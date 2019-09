Čustva so premagala Tislja: z orošenimi očmi se je veselil z Rogličem in Pogačarjem

V Španiji sicer ni takšne navijaške evforije, kot smo je bili deležni na letošnjem Giru. Pravzaprav je bila maja bolj slovenska dirka kot italijanska, saj so naše zastave plapolale povsod.

Tudi na Vuelti smo jih lahko v zadnjih dneh nekaj videli. Ljubitelji kolesarstva in privrženci športa so spoznali, da se piše zgodovina, in odpotovali v Španijo. Primož Roglič se je z zrelimi vožnjami otresel vseh tekmecev, mladi Tadej Pogačar pa je presenetil vse. Dobil je kar tri gorske etape. S sobotno predstavo je naredil pravi podvig. Pred etapo je bil namreč skupno na petem mestu, nato pa kot pravi izkušeni maček v najbolj ključnem trenutku trase pobegnil tekmecem in na cilj prikolesaril kot veliki zmagovalec.

Na koncu se je veselil skupnega tretjega mesta in bele majice ter ovekovečil slovenski uspeh na Vuelti.

Na cilju so slovenska junaka pričakali slovenski navijači in se z njima veselili dosežka. Med njimi je bil tudi nekdanji rokometni selektor Tone Tiselj, ki je z moško reprezentanco na domačem evropskem prvenstvu leta 2004 osvojil srebrno medaljo, s Krimovkami pa bil med drugim tudi dvakrat na vrhu lige prvakinj.

"Ko sem prvič dosegel svoj vrh, sem pet minut jokal. Tudi tukaj sem potočil solzo."

"Zjutraj, ko smo se zbudili, smo se usedli na kolo in odpeljali zadnji klanec. Potem smo se malce peljali po okolici. Pojedli smo testenine in šli na hrib. Kolesarili nismo veliko, ker je bila za nami dolga pot. Naredili smo 2.500 kilometrov. Štirje smo prišli v Španijo. Prišli smo zato, ker smo vedeli, da se piše zgodovina slovenskega športa. Sobotna etapa je presegla vsa pričakovanja. Z nestrpnostjo smo čakali, kaj se bo zgodilo. Naša dva sta bila tako močna, da je to neverjetno. Zgodovinski dan, zgodovina slovenska športa se je spisala. Imamo prvega na tritedenski dirki, tretjega v skupnem seštevku, etapne zmage, belo majico. To je nekaj izrednega. Ne vem, kdo je pričakoval. Če nekdo sanja, se to lahko uresniči. Za Primoža smo vedeli, nismo pa vedeli, da je Pogačar tako dober," je z orošenimi očmi v cilju razlagal Tiselj.

Sam dobro ve, kako je priti na vrh in koliko odrekanja je potrebnega, da se zgodi nekaj velikega. Tudi zdaj je čustveno doživel uspeh slovenskih kolesarjev: "Ko sem prvič dosegel svoj vrh, sem pet minut jokal. Tudi tukaj sem potočil solzo, ker vem, koliko je odrekanja. Koliko je pritiskov, kaj morajo vse zdržati. Izredno vesel in vzhičen sem. Praktično brez besed. Nekateri vemo, kaj moraš prestati, da se to zgodi. Roglič in Pogačar sta to zelo hitro dosegla. Zdaj se začenja tisto, kar je najtežje v športu. Obvladovanje uspeha."