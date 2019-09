Zakaj kolesarji na Vuelti tako radi žvečijo gumijaste bombone?

"Bog blagoslovi nutricionista, ki se je domislil Haribo protokola," je pred dnevi, še preden se je zaradi poškodbe moral predčasno posloviti z Dirke po Španiji, na kateri blestita Primož Roglič in Tadej Pogačar, na družbenih omrežjih poleg fotografije, ki prikazuje sladkanje s priljubljenimi gumijastimi bomboni, zapisal Luka Mezgec. Nekaj dni pozneje, po svoji prvi etapni zmagi na Vuelti, je kamera z bomboni v roki ujela tudi Pogačarja. Gre samo za potešitev sladkosnednosti ali je ozadje precej globlje?

Po gumijastih bombonih posega tudi Peter Sagan:

Gumijasti bomboni - trend med vzdržljivostnimi športniki

Dr. Tadeja Jakus nam je potrdila, da je uživanje gumijastih žele bombonov trend, ki ga v zadnjih letih opažajo pri vzdržljivostnih športnikih, še posebej kolesarjih.

Razlog za tovrstno sladkanje je v tem, da vzdržljivostni športniki (kolesarji, maratonci, triatlonci, tekači, plavalci …) pri svojem delu izčrpajo glikogenske zaloge, potem pa se vsak po svoje lotevajo vnovičnega polnjenja.

"Gumijasti bomboni so jim pri tem lahko v pomoč, saj s svojo sestavo zagotovijo, da bo polnjenje glikogenskih zalog uspešno," pojasnjuje Jakusova z izolske fakultete za vede o zdravju.

Primerjava vsebnosti bombona Haribo in bombona Jelly belly Sport, ki so namenjeni prav športnikom. Foto: oblikovala dr. Tadeja Jakus

Gumijasti bomboni namreč vsebujejo mešanico enostavnih ogljikovih hidratov (glukozni sirup, dekstroza, fruktoza, invertni sirup), ki se različno hitro prenašajo v krvni obtok in zagotavljajo polnjenje izčrpanih glikogenskih zalog. Pri tem je pomembno tudi to, da ne vsebujejo umetnih barvil in aditivov.

"Ker športnikom po napornih tekmovanjih običajno ne ustreza žvečenje hrane in velika količina hrane, so gumijasti bomboni dobra rešitev za premostitev teh težav," poudarja sogovornica. "Na trgu obstaja kar nekaj različnih žele bombonov, ki so namenjeni športnikom, vendar so ti velikokrat dražji in z veliko večjim seznamom dodatkov, ki jih telo pravzaprav ne potrebuje."

Koliko bombonov je treba zaužiti, da se zaloge zapolnijo?

Foto: oblikovala dr. Tadeja Jakus

Kopica študij dokazuje, da je polnjenje glikogenskih zalog najboljše, če ima telo na razpolago dovolj velik vnos ogljikovih hidratov (1-1,5 g/kg telesne mase/uro), regeneracija pa naj bi trajala vsaj štiri ure, poudarja Jakusova.

Konkretno, za 70 kilogramov težko osebo bi to pomenilo, da bi morala zaužiti malo manj kot pol vrečke gumijastih bombonov (77 gramov ogljikovih hidratov) na uro, kar je morda v nekaterih primerih preveč. Predlagana kombinacija je, da se takoj po tekmi zaužije 20 gumijastih medvedkov (44 g ogljikovih hidratov), zraven pa spije še športna pijača, npr. isostar fast hydration, ki vsebuje 33,5 grama ogljikovih hidratov.

Ta način je veliko boljši, saj zraven poskrbimo še za rehidracijo po sami vadbi. Ne pozabimo vključiti še kakovostnih beljakovin, da bo regeneracija še uspešnejša in hitrejša," predlaga sogovornica.

Kaj pa cenovni vidik?

Bomboni Haribo so bistveno cenejši kot gumijasti bomboni, namenjeni športnikom. Tako bi za 250-gramsko vrečko bombonov Haribo v povprečju odšteli okrog en evro, medtem ko bi za enako količino gumijastih bombonov, namenjenih športnikom (npr. Jelly Belly sport beans), odšteli precej več.

Foto: Getty Images

Bomboni, namenjeni športni populaciji, so pakirani v vrečkah po 28 gramov, kar pomeni, da bi za enako količino potrebovali devet vrečk, zanje pa bi odšteli približno 11 evrov.

Jakusova se sicer strinja, da z uživanjem "športnih" bombonov v telo vnesemo pomembne elemente, kot so natrij, kalij, magnezij …, ki jih telo prav tako potrebuje v obdobju regeneracije, vendar jih lahko uspešno nadomestimo tudi z uživanjem športne pijače z elektroliti.

