Po veličastni Rogličevi zmagi: "Slovenska kolesarska renesansa? Bolj gre za surrealizem."

"Renesansa? Če gledamo skozi umetniške pojme, je renesansa rojstvo nečesa ali ponovno rojstvo, ne vem, ali je ta izraz primeren, bolj gre za surrealizem," nam je, ko smo ga vprašali za mnenje o nedavno končani Vuelti, ki jo je dobil naš as Primož Roglič, povedal kolesarski strokovnjak Martin Hvastija. "Je sprto s tem, za kar smo do zdaj mislili, da je mogoče," je pojasnil. "Mislim, da bosta oba, tako Primož kot Tadej, še zmagovala na grand tourih, to je jasno," pa je prepričan nekdanji Rogličev trener Boštjan Mervar.

Primož Roglič je v nedeljo spisal novo poglavje slovenskega kolesarstva, postal je prvi Slovenec z zmago na eni od treh največjih in najprestižnejših kolesarskih dirk na svetu, njegov dosežek na španski pentlji je s tretjim mestom dopolnil še mladi as Tadej Pogačar, kolesarja pa sta v naši deželi poskrbela za pravo športno evforijo.

"Vsi spremljajo Primoža in Tadeja. Tudi takšni, ki jih kolesarstvo prej ni zanimalo."

"Letošnja Vuelta je bila zame napeta in čustvena," priznava Boštjan Mervar, ki je Primoža Rogliča treniral v klubu Adria Mobil. Foto: Vid Ponikvar "Opazujem ljudi, ko se pogovarjajo, tudi takšne, ki jih kolesarstvo nikoli prej ni zanimalo. Vsi spremljajo Primoža in Tadeja, navijajo, analizirajo," je močno povečano zanimanje za kolesarstvo letos zaznal Boštjan Mervar.

"Zadnjič sva se z Bogdanom Finkom (direktorjem dirke Po Sloveniji, op. p.) pogovarjala, kako je bilo nekoč, ko je Adria osvojila kakšno dirko, pa je bilo to 'vau' in se je o tem nekaj pisalo. Ti fantje so zdaj letvico premaknili v višave, popolnoma so zasenčili sceno kontinentalnih ekip. Če nekdo osvoji kako dirko v Avstriji ali Italiji na nižji ravni, to nikogar več ne zanima, se mi zdi. Vsi gledajo samo še te velike dirke," dodaja Dolenjec.

Le vprašanje časa, kdaj bo Roglič dobil grand tour

Vuelta je bila zaradi izjemnih predstav slovenskega dvojca za Mervarja "napeta in čustvena". "Primoža dobro poznam, bilo pa je bolj ali manj le vprašanje časa, kdaj mu bo uspelo zmagati na grand touru. V Italiji je bil že blizu, vendar ob sebi ni imel primerne ekipe. Če bi jo imel, bi mu morda uspelo že tam. Tukaj pa je pokazal, česa je sposoben, ekipa pa, da ima zaupanje vanj. Če bodo na tem gradili naprej, bomo dobili še kakšen grand tour."

Roglič je še med Vuelto podaljšal pogodbo z nizozemsko ekipo Jumbo Visma, ta pa je še pred tem v svoje vrste zvabila domačega zvezdnika Toma Dumoulina, ki je imel zaradi posledic padca na letošnjem Giru pokvarjeno sezono in je izpustil tako Tour kot Vuelto, ne bo pa ga niti na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Yorkshiru. Bo s talentom nabita postava Jumbo Visme lahko morda tudi težava?

"Mislim, da bodo kolesarje po dirkah razporedili pametno," meni Mervar. "Ne vidim, da bi bil Dumoulin kakšna ovira za Primoža. Lahko se celo zgodi, da oba štartata na Touru in se v prvem tednu pokaže, kdo ima več dinamita v nogah, res pa je, da prave pomagače ob sebi najbolj potrebuješ v zadnjem tednu, ko se res že izoblikuje ta vrh. Pri Astani smo videli, kako je vse stavila na Lopeza, pa se je izkazalo, da se ni mogel kosati z drugimi."

Padca slovenskih ekip v uvodnem kronometru nista bila usodna

Movistar na drugi strani pa je na dirko po Španiji poslal dva kapetana, Kolumbijca Naira Quintano in španskega veterana Alejandra Valverdeja, a je boljšo formo pokazal drugi, 29-letni svetovni prvak, ki je zasedel drugo mesto na dirki. "Res je, na svoji dirki, kjer so jih imeli vsi za favorite, so štartali z dvema adutoma, ampak mislim, da si bodo pri Jumbo Vismi vseeno porazdelili naloge. Dumoulinu morda bolj ustreza Giro, kot se je že pokazalo v preteklosti, mislim, da si bosta dirke porazdelila. Eden bo vozil na Giru, drugi na Touru, je pa tudi res, da je Dumoulin v vlaku za ekipno vožnjo, ki je na teh dirkah pogosto lahko tudi odločilna, eden od ključnih mož. Smo pa sicer letos videli, kako je Jumbo zaradi smole slabo odpeljal ekipno vožnjo na čas, a je Primož dirko na koncu vseeno dobil. Tako, da … Verjetno bi bil ta naskok več kot štiri minute, če se jim to ne bi zgodilo. Takrat so izgubili minuto," razlaga Mervar.

Kot tudi Pogačarjevi, zanimivo. Luža pred šikano na progi uvodnega ekipnega kronometra dirke je bila usodna tudi za kolesarski vlak ekipe UAE Emirates. "Mislim, da se po tako dolgi dirki na koncu vse postavi na pravo mesto," še razmišlja nekdanji direktor novomeškega kluba Adria Mobil in prikima tezi, da je smola na začetku dirke slovenska kolesarja le še podžgala.

Slovenca sta na španski pentlji sodelovala, čeprav vozita za različni moštvi. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Zaživela je slovenska naveza

"Pa tudi sodelovanje med Primožem in Tadejem je bilo zelo opazno. Ko sta v cilj prišla sama, je Primož pokril Tadejev napad prav z namenom, da bosta šla do cilja skupaj, ne zato, ker bi se ga bal zaradi skupnega seštevka. Videla se je solidarnost, dirkala sta drugače, kot bi, če bi bila različnih narodnosti."

"Tudi v sobotni etapi se je to videlo. Ko je Lopez začel napadati, ga je Primož pokrival, ko je napadel Tadej, ga je pa pustil, čeprav bi ga lahko pokril. Pustil ga je namenoma. Potem so se karte spet tako položile, da je so morali drugi Primoža vleči, ker je ostal brez pomočnikov. To je tak poker. Primož pa je začel in v avtu ima take ljudi, ki mu pravilno svetujejo, da se ne zaganja takrat, ko to nima smisla. Varčuje z močmi in gleda res samo na tiste, ki so pomembni. Po drugi strani pa je bilo morda na Giru preveč tega tarokiranja in smo lahko videli, kako so dvakrat pustili Carapaza. Primož je gledal Nibalija, Nibali Primoža. Primož ni imel pomočnikov, da bi pokrili Carapaza, Nibali jih je imel, pa ni hotel … Mislim, da so Carapazu na Giru pravzaprav malo podarili zmago. Nibali bi lahko zmagal, če ne bi toliko gledal na Primoža."

"Primož in Tadej bosta še zmagovala na grand tourih. To je jasno."

"Tadej je trenutno na trgu najbolj vroča žemljica." Foto: Unipublic/Photogomez Sport Kolesarski svet je na španski pentlji, svoji prvi tritedenski dirki, osupnil še en Slovenec, mladi, šele 20-letni tekmovalec iz Komende, Tadej Pogačar. Kakšen vtis je Gorenjec naredil na Mervarja? "Mi smo vsi vedeli, da je izreden fant, izreden talent, vedeli smo, kakšne so njegove sposobnosti. Tista njegova prva zmaga me sploh ni presenetila, bolj me je sobotna, ki je bila že v tretjem tednu, ko je utrujenost na vrhuncu. Ta je bila neverjetna. Da lahko pokaže tako moč v tretjem tednu?! Pri tako mladem kolesarju bi pričakoval dobro etapo, dve, potem pa se utrudi, kar je normalno."

"Mislim, da bosta oba, Primož in Tadej, še zmagovala na grand tourih. To je jasno. Upam le, da bosta v sredinah, kjer jima bodo pomagali. Primož je okoli sebe že izoblikoval zelo močno ekipo, Tadeja pa to še čaka, vendar mislim, da bodo šefi ekip naredili nekaj dobrega tudi zase, če okoli njiju naredijo močne ekipe, čeprav sta Slovenca. A narodnost danes ne šteje, štejejo zmage," še razmišlja Mervar.

"Tadej je trenutno na trgu najbolj vroča žemljica"

Pa ima športni direktor profesionalne kolesarske ekipe ob takem talentu sploh kakšno drugo izbiro kot to, da okoli njega zgradi zmagovalno ekipo? "Med vrsticami sem poskušal povedati, da je to težko. V UAE so prišli Italijani in njihov adut je bil Fabio Aru, pa se je izkazalo, da ni ravno na pravi ravni. Italijani bodo navijali za svoje, prav tako Nizozemci. Primožu je uspelo, da je v nizozemski ekipi vodja. Ne verjamem, da bi bil Slovenec lahko vodja v Ineosu, na primer. Za 'tujce' je težko, ampak Tadej je trenutno na trgu najbolj vroča žemljica. Andrej Hauptman mu bo svetoval po najboljših močeh in obeta se mu res blesteča kariera."

Morda ju čaka tudi kakšna slaba sezona, te so "sestavni del kolesarstva in športa na sploh", še pove naš sogovornik, tako kot mi prepričan, da oba čaka še imenitna prihodnost.

"Pogačar je šele na začetku kariere, kar je najbolj razveseljivo"

Martin Hvastija: "Primož je v najboljših letih in upam, da bo trajalo še nekaj časa, čeprav sam pravi, da naj Tadej še malo počaka, da on odneha." Foto: Vid Ponikvar Rogliča in Pogačarja smo na letošnji, za slovensko kolesarstvo zgodovinski Vuelti dojemali kot nekakšen tandem, a gre v resnici tudi za zelo različna kolesarja. Roglič se je športno izoblikoval na snegu, v smučarskih skokih in je v kolesarstvu pristal zelo pozno, šele pred dobrimi osmimi leti, medtem ko je Pogačar "proizvod" kolesarske šole, stopničk v razvoju ni izpuščal.

"Sta različna. Tudi po značaju in pristopu," se strinja nekdanji odlični kolesar, selektor slovenske reprezentance, danes pa strokovni komentator dirk na nacionalni televiziji Martin Hvastija, a opozarja, da Roglič prav tako ni kar postal, kar je danes, brez sistema: "Tudi Primož, če ne bi šel skozi Adrio, ki je vendarle del sistema v slovenskem kolesarstvu, ne bi prišel na svetovni oder. Tudi on je talent najprej preizkusil v slovenskem klubu, ko je osvojil dirko Po Sloveniji in nato Dirko po Azerbajdžanu, pa je lahko prestopil na najvišjo raven. Pogačar pa je šele na začetku kariere, kar je najbolj razveseljivo."

"Primož se je prej ukvarjal z napačnim športom"

Roglič se je v kolesarstvu znašel kot riba v vodi, s tem pa se poraja vprašanje, ali je morda za tako uspešen prehod kriva tudi kakšna metoda treninga iz smučarskih skokov. Bi lahko kolesarstvo vzelo kakšen pristop iz te zimske panoge? "Ne, predvsem mislim, da se je on prej ukvarjal z napačnim športom. Glede na to, kar mi je povedal sam, da prej nikoli ni tekel več kot pol ure, je jasno, da ima odlične predispozicije. DNK. Anaerobne sposobnosti ima tako visoke, da je res odlično, da se je nazadnje le znašel v športu, kjer jih je lahko tudi do konca izkoristil," razmišlja Hvastija.

Dodaja pa, da je kolesarjev s takšnim potencialom "ne nazadnje kar precej, a jim nato tega ne uspe prenesti tudi na dirke. Tudi Primož se je moral tega naučiti, sprva mu je to manjkalo". Na Vuelti je imel Roglič končno na svoji strani tudi nekaj sreče. Čeprav se je trikrat znašel na tleh, jo je odnesel brez usodne izgube časa ali še huje, poškodb, ki bi ga prisilile k odstopu. Komentar Hvastije na to je kratek: "Brez sreče ne moreš osvojiti tritedenske dirke!"

Rogličeva ekipa Jumbo Visma je v svoje vrste letos zvabila nizozemskega zvezdnika Toma Dumoulina. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Slovenec preprečil južnoameriški "hat-trick"

Giro in Tour sta letos osrečila južnoameriške ljubitelje kolesarstva, dirki sta dobila Ekvadorec Richard Carapaz in Kolumbijec Egan Bernal, Primož Roglič pa je na Vuelti rešil evropsko čast. Za to je sicer zadnja leta skrbel izjemno britanski šampion Chris Froome. Njegova odsotnost z dirk po nesreči na kriteriju Dauphine se je poznala. Dirkanje je bilo bolj odprto in zanimivo. "Njegova odsotnost se je poznala, o tem, ali je to pozitivno ali negativno, pa ne bom sodil. Vprašanje je, ali bi Chris nastopal na Vuelti, je pa Primož na njej premagal vse, ki so bili tam in so dirko tudi želeli dobiti."

Ineos, prej Sky, je moštvo, ki je v preteklosti že znalo povsem zadušiti dirke, Froome in njegovi izvrstni pomočniki so poprijeli za vajeti in jih niso več izpustili. Na Vuelti je bila bogata britanska ekipa domala nevidna, kar je Mervarja močno začudilo: "Prav zanimivo je bilo videti, kako slab je Ineos prišel na to dirko. Nikjer jih ni bilo. Ne vem, kaj se dogaja. Res so osvojili Tour, kar je bil njihov glavni cilj sezone, ampak prihodnje leto bo dirka po Franciji še kako zanimiva. Če bo prišel Primož z najboljšo ekipo, bo to zelo, zelo zanimivo."

Prihodnost? "Svetla, seveda! Ni debate."

Prihodnost za slovensko kolesarstvo, ob Rogliču in Pogačarju so tu še Jan Polanc, Matej Mohorič, Jan Tratnik in drugi, bo torej še zelo zanimiva, pa tudi svetla, kot poudarja Hvastija: "Seveda. Ni debate. Primož je v najboljših letih in upam, da bo trajalo še nekaj časa, čeprav sam pravi, da naj Tadej še malo počaka, da on odneha (smeh, op. p.). Ampak mislim, da Tadej prav veliko ne bo več čakal. Na Vuelto so ga poslali dirkat dva tedna poskusno. Kaj bi bilo, če bi ga po dveh tednih poslali domov, si ne znam predstavljati. Tako dober je in tako realno na tleh, da ga ne morejo uničiti. Nad njim bdi tudi Andrej Hauptman, kar je zelo dobro."

Mervar pa ob vsem navdušenju nad kolesarstvom, ki bi lahko ob nadaljnjih uspehih postalo še veliko večje, pričakuje, da se bo tega zahtevnega športa lotevalo tudi vedno več mladih. "To se bo zagotovo poznalo. Kolesarstvo je na Dolenjskem že zdaj močno razvito, mladi se navdušujejo za ta šport, zdaj pa se bodo še bolj," pravi in v evforiji vidi priložnost za razvoj. "Slovenija je zdaj omejena na Novo mesto, Ljubljano, Kranj, potem se pa že konča. Nekaj z mladimi dela še Perutnina, ampak okoli nekaterih večjih mest, na primer, ni ničesar. Maribor nima nič, Koper nima nič. Morda bi se bilo treba tam malo začeti ukvarjati s tem, da bi iz večje baze dobili več mladih."