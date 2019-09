"Srečno vsakomur, ki lahko sledi Rogliču!"

Iz tabora Movistarja in Astane po simultanki Rogliča in Pogačarja

Letošnja Vuelta je povsem po slovenskih notah. Primož Roglič je v rdeči majici vodilnega in je na dobri poti, da se zapiše v zgodovino, mladi Tadej Pogačar pa preseneča iz dneva v dan in je že na zmagovalnem odru. Tekmeci poskušajo vse, vendar brez pravega učinka, a se pri Movistarju in Astani še ne predajajo.

"Nisem bil pravi. Ne maram strmih vzponov. Ne ugajajo mi. Kakorkoli, ekipa je sicer odlično opravila svoje delo. Gledano v celoti sem se počutil dobro. Pri zadnjem vzponu sem kolesaril na vso moč, vendar ni bilo dovolj, da bi ostal z vodilnimi. Ne bom se predal. Nisem veliko izgubil. Še sem v igri. Dve etapi prihajata še ob koncu tedna. Prepričan sem, da je še vedno vse mogoče. Mirno moramo iti iz dneva v dan," je po slabšem dnevu razlagal Kolumbijec pri Astani Miguel Angel Lopez.

Poraženi so bili tudi pri Movistarju. Nairo Quintana se je sicer pri izjemno zahtevnem zaključnem vzponu na Los Machucos (naklon je bil ponekod tudi 25 odstoten) zagnal in nakazal, da bi lahko naredil kaj konkretnega v 13. etapi, vendar je le razjezil slovenska matadorja Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ki sta nato v svojem tempu kolesarila na vrh, na katerem je starejši prepustil mlajšemu etapno zmago. To je za Pogačarja že druga na Vuelti.

"Roglič najmočnejši, Pogačar prav tako kaže svojo moč"

Roglič se je z drugim mestom še bolj utrdil v skupnem vodstvu in ima pred drugim Alejandrom Valverdejem 2:25 prednosti, tretji pa je že Pogačar, ki zaostaja 3:01.

"Rogliča vidimo kot najmočnejšega kolesarja na Vuelti, Pogačar pa prav tako kaže svojo moč. Včeraj smo izgubili nekaj časa. Ob naslednji priložnosti ga lahko spet kaj pridobimo. Gremo iz dneva v dan. V nedeljo in ponedeljek sta dve ključni etapi."

Tadej Pogačar je z izjemno vožnjo prikolesaril še do druge etapne zmage na Vuelti. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

"Gledal sem, kdaj bo Roglič pospešil, in to se je zgodilo. Ko sta Slovenca pobegnila, smo kolesarili v svojem ritmu. Oba z Nairom sva kolesarila tako hitro, kot sva lahko. Da bi čim manj izgubila. Kaj sledi? Videli bomo."

"Roglič ima svoj način kolesarjenja"

Quintana je še pred torkovim kronometrom imel oblečeno rdečo majico vodilnega, petkovo etapo pa je končal na skupnem petem mestu z zaostankom 3:33.

"Poskušali smo, vendar je Roglič potrdil, da je na dirki najmočnejši. Na zadnji klanec sem poskušal napasti, saj sem v skupnem seštevku zadaj. Dobro sem se počutil. Lažje je kolesariti za kolesom nekoga in čakati, vendar sem poskusil, saj ne veš, kakšne možnosti imaš oziroma kako se počutiš, dokler se ne odločiš za tak korak."

Primož Roglič na dobri poti, da kot prvi Slovenec osvoji tritedensko dirko. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Tudi tretji predstavnik Movistarja Marc Soler je opozarjal na moč Rogliča in Pogačarja, ki sta bila v svojem filmu: "Pokušali smo napasti z Nairom, da bi drugi trpeli, vendar sta bila Slovenca hitra. Roglič ima svoj način kolesarjenja. Srečno vsakomur, ki mu lahko sledi! Še naprej se bomo borili in upali na njegov slabši dan."