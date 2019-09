Nadarjeni Pogačar ekspresno hitro spreminjal tokove

Govorili so, da bodo videli, ali ga bodo uvrstili na Dirko po Španiji. Pred Vuelto so se nato spogledovali z idejo, da Tadej Pogačar sploh ne bi prekolesaril celotne dirke, a je nadarjeni slovenski kolesar spet presenetil vse. Tudi sebe. Ne namerava se ustavljati, Vuelto želi končati na zmagovalnem odru.

Zaradi odličnih predstav je za Tadeja Pogačarja, ki bo čez deset dni dopolnil 21 let, vse več zanimanja med novinarji. Tudi na prosti dan je moral odgovarjati na vprašanja, predvsem o tem, kako gleda proti zadnjemu delu dirke.

Pred njim in kolesarji je še pet delovnih dni, prestati bodo morali še dve gorski etapi, ki bosta v četrtek in soboto.

Skupni vrstni red na Vuelti: Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 62:17:52

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 2:48

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 3:42

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 3:59

5. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 7:40

...

V zadnjem tednu bo mladi Slovenec v obrambni vlogi, a poudarja, da bo napadel, če se mu bo ponudila priložnost.

Letošnje leto je zanj prvo v tujini. In to sanjsko. V prvi polovici je namreč osvojil dirki po Kaliforniji in Algarveju. Zdaj se lahko pohvali še z dvema etapnima zmagama na Vuelti, kar je hvalevreden dosežek. Presenetil je vodilne pri UAE Emirates in tudi sebe.

Rad bi ohranil belo majico. Če mu uspe, sledi dodatna nagrada.

Dobre vožnje so ga postavile na tretje mesto v skupni razvrstitvi, njegova pa je bela majica za najboljšega mladega kolesarja. Za Primožem Rogličem zaostaja tri sekunde in 42 sekund, za drugim Alejandrom Valverdejem (Movistar) 56 sekund, za ovratnik pa mu diha Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana). Loči ju 17 sekund.

Osvojil je dve gorski etapi in se zapisal v zgodovino kolesarstva. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

"Moj cilj za Vuelto je bil, da se naučim največ, kar se lahko, in pridobim izkušnje s tritedenske dirke. Včasih se stvari obrnejo na glavo. Priložnost sem zgrabil. Dobrodošlo za našo ekipo bi bilo, če bi lahko kaj prinesli v Madrid. Trenutno sem na odru za zmagovalce. Sem lastnik bele majice. Jasno, želim jo zadržati do Madrida. Stoodstotno bom kolesaril in jo poskušal ohraniti. Do konca se bom boril," iz njega vre optimizem. Če mu bo to uspelo, bo tudi v skupnem seštevku na odru za zmagovalce, saj je njegov edini konkurent za belo majico prav Lopez na četrtem mestu.

V četrtek in soboto bo moral biti najbolj zbran in pripravljen na skoke. Takrat bosta na sporedu še zadnji gorski etapi na Vuelti.

"Tour? Še vedno je tu tudi Giro."

"Verjetno bo veliko napadov, vendar je to kolesarjenje. Branil se bom. Ne verjamem, da se bo Roglič zlomil. Če bo šlo z njim kaj narobe, lahko Valverde zmaga, a to se ne bo zgodilo. Zame je Lopez večja grožnja kot Valverde," poudarja Pogačar, ki verjame v končno zmago slovenskega kolega.

Verjame, da bo Primožu Rogliču uspelo osvojiti Vuelto. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Po Vuelti se bo sezona zanj praktično končala. Kolesaril bo še na svetovnem prvenstvu, nato pa si bo lahko privoščil zaslužen dopust.

In prihodnje leto? "Ne vem, spravimo najprej letošnje pod streho," odgovarja Pogačar, ki so ga v Španiji povprašali tudi o slovitem francoskem Touru. Slovenec je bil kratek in jedrnat: "Še vedno je tu tudi Giro d'Italia."