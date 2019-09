Ko so se Rogličevi ekipi stvari postavile na glavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slovenskim kolesarjem Primožem Rogličem je pestro leto. Začel ga je izjemno, pokazal svojo moč tudi na Giru, kjer pa je prav tako preživljal težke trenutke. Le-ti so pustili posledice. In zaradi Italije so se pri njegovi ekipi Jumbo Visma zastavljeni načrti začeli drastično spreminjati. Zdaj je tik pred tem, da skupaj z nadarjenim Tadejem Pogačarjem osvojita Španijo.