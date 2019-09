Rogličev moštveni kolega v Španiji uprizoril zmagovalno veselico #video

Ameriški kolesar Sepp Kuss, moštveni kolega Primoža Rogliča, je nesporni junak 15. etape Dirke po Španiji, v kateri so se kolesarji morali spoprijeti s 154,4 kilometra in s štirimi vzponi prve kategorije, tudi zaključnim na Santuario del Acebo.

Mladi Američan je bil eden izmed 17 kolesarjev, ki jim je uspel beg, nato pa je čakal na to, da bo Primožu Rogliču pomagal na zaključnem vzponu. Ker so v ekipi Jumbo Visma hitro prepoznali, da njihov kapetan ne bo potreboval njegove pomoči, so mu pustili proste roke, kar je Sepp v celoti izkoristil in dosegel svojo prvo zmago v svetovni seriji in prvo na tritedenskih dirkah. To je njegova peta poklicna zmaga, prva na evropskih tleh, preostale štiri je dosegel na lanski dirki po Utahu, kjer je zmagal tudi v skupni razvrstitvi.

V cilj je prišel z veliko prednostjo, tolikšno, da mu jo je v zadnjih metrih uspelo proslaviti z navijači.