila dragocen čas.

"Seveda se spomnim začetka, ker ni bil najbolj prijeten. Zgodil se je padec. Nihče nikoli ne reče, da je na tritedenskih dirkah lahko. Če si res dober, lahko pokažeš vse svoje znanje v treh tednih," je Roglič uperil pogled proti sredini avgusta.

Giro ne, Vuelta ja

Kar mu ni uspelo na Giru, mu je zdaj na Vuelti. A se takšen uspeh ne zgodi čez noč, pa čeprav je profesionalec šele od leta 2013 naprej. Z vsako zmago so mu apetiti rasli. In za letošnje leto je imel v glavi, da bi mu uspel veliki met.

Pred zadnjo etapo sta bila dobro razpoložena. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

"Zelo sem vesel, da mi je uspelo. Z vsemi uspehi se je pojavila želja, da poizkusim zmagati tritedensko dirko. Precej kmalu mi je tudi uspelo," je izustil Roglič.

Pravega počitka slovenska junaka ne bosta imela, saj bosta čez nekaj dni že odpotovala na svetovno prvenstvo. A si bosta v Madridu vzela še čas za druženje z družinami in prijatelji, ki so ju prišli bodriti na Iberski polotok. Jasno pa je, da sta se z zlatimi črkami zapisala v zgodovino Vuelte.