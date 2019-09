Kako jo je odnesel slovenski kolesar ob hudem padcu v Španiji?

Štirinajsto ravninsko etapo kolesarske dirke po Španiji je zaznamoval množični padec v zadnjem kilometru pred ciljem v Oviedu. V padcu so bili vpleteni tudi nekateri favoriti. Še najslabše jo je odnesel eden izmed slovenskih kolesarjev Luka Mezgec, ki so ga morali z reševalnim vozilom prepeljati v bolnišnico.

Mezgec (Mitchelton-Scott), ki se je v splošni zmešnjavi znašel na trdem asfaltu, je dobil udarca v kolk in desni komolec.

Po pregledu v bolnišnici so se potrdili sumi, da padec ni bil nedolžen. Kot so pozno zvečer sporočili predstavniki Mezgečeve ekipe, je Mezgec utrpel frakturo kostnega grebena desne kolčnice. Za zdaj kaže, da bodo lahko poškodbo pozdravili brez operativnega posega. Najverjetneje pa poškodba pomeni, da je slovenski sprinter končal letošnjo Vuelto.

Luko Mezgeca so odpeljali z reševalnim vozilom:

#LaVuelta19 - Mezgec taken away with ambulance after the crash. pic.twitter.com/yw1QbxWHS5 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) September 7, 2019

Padec je zajel vsaj dvanajst kolesarjev, ki so bili v skupini ob precejšnji hitrosti. Padla sta tudi španski as Alejandro Valverde (Movistar) in zmagovalec 13. etape Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), vendar pa sta nadaljevala dirko in prišla v cilj brez vidnejših težav ter sta po koncu etape vtise delila z novinarji.

V belo majico najboljšega mladega kolesarja oblečeni Pogačar je sicer imel okrvavljen komolec, a je vseeno v cilju odgovarjal na vprašanja in ni dajal videza, da bi imel kakšne hujše posledice zaradi padca: "Nisem pričakoval, da se bo etapa končala s tolikšnim stresom, padec je bil kar trd. Nisem se nadejal takšne zmešnjave, saj je bila naenkrat polovica skupine na tleh. Upam, da bo z vsemi v redu in da se ni nihče huje poškodoval."

Zmešnjavi se je izognil Irec Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), ki je nato dobil etapo. Tudi vodilni Primož Roglič (Jumbo-Visma) se je izognil padcu ter je v cilju še na 14. etapi oblekel rdečo majico. Kot je dejal, se je vseeno za trenutek ustavil in je moral dati nogo na tla, da ne bi padel.

Današnji padec na dirki po Španiji: