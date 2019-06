Nesrečni Chris Froome po operaciji ostaja na intenzivnem oddelku #video

Poškodbe Chrisa Frooma, ki se je včeraj hudo poškodoval na ogledu trase za kronometer na kriteriju Dauphine, ki ga je želel izkoristiti kot ogrevanje za Dirko po Franciji, kjer bi lovil svojo peto zmago, so težje, kot so zdravniki sprva predvidevali.

Pregled v drugi bolnišnici je pokazal, da ima poleg zloma desne stegnenice, komolca in reber poškodovan tudi kolk, ni pa si poškodoval medenice, kot so včeraj poročali nekateri mediji.

Štiriintridesetletnega Britanca, ki se je intenzivno pripravljal na lov na svojo peto zmago na francoskem Touru, so sinoči operirali in je trenutno na oddelku za intenzivno nego v bolnišnici. "Ni v najboljšem stanju," je javnosti sporočil direktor moštva Ineos Dave Brailsford. "Obstajajo padci in hudi padci in to je bil hud padec."

Padec med ogledom trase za kronometer

Froome je padel med ogledom proge za posamični kronometer 4. etape kriterija Dauphine v kraju Roanne v Franciji, ki ga je Britanec izkoristil za ogrevanje za francoski Tour. Na Dauphineju je zmagal trikrat, v letih 2013, 2015 in 2016, na Touru pa štirikrat.

Le nekaj ur pred padcem, ki se je pripetil v trenutku, ko si je pri hitrosti 54 kilometrov na uro želel očistiti nos, pri tem pa dvignil roke s krmila, padel zaradi sunka vetra, ki mu je "vzel" sprednje kolo in trčil ob zid ene od hiš, je Brailsford na novinarski konferenci razlagal, da bodo na francoski pentlji storili vse, da se Froome vpiše v ekskluzivni klub petkratnih zmagovalcev Toura.

Chris Froome je najverjetneje že končal sezono, začasno pa bo moral pozabiti tudi na sanje o peti zmagi na francoskem Touru. Foto: Instagram

Nesrečnega kolesarja, ki je po padcu izgubil zavest, je nemudoma oskrbela zdravniška ekipa, ki je stala povsem blizu kraja nesreče, s helikopterjem pa so ga prepeljali na nadaljnje preglede in operacijo v bolnišnico St Etienne University Hospital.

Brailsford je povedal še, da je v bolnišnico nemudoma pripotovala tudi Froomova žena Michelle in mama njegovih dveh otrok, ki mu bo pomagala pri psihični plati okrevanja. Sezona je zanj najverjetneje že končana, že zdaj pa je jasno, da bo moral izpustiti Dirko po Franciji.

Namesto Toura ga zdaj čaka okrevanje

"Namesto da bi vse svoje sile usmeril v Tour, jih bo moral usmeriti v okrevanje," je dejal Brailsford, ki je tako kot vsi pri ekipi Ineos skrušen zaradi poteka dogodkov. "Chris se je pravkar vrnil s Tenerifov. Videl sem, kako trdo je garal in koliko naporov in žrtev je vložil v priprave na Tour. Bil je na pravi poti, v odlični formi, manjkali so samo še zadnji detajli …"

Dirka po Franciji se bo 6. julija začela v Bruslju in 28. julija končala v Parizu.