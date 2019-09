Poglejte, kako sta Slovenca strla odpor tekmecev in kdo jima je čestital #video

29-letni Primož Roglič in devet let mlajši Tadej Pogačar sta z združenimi močni strla odpor tekmecev na 13. etapi Dirke po Španiji, ki se je končala s ciljnim vzponom na Los Machucos z 20-odstotnim povprečnim naklonom, in v cilj pripeljala z istim časom. "Nisem si mislil, da se bom tako dobro počutil na zadnjem vzponu, želel sem zgolj preživeti," se je Pogačarju smejalo v cilju, kjer so ga, tako kot po 9. zmagovalni etapi, čakale številne medijske obveznosti.

Zadnji kilometri 13. etape:

Etapa 13 - Stage 13 | #LaVuelta19



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @TamauPogi gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Tadej Pogačar's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/hrN0VlvGhP — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2019

"Nisem si mislil, da se bom na zadnjem vzponu tako dobro počutil," je Tadej Pogačar (UAE Emirates) pripovedoval v novinarski mikrofon. "Želel sem zgolj preživeti današnjo etapo. No, na koncu pa je bil to zame res čudovit dan."

Na podvprašanje, kdaj je začel verjeti, da lahko poseže po novi etapni zmagi, je dejal, da v trenutku, ko je na radijski zvezi slišal, da nihče iz karavane ne zmore slediti tempu, ki sta ga narekovala z Rogličem. "Takrat sem videl, da imam priložnost. Res sem zelo, zelo vesel," je dejal mladi Gorenjec, ki bo šele šest dni po koncu Vuelte, njegove prve tritedenske dirke, dopolnil 21 let. Z današnjo zmago je napredoval na visoko 3. mesto v skupni razvrstitvi (za vodilnim Rogličem zaostaja tri minute in sekundo), vodi pa tudi v posebni razvrstitvi za najboljšega mladega kolesarja.

Na vprašanje, ali misli, da lahko zmaga v skupnem seštevku Vuelte, je največja senzacija letošnje Vuelte skromno dejal, da ne, saj da je Roglič zelo močan.

Pogačarju in Rogliču sta čestitala tudi Luka Dončić in Jakov Fak:

Z razpletom etape je bil razumljivo zadovoljen tudi Primož Roglič (Jumbo Visma), ki je danes za več kot pol minute povečal prednost pred prvim zasledovalcem v skupni razvrstitvi, svetovnim prvakom Alejandorm Valverdejem (Movistar). Pogačar je, kot rečeno, tretji, 4. mesto zaseda Miguel Angel Lopez (Astana) s tremi minutami in 18 sekund zaostanka, peti je Nairo Quintana (Movistar) s 3.33 zaostanka.

Zasavec je priznal, da je lepo biti na vrhu. "Bil je dober boj in kar se je zgodilo, je dobro za slovensko kolesarstvo," je dejal. "Videli bomo, kaj se bo zgodilo v Madridu, a za zdaj zelo dobro kaže. Imam kar precejšnjo prednost pred preostalimi, a do cilja je še dolga pot in pred nami je še nekaj zelo zahtevnih etap. Za zdaj dobro kaže."

Zaključni vzpon na Los Machucos je mestoma dosegel 25-odstotni naklon. Takole je takšna strmina videti v praksi:

"Ahhhh... that's what 25% and more looks like!" 😱



This climb is absolutely brutal



Watch the finale to Stage 13 of #LaVuelta19 LIVE on Eurosport

📺 Eurosport 1

📱💻🖥 Eurosport Player: https://t.co/bt3TbPVNQG pic.twitter.com/P7lOK85mxG — Eurosport UK (@Eurosport_UK) September 6, 2019

Kar v treh od štirih posebnih seštevkov vodita Slovenca (rdeča, zelena in bela majica).

Andrej Hauptman: Res ne moreš verjeti



Bil je poseben tudi zato, ker se je sploh prvič zgodilo, da sta dva slovenska kolesarja poskrbela za dvojno vodstvo na etapi ene tritedenske dirke. Selektor slovenske kolesarske reprezentance in športni direktor pri ekipi UAE Emirates Andrej Hauptman je uspeh Rogliča in Pogačarja označil za sanje, ki so postale resničnost. "Res ne moreš verjeti, kaj lahko naredi en 20-letnik. Da ima ena majhna Slovenija takšna kolesarja, ki odločata etape, enega, ki je star 20 let, drugega, ki je star 29 let. Neverjetno," je bil navdušen Hauptman, ki pa ni želel prehitevati dogodkov. "Nočem napovedovati, kaj bo, ker mislim, da smo na Vuelti presegli vse, tudi, če gresta oba takoj domov."