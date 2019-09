Sprememba na Vuelti: 10-sekundna kazen za Lopeza dobra novica za Pogačarja

Odločitev o kazni za Kolumbijca Miguela Angela Lopeza, ki je bil na letošnji Vuelti prvi nosilec rdeče majice vodilnega, je padla nekaj ur po včerajšnji etapi, ko je postalo jasno, da mu je ekipni tovariš Jakob Fuglsang 30 kilometrov pred ciljem v Guadalajari pomagal na nedovoljen način.

Manever si lahko ogedate s klikom na povezavo.

Lopezu so tako naložili deset sekund kazni, kar pomeni, da je Tadej Pogačar prednost pred njim povečal na 27 sekund in se nekoliko bolj utrdil v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja do 25 let. Deset sekund pribitka je bil deležen tudi Fuglsang, oba z Lopezom pa bosta morala plačati še 500 švicarskih frankov kazni.

Pogačar je po včerajšnji neverjetni predstavi Naira Quintane iz moštva Movistar, ki je v ravninski etapi pridobil več kot pet minut, in napredoval na 2. mesto v skupni razvrstitvi, zdrsnil z zmagovalnega odra. Za Alejandrom Valverdejem na 3. mestu zdaj zaostaja za skoraj minuto.

18. etapa Vuelte:

Kaj čaka kolesarje? V 18. etapi, ki se je malo pred 13. uro začela v Colmenar Viejo in se bo po 177,5 kilometra okoli 17.30 končala v kraju Becerril de la Sierra, bodo morali kolesarji opraviti s štirimi gorskimi cilji I. kategorije. Prostora za napade je dovolj, vendar klanci niso tako zahtevni, kot so bili prejšnji.



Prvi klanec Puerto de Navacerrada je dolg 11,8 kilometra in ima povprečni naklon 6,3 odstotka. Po skoraj 80 kilometrih trase bodo opravili že z drugim vzponom, ki sliši na ime Puerto de La Morcuera - dolg je 13,2 kilometra in ima petodstotni naklon.



Z istim gorskim ciljem se bodo spopadli praktično takoj po spustu, vendar se ga bodo lotili z druge strani, tako da bo nekoliko je krajši (10,4 km), a malenkost bolj strm (6,7 odstotka).



Čeprav je na sporedu gorska etapa, se ta ne bo končala na vrhu gore. Po vzponu na Puerto de Cotos (13,9 km in 4,8-odstotni naklon) se bodo kolesarji spustili, povsem za konec pa jih čaka 4,5 kilometra dolga in 2,4-odstotna vožnja v klanec.

