Rogličev šef: Primož od nas veliko zahteva #video

Na Giru smo se pogovarjali o takratnem tretjem mestu Primoža Rogliča in težavah, ki jih je imel. Zdaj se je vložen trud povrnil na Vuelti. Kakšno zadovoljstvo je v vaši ekipi po njegovi veliki zmagi?

Izjemno ponosen sem na ta dosežek. Na Primoža, vse v ekipi, ki so bili del tega podviga. Vsi smo trdo delali. Tudi v pisarni smo zadnja leta garali, da smo prišli do te ravni. To je prva češnja na torti za nas. Vesel in ponosen sem.

Pred začetkom leta vaša ekipa Jumbo-Visma ni spadala med tiste največje v karavani WorldToura. A iz leta v leto dopolnjujete kader, ki postaja vse močnejši. Kakšni so vaši cilji?

Prva tri leta smo morali preživeti. Skušali smo zadržati ekipo skupaj. Gradili smo ekipo in sledili naši viziji. Naš cilj je bil iz leta v leto stopicati višje. Zato smo zbrali močnejšo ekipo. In tudi v prihodnje bomo gledali navzgor.

Ali je bil Primož Roglič s svojim ekspresnim razvojem tista ključna oseba, ki vas je nekoliko brcnila v zadnjo plat, da ste začeli pogledovati tudi proti najvišjim ciljem?

Primož sprašuje in veliko zahteva, ampak tudi mi. Iz naših kolesarjev želimo iztisniti največ, kakor tudi Primož iz nas. To pomaga, da postajaš boljši in večji iz dneva v dan. Njegov talent je nekaj neverjetnega. In to potrebuješ. A je zelo pomembno, da ima Primož ob sebi tudi drugo linijo, ki mu bo pomagala do takšnih dosežkov.

"Konec koncev pa je naš cilj za prihodnje leto Tour de France. Radi bi ga enkrat osvojili," pravi Plugge. Foto: Jaka Lopatič Kako gledate še na drugega nadarjenega slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja, ki je na Vuelti presenetil vse? Ste kdaj razmišljali, da bi ga pripeljali v svoje vrste?

Tadej je v drugi ekipi. Močan je in ima potencial. To smo vedeli že lani. Na našem radarju je bil, ko je iskal ekipo. Vendar se je odločil za UAE Emirates, kar je bilo zanj dobro. Zagotovo pa v bodoče pričakujemo težke bitke z njim.

Z skupno zmago na Vuelti je Primož spisal prav poseben mejnik. Verjetno sloviti Tour za prihodnje leto že kar kliče?

Videli bomo, kakšne bodo naše smernice v prihodnjem letu. Na podlagi tega se bomo odločili. Konec koncev pa je naš cilj za prihodnje leto Tour de France. Radi bi ga enkrat osvojili.

S prihodom Toma Dumoulina imate zdaj tri kakovostne kolesarje (Primož Roglič in Steven Kruijswijk) za tovrsten dosežek.

Ekipo imamo pravo, tudi vodje. Ciljati moramo visoko.