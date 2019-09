Roglič spet odbil vse napade, njegov moštveni kolega do uspeha kariere

Zmagovalec 15. etape Dirke po Španiji, 154,4-kilometrske preizkušnje od Tineua do Santuarie del Acebe je 24-letni ameriški kolesar moštva Jumbo Visma Sepp Kuss. Primož Roglič je znova odbil vse napade in ubranil rdečo majico vodilnega, Tadej Pogačar pa belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.

Mladi Američan je bil danes eden od Rogličevih pomočnikov, pripravljen, da Zasavcu priskoči na pomoč v zaključku etape, a ta se je iztekla tako, da je lahko Kuss sam napadel etapno zmago in priložnost tudi izkoristil. Prvič na največjih dirkah, pravzaprav sploh prvič na dirkah zunaj ZDA, je premagal vse konkurente. Družbo na odru za zmagovalce sta mu danes delala Portugalec Ruben Guerreiro in Britanec Tao Geoghegan Hart, ki sta zaostala 39 oziroma 40 sekund.

Roglič je imel danes vse pod nadzorom, edini napad nanj je na ciljnem vzponu pripravil španski veteran Alejandro Valverde, a slovenskemu asu ni mogel uiti. Je pa zadržal 2:25 zaostanka v skupnem seštevku, medtem ko ga je Tadej Pogačar na tretjem mestu nekoliko povečal, danes za Rogličem nekoliko zaostal, saj je bolj pazil na Miguela Angela Lopeza, s katerim se bojujeta za belo majico najboljšega mladega kolesarja. S Kolumbijcem sta v cilj prikolesarila skupaj na 11. in 12. mestu, majica pa ostaja v lasti Slovenca.

Poraženec dneva je bržčas Lopezov rojak Nairo Quintana (Movistar), ki ga je na zadnjem vzponu zmanjkalo in je pridelal še več kot minuto in pol zaostanka za Rogličem. Quintana v skupni razvrstitvi ostaja peti.

Izidi 14. etape: 1. Sepp Kuss (ZDA) Jumbo-Visma 4:19:04 2. Ruben Guerreiro (Por) Katjuša Alpecin + 0:39 3. Tao Geoghegan Hart (VBr) Team Ineos 0:40 4. Oscar Rodriguez (Špa) Euskadi-Murias 0:53 5. Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 1:49 6. Ben O'Connor (Avs) Dimension Data 2:05 7. Lawson Craddock (ZDA) EF Education First 2:11 8. Primož Roglič (Slo) Jumbo Visma 2:14 9. Alejandro Valverde (Špa) Movistar 2:14 10. Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 2:48 … 12. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 2:55 Skupni vrstni red: 1. Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma 58;10:32 2. Alejandro Valverde (Špa) Movistar + 2:25 3. Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates 3:42 4. Miguel Angel Lopez (Kol) Astana 3:59 5. Nairo Quintana (Kol) Movistar 5:09 6. Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 7:14 7. Nicolas Edet (Fra) Cofidis 9:08 8. Wilco Kelderman (Niz) Team Sunweb 9:15 9. Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 9:44 10. Hermann Pernsteiner (Avt) Bahrain-Merida 11:39 …

17:35: 24-letni Američan Sepp Kuss bo poskrbel za še eno zmago Jumbo Visme, Roglič in Valverde sta ujela Solerja, Quintana izgublja dragocene sekunde, Pogačar pa se poskuša odlepiti Lopezu, a mu Kolumbijec zlahka sledi. 17:30: Kuss se pelje svoji prvi zmagi na dirkah Wolrd Toura naproti, Roglič se drži Valverdeja, medtem je v ozadju popustil Nairo Quintana in izgubil stik s skupino, v kateri pa brez večjih težav ob Majki in Lopezu vozi tudi Tadej Pogačar. 17:21: Iz skupine favoritov je skočil svetovni prvak Alejandro Valverde, Roglič se mu je prilepil kot klop in se zdaj skupaj oddaljujeta konkurentom. Rogličev moštveni kolega Sepp Kuss je medtem prehitel Semitierja in prevzel vodstvo v etapi. Američan ima pred svojim kapetanom v rdečem pet kilometrov pred ciljem 3:19 prednosti. 17:15: Kolesarji so že na ciljnem vzponu, Sergio Samitier napada etapno zmago, glavnina z vsemi favoriti sedem kilometrov pred ciljem zaostaja približno 4 minute in pol, klanec pa bo zagotovo poskrbel za selekcijo. Roglič in Pogačar pazita na najnevarnejše tekmece, ki bi jima teoretično utegnili sleči majici. 16:40: Samitier, Navarro in O'Connor so prvi prečkali predzadnji klanec dneva, 1:35 pred 14 zasledovalci in dobrih pet minut pred glavnino s Primožem Rogličem. Jumbo Visma ima stvari pod nadzorom, napade pa lahko pričakuje na ciljnem vzponu na Puerto del Acebo (7,9 km, 9,7 %). Do cilja je še 30 kilometrov. 16:25: Ubežna skupina se je na vzponu raztrgala, vodi trojica Ben O'Connor (Dimension Data), Dani Navarro (Katusha Alpecin) in Sergio Samitier (Euskadi-Murias), Roglič za vodilnimi zaostaja dobre štiri minute in pol.

15:45: Roglič je spet med svojimi klubskimi kolegi na čelu glavnine, ki 60 kilometrov pred ciljem etape za ubežno skupino zaostaja 3:51. Bliža se vzpon na Puerto Del Pozo De Las Mujeras Muertas (11,3 km, 6,8 %), predzadnji klanec dneva, z deli, kjer naklon presega 10 odstotkov.



🚴‍♂️🚴‍♂️ @SergioSamitier @ben_oconnor95 y Dani Navarro se juntan en cabeza de carrera / 🇬🇧 Three riders joint at the head of the race, 4km to the top of the climb.



15:25: Dogajanje v etapi se je na drugem vzponu umirilo, ko je na diktiranje tempa na čelu glavnine prevzela Rogličeva ekipa Jumbo Visma. 17 ubežnikov je Puerto del Connio prečkalo tri minute in 15 sekund pred glavnino. Zasavca ni na čelu glavnine, na vrhu klanca se je na kratko ustavil in se odzval klicu narave, zato se na spustu počasi prebija nazaj v ospredje. Do konca etape je še 76 kilometrov.



⌛️ 2:48 para la fuga / break gap



14:45: V ospredju zdaj vozi skupina 17 kolesarjev, ki je 11,7-kilometrski vzpon na Puerto del Connio (1.315 m. n. v., povprečni naklon 6,2 %) začela dobre tri minute pred glavnino, v kateri je Roglič spet obkrožen z moštvenimi kolegi, ki jih je na prvem klancu etape večinoma izgubil.



🚴‍♂️🚴‍♂️ @JumboVismaRoad controla el pelotón, ya en el Puerto del Connio / 🇬🇧 The leader's team in leading the bunch as the race tackles the 2nd climb of the day



⌛️2:38, última referencia con la fuga



14:25: V vodstvu je zdaj deseterica Mark Padun (Bahrain-Merida), Marc Soler (Movistar Team), Sander Armée (Lotto-Soudal), Tao Gheoghegan Hart (Team Ineos), Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin), Vasil Kiryienka (Team Ineos), Ion Izagirre (Astana Pro Team), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Óscar Rodríguez in Sergio Samitier (Euskadi-Murias), ki ima 112 kilometrov pred ciljem 20 sekund prednosti pred glavnino z Rogličem.



🚴‍♂️🚴‍♂️ Se ha juntado un grupo de 10 unidades en cabeza con Ion Izagirre, @solermarc93 @O_RodGar... / 🇬🇧 A strong 10-man break at the front!



🖥️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/3z9WeyoPx7 — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2019 14:25: V vodstvu je zdaj deseterica Mark Padun (Bahrain-Merida), Marc Soler (Movistar Team), Sander Armée (Lotto-Soudal), Tao Gheoghegan Hart (Team Ineos), Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin), Vasil Kiryienka (Team Ineos), Ion Izagirre (Astana Pro Team), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Óscar Rodríguez in Sergio Samitier (Euskadi-Murias), ki ima 112 kilometrov pred ciljem 20 sekund prednosti pred glavnino z Rogličem. 14:05: Na prvem vzponu etapo so se kolesarji nekoliko premešali v vodstvu, iz glavnine je skočilo nekaj zasledovalcev in na na gorski cilj je v vodstvu prikolesarila četverica Soler, Gurreiro, Gheoghegan Hart in Padun, 10 sekund pred šesterico zasledovalcev in 18 sekund pred glavnino z vsemi majicami. 13.55: Kolesarji se že vzpenjajo na prvi vzpon - Puerto del Acebo. Ubežna peterica ima le še 55 sekund prednosti pred glavnino. 13.40: Prednost ubežne skupini je zdaj narasla prek ene minute (+1:14). 13.35: To so Mark Padun (Bahrain-Merida), Sander Armée (Lotto Soudal), Vasil Kiryienka (Team Ineos), Casper Pedersen (Team Sunweb) in Jesus Ezquerra (Burgos-BH). Prav nihče od njih v skupni razvrstitvi ni nevaren Rogliču. 13.30: Imamo prvi uspešen pobeg. V ospredju je zdaj pet kolesarjev, ki ima pred glavnino pol minute naskoka. 13.25: Že od prvih metrov naprej so se začeli poskusi pobega. Za zdaj uspešnega še ni. 13.20: Čeprav je direktor že dan znak za začetek, je vse skupaj hitro ustavil, saj je imel nekaj težav s kolesom Sam Bennet. Ko se je včerajšnji zmagovalec vrnil v glavnino, so organizatorji še drugič prižgali zeleno luč za začetek noro zahtevne etape. 13.15: ŠTART! Kolesarji so prevozili ničti kilometer, 14. etape dirke po Španiji se je začela. Karavano danes čakajo kar štirje gorski cilje I. kategorije.

Največji konkurenti slovenskima kolesarjema Valverde, Nairo Quintana (oba Movistar) in Miguel Angel Lopez (Astana) počasi že postajajo nejevoljni in izgubljajo upanje na morebiten veliki met. Nikakor jim ne uspe zlomiti čvrstega Rogliča, ki vedno odgovori na napade tekmecev.

A poudarjajo, da jim ceste še ni zmanjkalo in da je do konca Vuelte še teden. Če Roglič preživi današnjo in jutrišnjo etapo, lahko v Ljubljani že začnejo razmišljati o velikem sprejemu za slovenska junaka. Nedeljska etapa bo dolga 144 kilometrov, vsebovala bo dva gorska cilja I. kategorije in za zaključek še gorski cilj najtežje kategorije. To bo vzpon na 1690 metrov visoki Alto de La Cubilla Lena s povprečnim naklonom 6,2 odstotka, a s kar 17,8 kilometra do samega vrha.

"Zdaj bolj pameten"

"Po mojem mnenju Roglič ne more več izgubiti Vuelte. Najmočnejši je in prav tako ima močno ekipo," je za Cyclingnews dejal direktor ekipe Ineos Nicolas Portal.

Francoz ima veliko izkušenj s tritedenskih dirk in verjame, da sta se Roglič in njegova ekipa veliko naučila na letošnjem Giru, kjer je Zasavčan osvojil tretje mesto, upal pa na zmago. "Roglič v Španiji ne kolesari konservativno, ampak bolj pametno. Zaveda se, da je dirka maraton. To je sicer vedel že prej, zdaj pa ve, kako se z vsem spopasti."