Razburljiv dan na Vuelti, Quintana se je izstrelil tik za Rogliča

Prva etapa po drugem prostem dnevu na letošnji Vuelti je bila na papirju namenjena sprinterjem, a so ti hitro uvideli, da bodo daleč od cilja ostali praznih rok. Kmalu po startu so je v begu znašla večja skupina, ki je ob razgibani trasi in pomoči vetra hitro prišla do velike prednosti. V begu je bil tudi Quintana, ki je bil po 16 dneh dirkanja šesti.

Ko se je Quintana začel bližati virtualnemu zmagovalnemu odru, je Roglič že zaukazal svojim moštvenim kolegom, da na vso moč poganjajo pedala in zmanjšajo razliko. Na pomoč so mu priskočili iz UAE Emirates Tadeja Pogačarja, ki je branil tretje mesto. A sta Slovenca kmalu ostala sama, na čelo pa je prišla Astana, ki je morala braniti četrto mesto Miguela Angela Lopeza.

A so ubežniki še naprej poganjali na vso moč in v zadnjih desetih kilometrih spet povečali prednost na več kot pet minut, Quintana pa je bil virtualno že drugi.

Dobra dva kilometra pred ciljno črto je iz ubežne skupine prvi udaril Čeh Zdenek Štybar. Njegovo moštvo Deceunicnk-Quickstep je bil v njej daleč najbolj zastopan, zato je prepustil lov na Štybarja drugim.

Čeha so ujeli, nato je z dolgim sprintom poskusil Irec Sam Bennett, iz njegovega zavetrja pa Belgijec Philippe Gilbert. Ta je slavil drugo zmago na letošnji španski pentlji in potrdil odlično pripravljenost pred letošnjim svetovnim prvenstvom v Yorkshiru, ki je eden njegovih glavnih ciljev sezone.

Skupina s favoriti je čez cilj prišla pet minut in 30 sekund za Gilbertom. Drugi je zdaj Quintana (+2:24), tretji Valverde (+2:48) in četrti Pogačar (+3:42).

Etapa je bila ena najhitrejših v zgodovini dirke, povprečna hitrost je po 219,6 kilometra znašala 50,6 kilometra na uro.

"Naredil sem napako, na začetku bi moral biti v ospredju, a nisem bil. Ekipa me je rešila. Lahko bi svoje delo opravil bolje, a pomembno je, da se iz napak nečesa naučiš. Še vedno sem v dobrem položaju," je po zahtevni etapi dejal Roglič.

Cilj: Zmagovalec najdaljše etape je Belgijec Philippe Gilbert. Nairo Quintana, ki je v cilj prišel malce za zmagovalcem, se je iz šestega mesta v skupnem seštevku izstrelil na drugo mesto. Zaostanek za vodilnim Primožem Rogličem je znižal za skoraj pet minut in pol zdaj zaostaja 2:24. Kolumbijec je tako Valverdeja potisnil na tretje, Pogačarja pa na četrto.

10 kilometrov do cilja: Nairo Quintana narekuje tempo ubežnikov, ki imajo pred Rogličem, Pogačarjem, Valverdejem 5:10 prednosti. Če bo ostalo pri tej razliki, bo Kolumbijec iz šestega mesta v skupni razvrstitvi skočil na drugo. Pred Alejandra Valverdeja in Tadeja Pogačarja.

17 kilometrov do cilja: 26-erica vztraja v begu, pred rdečo majico z Rogličem ima 4:45 prednosti. Povprečna hitrost po štirih urah dirkanja je 49,6 kilometrov na uro. Kot vse kaže, bo Pogačar po današnji etapi zdrsnil iz najboljše trojice.

31 kilometrov pred ciljem: skupina 26 kolesarjev je še vedno v begu, prednost pred skupino z Rogličem in Pogačarjem je štiri minute in pol.

44 kilometrov pred ciljem: 27 ubežnikov s Quintano načelu ima pred skupino z rdečo majico 4:45 prednosti. Quintana tako na drugem mestu v skupnem seštevku ogroža Valverdeja in tretjem Pogačarja. Za Rogličem ima v skupnem seštevku okoli dve minuti in 50 sekund zaostanka.

17. etapa je z 219,6 kilometra najdaljša na letošnji Vuelti, kolesarje pa bo popeljala od kraja Aranda de Duero do Guadalajare. Profil etape je pisan na kožo šprinterjem, a kot kaže trenuten položaj, bi etapo lahko krojili ubežniki.

Sestava ubežne skupine:



José Joaquín Rojas, Imanol Erviti, Nelson Oliveira, Nairo Quintana (Movistar Team),

Silvan Dillier (AG2R La Mondiale)

Gorka Izagirre, Luis León Sánchez (Astana),

Dylan Teuns (Bahrain-Merida),

Sam Bennett (Bora-Hansgrohe),

Jonas Koch (CCC Team),

Philippe Gilbert, Rémi Cavagna, Eros Capecchi, Tim Declercq, Fabio Jakobsen, James Knox, Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step),

Lawson Craddock (EF Education First),

Sam Bewley, Dion Smith (Mitchelton-Scott),

Edvald Boasson Hagen (Dimension Data),

Owain Doull, Wout Poels, Tao Geoghegan Hart, Ian Stannard (Team Ineos),

Wilco Kelderman, Nikias Arndt, Rob Power, Max Walscheid (Team Sunweb) in

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).

Ubežna skupina, v kateri je tudi Nairo Quintana (Movistar), z zaostankom 7:43 šesti v skupni razvrstitvi dirke, si je 80 kilometrov pred ciljem nabrala skoraj šest minut prednosti pred glavnino.

