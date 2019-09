Nova nesreča Chrisa Frooma: "Letos res ni moje leto"

Chris Froome v letošnjem letu nima pretirane sreče. Britanec je junija padel med ogledom proge za posamični kronometer 4. etape kriterija Dauphine v kraju Roanne v Franciji, ki ga je Britanec izkoristil za ogrevanje za francoski Tour. Padec se je pripetil v trenutku, ko si je Froome pri hitrosti 54 kilometrov na uro želel očistiti nos, pri tem pa dvignil roko s krmila in padel zaradi sunka vetra, ki mu je "vzel" sprednje kolo in trčil ob zid ene od hiš.

Pred kratkim je tako je po številnih poškodbah in težavah znova sedel na kolo in začel s treningi, a ga je v petek doletela nova nesreča, saj se je doma nespretno porezal z nožem in je zaradi tega že prestal novo operacijo, ki ga bo znova vsaj za nekaj časa oddaljila od kolesarstva in treningov.

"Včeraj sem se neumno porezal s kuhinjskim nožem, zato sem moral prestati operacijo, da so mi zašili kito v palcu. To res ni moje leto. Komaj čakam 2020," je med drugim na Twitterju zapisal Britanec, ki načrtuje naskok na vrh dirke po Franciji prihodnje leto.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks 👍😂

This is not my year 🙈 Can’t wait for 2020🤞 pic.twitter.com/BKzLgho82R