V nasprotju z Girom so slovenske zastave na Vuelti redka dragocenost #foto

Postojnčana Matic Palčič in Žiga Bajc sta se na podlagi uspešnih predstav Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja v prvem tednu Dirke po Španiji na hitro odločila, da bi evforijo rada doživela v živo. Foto: Alenka Teran Košir

Matic Palčič in Žiga Bajc, ljubitelja kolesarstva iz Postojne, sta zaradi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja z veseljem pripotovala v 1.600 kilometrov oddaljen Madrid, kjer bo jutri slovesen zaključek 74. Dirke po Španiji, prve tritedenske dirke, ki bo kot kaže, imela slovenskega zmagovalca.

Srečali smo ji na štartu in nekaj ur pozneje še tik pred ciljem predzadnje etape. Foto: Alenka Teran Košir

Opazili smo ju na štartu današnje, predzadnje etape s kar šestimi gorskimi cilji, v kraju Arenas de San Pedro, kjer sta z dvema slovenskima zastavama, pripetima na štartno ograjo, opozarjala na visoko ceno slovenskega kolesarstva, in čez nekaj ur nanju naleteli še tik pred zaključnim vzponom na Plataformo de Gredos.

S kolegom Žigom, zase pravita, da sta bolj ljubiteljska kolesarja, kot kolesarja v praksi, sta se v petek ustavila tudi v hotelu, v katerem so prebivali kolesarji in osebje slovensko obarvanega moštva Bahrain Merida, in z njimi posnela spominsko fotografijo. Foto: Siol.net "Odločila sva se po prvem tednu, na hitro rezervirala letalsko karto iz Milana in odpotovala v Španijo. Tukaj sva najela avto in ob trasi spremljava zadnje štiri etape. Zapeljeva se na štart in potem do cilja, kar pomeni, da kar precej časa preživiva na cesti," je povedal Palčič.

Čeprav je priznal, da je vpogled v dogajanje na sami dirki boljši na televiziji, pa se noben prenos ne more primerjati z doživetjem dirke v živo.

"Ne, to je treba enostavno doživeti, takpšnega utripa si s spremljanjem dirke po televizije ne moreš predstavljati," je še poudaril.

Tudi Postojnčana sta opazila, da je na Vuelti bistveno manj slovenskih navijačev kot na Giru, kar je nekako logično, a tudi v Španiji sta naletela na nekaj navijačev s slovensko zastavo.

"Mislim, da sva jih naštela deset. Srečala sva slovensko družino, pa Slovenca, ki živi v Španiji, nekaj Slovencev, ki so v Španiji službeno," sta naštevala navijača, ki sta dobro izkoristila svoje potovanje v Španijo.

V petek sta se namreč ustavila tudi v hotelu, kjer so bili nastanjeni kolesarji in osebje slovensko obarvanega moštva Bahrain Merida - tudi slovenska kolesarja Luka Pibernik in Domen Novak - in se od tam poslovila s skupno fotografijo.

starši Tadeja Pogačarja, ki so v Španijo danes zjutraj pripotovali v družbi prvega Pogačarjevega trenerja Miha Koncilije in Teje Hauptman, žene slovenskega selektorja in enega od športnih direktorjev ekipe UAE Emirates Andreja Hauptmana. Za slovensko navijaško vzdušje ob trasi pa so danes poskrbeli tudi

