Zadnje pasti za Primoža Rogliča

Do konca kolesarske Dirke po Španiji sta še dva dneva, vendar bo že danes jasno, kdo bo njen osrednji junak. Vodilni v skupnem seštevku Primož Roglič ima pred seboj 190,4 kilometra pekla, da bo prišel do raja. Svoje zadoščenje bo iskal tudi nadarjeni Tadej Pogačar.

Prednost Primoža Rogliča (Jumbo-Visma) pred drugim Alejandrom Valverdejem (Movistar) pred zadnjo gorsko etapo znaša dve minuti in 50 sekund. Glede na formo, ki jo kaže v zadnjem obdobju, je dovolj velika, da jo bo lahko zadržal tudi po sobotni etapi.

Ta se bo začela ob 12.11 v kraju Arenas de San Pedro in po 190,4 kilometra končala na 1.750 metrov visokem vzponu Plataforma de Gredos, kjer kolesarje pričakujejo po 17. uri. Na trasi jih čaka šest gorskih ciljev, dva bosta prve, dva druge in dva tretje kategorije.

Vrstni red Dirke po Španiji (pred 20. etapo) 1. Primož Roglič (Jumbo-Visma)

2. Alejandro Valverde (Movistar Team) +2.47

3. Nairo Quintana (Movistar Team) +3.31.

4. Miguel Angel Lopez (Astan Pro Team) +4.17

5. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) +4.49

...

Nakloni sicer ne bodo takšni, kot so jih bili vajeni v najbolj peklenskih etapah letošnje Vuelte, vendar so noge glavnih akterjev že dodobra načete.

Skupaj bodo morali opraviti s 4.430 metri nadmorske višine. Največji izziv za kolesarje v 20. etapi bo dejstvo, da praktično ni ravnega dela na celotni trasi.

Roglič izgubil dva pomembna moža, a ima še vedno prave pomočnike

Prav gorovje Sierra de Gredos, ki leži zahodno od Madrida, je bilo leta 1983 že prizorišče epskega preobrata na Dirki po Španiji, ko je Francoz Bernard Hinault povsem spremenil potek dirke in se z veliko etapno zmago katapultiral do končnega uspeha.

A vse kaže, da je slovenski kolesar še vedno zelo osredotočen, da so njegove noge močne in da mu bo uspel veliki met. Prepričani smo lahko o tem, da bo pregriznil krmilo, če bo potrebno, da bo prišel do zgodovinskega trenutka. "Bilo je že boljše, hkrati pa tudi veliko slabše," o počutju pred odločilnim dnem pravi slovenski šampion.

Roglič je v petek po padcu izgubil Tonyja Martina. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Največ napadov lahko pričakujemo na 1.910 metrov visoki Puerto de Pena Negra. Vzpon je dolg 14,2 kilometra, povprečni naklon pa je 5,9-odstoten. Bolj kot s strmino klanca se bodo kolesarji ubadali z utrujenostjo. Čeprav je Roglič izgubil pomembna pomočnika Stevena Kruijswijka – že na začetku dirke – in Tonyja Martina, ki je v petek grdo padel in se poškodoval, ima ob sebi še kar nekaj kolesarjev z močnimi nogami. George Bennett, Sepp Kuss, Robert Gesink in Neilson Powless bodo garali za največji ekipni uspeh pod novim vodstvom in pokroviteljem.

Vzpon na Puerto de Pena Negra

Pogačar in njegov boj za belo majico

A zanimivo bo tudi v boju za preostala mesta na zmagovalnem odru. Drugega Valverdeja in petega Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) ločita le dve minuti. Nairo Quintana (Movistar) in Miguel Angel Lopez (Astana) sta vrinjena med njiju. Našega nadarjenega kolesarja, ki se lahko pohvali z dvema etapnima zmagama, zanima bela majica za najboljšega mladega kolesarja. Od nje je oddaljen vsega sedem sekund.

Tadej Pogačar je zablestel na letošnji Vuelti in se veselil dveh posamičnih zmag. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Prav Lopez je tisti, s katerim bosta bila bitko za veliko zmagoslavje. Pogačar bo sicer tudi danes kolesaril v zeleni majici, ki pripada najboljšemu kolesarju po točkah - v skupni razvrstitvi je drugi za Rogličem (kolesaril bo v rdeči majici vodilnega) -, a bi najraje jutri v Madrid prišel v beli opravi in tako postavil piko na i odlični Vuelti.