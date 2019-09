Rogliču ne bodo pustili dihati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič si želi, da bi ga kolesarji tudi v prihodnjih treh dneh gledali v hrbet in da bi zadržal rdečo majico vodilnega.

Primož Roglič si želi, da bi ga kolesarji tudi v prihodnjih treh dneh gledali v hrbet in da bi zadržal rdečo majico vodilnega. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Slovenskega kolesarja Primoža Rogliča le še štirje dnevi ločijo od zgodovinskega trenutka, a mu bosta zlasti ekipi Movistarja in Astane poskušali prirediti pekel. Že danes kolesarje na Dirki po Španiji v 18. etapi čaka nova gorska preizkušnja.

Pred kolesarji je na Dirki po Španiji še predzadnji gorski preizkus. V 18. etapi, ki se bo ob 12.40 začela v Colmenar Viejo in po 177,5 kilometra okoli 17.30 končala v kraju Becerril de la Sierra, bodo morali opraviti s štirimi gorskimi cilji I. kategorije.

Prostora za napade je dovolj, vendar klanci niso tako zahtevni, kot so bili prejšnji. To je dobrodošlo za Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), vodilnega v skupnem seštevku, ki je v zadnjih gorskih etapah pokazal močne noge.

Pogačar v lov za zmagovalnim odrom

Skupaj z ekipo je naredil napako v sredini ravninski etapi in omogočil, da se je Kolumbijec Nairo Quintana (+2:24) spet vključil v boj za rdečo majico, potem ko je imel že skoraj osem minut pribitka. Tako ima zdaj Movistar njega na drugem in Alejandra Valverdeja (+2:48) na tretjem mestu. Oba ga bosta poskušala v zadnjih štirih dneh zriniti s prestola.

Tadej Pogačar bo danes zagotovo poskušal napasti in priti nazaj na zmagovalni oder. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Lahko pa pričakujemo, da bo omenjeno dvojico napadel Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki je v sredini etapi, v kateri je kolesarjem nagajal stranski veter, moral sestopiti z odra za zmagovalce - trenutno je na četrtem mestu. V prejšnjih gorskih etapah smo lahko videli, da se njegova pedala kljub mladosti in utrujenosti še vedno hitro vrtijo.

Prvi klanec Puerto de Navacerrada bo dolg 11,8 kilometra in imel povprečni naklon 6,3 odstotka. Po skoraj 80 kilometrih trase bodo opravili že z drugim vzponom, ki sliši na ime Puerto de La Morcuera - dolg je 13,2 kilometra in ima petodstotni naklon. Z istim gorskim ciljem se bodo spopadli praktično takoj po spustu, vendar se ga bodo lotili z druge strani, tako da bo nekoliko je krajši (10,4 km), a malenkost bolj strm (6,7 odstotka).

Rogličevi si ponovne napake ne bodo smeli privoščiti

Čeprav je na sporedu gorska etapa, se ta ne bo končala na vrhu gore. Po vzponu na Puerto de Cotos (13,9 km in 4,8-odstotni naklon) se bodo kolesarji spustili, povsem za konec pa jih čaka 4,5 kilometra dolga in 2,4-odstotna vožnja v klanec.

To so pasti 18. tekmovalnega dne na Vuelti. Vse to bo moral prestati Roglič, če bo želel zadržati rdečo majico vodilnega.

Njegova ekipa Jumbo Visma si takšne napake, kot si jo je privoščila v sredo, ne bo smela več dopustiti. Slovenski kolesar je imel srečo, potem ko so njegovi pomočniki odpadli, da je ekipa Astane s svojim adutom Miguelom Angelom Lopezom vlekla voz glavnine in lovila ubežnike, med katerimi je bil Quintana. Valverde je celo izjavil, da bi brez Astane izgubil rdečo majico.

Peklenski trije dnevi, v nedeljo le parada?

A Roglič je v zadnjih gorskih etapah, ko je bilo veliko odvisno od njega samega, pokazal, da je v pravi formi. Vsakemu napadu je namreč lahko sledil in v velikem slogu branil najboljši položaj.

Še štirje dnevi ga torej ločijo od zgodovinskega trenutka. Pravzaprav trije, če štejemo, da je zadnji dan rezerviran za šprinterje in parado tistega, ki je v skupnem seštevku povsem na vrhu.

Nairo Quintana je bil sredin zmagovalec, saj je po spretnem pobegu prišel na skupno drugo mesto. Za Rogličem zaostaja dve minuti in 24 sekund. Foto: Reuters

Ekipe, ki še imajo svojo računico, bodo v prihodnjih treh dneh zelo aktivne. Zlasti pri Movistarju, pri katerem želijo na domačih tleh končno zmago, bodo aktivni s svojima kolesarjema. Tudi Astana bo zagotovo poskušala izpeljati kakšen taktični manever. Kljub sredini napaki je sicer videti, da ima Jumbo-Visma dovolj kakovostno ekipo, da Rogliča pripelje na najvišjo stopničko odra za zmagovalce.