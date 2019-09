Nizozemci skačejo od navdušenja: Primož Roglič rekel ''da''

Ekipa Team Jumbo-Visma je prost dan na Vuelti izkoristila za kadrovske posle. Pogodbo je podaljšala s svojim najboljšim članom, našim Primožem Rogličem in ga nase priklenila vse do leta 2023.

"Z ekipo sva v preteklih letih drug drugega dvignila na višjo raven, kar pomeni, da smo res povezani in odlično sodelujemo," so Rogličeve misli zapisali na Twitterju nizozemske ekipe in oznanila veliko novico.

"Vesel sem, da sem del te ekipe. Pridružil sem se ji kot začetnik in tudi njeno pomočjo sem se razvil in postal to, kar sem zdaj. Nikoli nisem razmišljal, da bi šel drugam. Zadovoljen sem s svojo vlogo v ekipi. Tukaj se počutim kot doma, zato nisem imel razloga, da bi razmišljal o čemerkoli drugem. Do zdaj smo skupaj zmagali nekaj etap, a menim, da lahko le še napredujemo," je še povedal slovenski kolesar.

Navdušeni pa tudi Nizozemci. "Ponosni smo, da Primož ostaja naš član. To je nagrada velika števila ljudi v preteklih letih. Primož se izjemno napredoval kot oseba in tudi kot športnik, enako pa velja tudi za našo ekipo," je nekaj misli dodal tudi športni direktor ekipe, Merijn Zeeman.

