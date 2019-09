Sreča v nesreči za Rogliča, Mezgec po padcu najverjetneje že končal Vuelto

Irec Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) je zmagal v ciljnem sprintu 14. etape kolesarske dirke po Španiji, ki je v dolžini 188 km potekala med San Vincentejem de la Barquero in Oviedom. Etapo je zaznamoval hud padec približno kilometer pred ciljem, ki pa se mu je Primož Roglič za las izgonil in ostaja v rdeči majici vodilnega, Tadej Pogačar ostaja tretji. Med tistimi, ki so se znašli na tleh sta tudi svetovni prvak in drugi v skupnem seštevku Alejandro Valverde in slovenski kolesar Luka Mezgec, ki je bil takoj po padcu prepeljan v bolnišnico.

Z Bennettom se je tik pred koncem etape za zmago pomeril Argentinec Ariel Maximiliano Richeze (Quick Step), dve sekundi za njima je bil tretji Belgijec Tosh Van der Sande (Lotto Soudal). Ker se je padec zgodil v zadnjem kilometru etape, so organizatorji po koncu etape zaostanke glavnine izbrisali.

"Hvala ekipi, ki je ves dan opravljala dobro delo zame. Kar težko je bilo na koncu, sledil sem Sandeju in uspelo mi je zmagati v boju zgolj trojice za zmago. Tristo metrov pred ciljem sem začel pospeševati, mislil sem sicer tedaj, da je bilo malo prezgodaj, a sem držal. Jasno pa je, da nisem mogel gledati, kaj se dogaja za mano," je povedal Bennett.

Kilometer pred ciljem je prišlo do množičnega padca, v katerega je bil vpleten tudi Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), ki je obležal na progi in so ga nato z rešilcem odpeljali v bolnišnico. Pri majhni hitrosti je padel tudi Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki pa je dobil le odrgnine po kolenu in roki, Roglič pa se je izognil padcu.

Así ha sido la caída en la etapa 14 de La Vuelta a España 2019. #LaVuelta #LaVuelta2019 #LaVuelta19 pic.twitter.com/WUyJGDTFDp — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) September 7, 2019

Mezgeca so po koncu etape prepeljali v bolnišnico:

#LaVuelta19 - Mezgec taken away with ambulance after the crash. pic.twitter.com/yw1QbxWHS5 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 7, 2019

Pogačar: Mislim, da ne bom čutil posledic padca

Ta se je zgodil 24 ur po slovenskem dnevu, ko sta prvič dva Slovenca končala na prvih dveh mestih na treh največjih dirkah na svetu. Pogačar je zmagal v 13. etapi za svoje drugo slavje na letošnji španski pentlji, na drugem mestu zahtevne gorske etape pa je končal Roglič, ki je s tem še povečal vodstvo v skupnem seštevku Vuelte.

"Ni lepo končati na tleh. Veliko sotekmovalcev je padlo, upam, da ni nobenemu nič hudega. Mislim, da ne bom čutil posledic padca, jutri je nov dan," je po etapi povedal Pogačar. "Imel sem srečo, saj je imela glavnina na koncu veliko hitrost. Nihče ne mara padcev, zelo pomembno je, da se jim izogneš v boju za zmago," je dodal Roglič.

Pogačar v skupnem seštvku ostaja tretji, prav tako je obdržal belo majico. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Pibernik med šesterico ubežnikov

Že po desetih kilometrih 14. etape je pobegnila šesterica kolesarjev, med njimi je bil tudi Slovenec Luka Pibernik (Bahrain-Merida), ob njem pa še Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Salvatore Puccio (Team Ineos), Diego Rubio (Burgos-BH) in Stephane Rossetto (Cofidis).

Ubežnike je 4,4 kilometra pred ciljem glavnina ujela in na koncu je v obračunu za zmago pobegnila trojica, v kateri je bil najmočnejši Bennett.

A je po prihodu v cilj rdečo majico znova oblekel slovenski as Roglič. Drugi je s skoraj dvema minutama in pol zaostanka Španec Alejandro Valverde (Movistar, + 2:25), ki je tudi padel, vendar pri majhni hitrosti, tretji je najboljši mladi kolesar na dirki Pogačar (+3:01).

Po eni izmed redkih ravninskih etap letošnje dirke bo nedeljska 15. etapa med Tineom in Santuariom del Acebom, dolga bo 154,4 km in se bo končala s ciljnim vzponom.

Izidi, 14. etapa, San Vincente de la Barquera - Oviedo (188 km):



1. Sam Bennett (Irs/Bora-Hansgrohe) 4:28:46

2. Maximiliano Richeze (Arg/Deceuninck-QuickStep) isti čas

3. Tosh Van Der Sande (Bel/Lotto Soudal) + 0:02

4. Marc Sarreau (Fra/Groupama-FDJ) 0:05

5. Clement Venturini (Fra/AG2R La Mondiale)

6. Marc Soler (Špa/Movistar Team)

7. Jonas Koch (Nem/CCC Team)

8. John Degenkolb (Nem/Trek-Segafredo)

9. Maximilian Walscheid (Nem/Team Sunweb)

10. Szymon Sajnok (Pol/CCC Team)

...

73. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

82. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates)

124. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida)

151. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) vsi isti čas



Odstop po padcu:

Luka Mezgec (Slo/Mitchelton-Scott)



Skupno:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 53:49:19

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 2:25

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 3:01

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 3:18

5. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 5:21

6. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 6:15

7. Nicolas Edet (Fra/Cofidis) 7:18

8. Carl Fredrik Hagen (Nor/Lotto Soudal) 7:33

9. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 7:39

...

