Fuglsangu etapa, Roglič še povečal skupno prednost

Danec Jakob Fuglsang je bil v etapi s tremi kategoriziranimi vzponi velik del v ubežni skupini. Zmago si je zagotovil s samostojnim pobegom dobre štiri kilometre pred ciljem, ko so bili kolesarji na poti po zelo zahtevnem klancu. Takrat se je otresel Italijana Gianluce Brambille. Za 34-letnika, ki je v cilj prišel z 22 sekundami prednosti pred Britancem Taom Geogheganom Hartom, je to 22 poklicna zmaga, a šele prva na tritedenskih dirkah.

V eni najbolj zahtevnih etap letošnje Vuelte je Rogličeva ekipa Jumbo-Visma znova dirkala zelo dobro. Svojega kapetana je pripeljala na sredino slabih 18 kilometrov dolgega vzpona na Alto de la Cubillo, ko se je na čelo postavila Astana za Kolumbijca Miguela Angela Lopeza. Ta je skušal Pogačarju odvzeti belo majico najboljšega mladega kolesarja in tretje mesto v skupnem seštevku, a je mladi Slovenec brez vidnih težav sledil tekmecu.

Primož Roglič je skupno prednost pred najbližjim zasledovalcem Alejandrom Valverdejem povečal za 20 sekund, ta zdaj znaša dve minuti in 48 sekund. Slovenec Tadej Pogačar je v skupni razvrstitvi tretji. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Pod vrhom je ob novem pospeševanju Lopeza popustil drugi v skupnem seštevku Valverde. Zasavec je ujel Rogliča in Pogačarja pred seboj in z njima nadaljeval proti cilju. Pogačar je v zadnjih metrih narekoval ritem in skušal pridobiti čim več sekund v boju proti Valverdeju za drugo mesto.

Skupni seštevek na dirki:

1. Primož Roglič 62h 17 minut 52 sekund

2. Alejandro Valverde +2.48

3. Tadej Pogačar +3.42

…



Končni vrstni red 16. etape

1. Jakob Fuglsang (Astana Pro Team)

2. Tao Geoghegan Hart (Team Ineos) 22 sekund

3. Luis León Sánchez (Astana Pro Team) 40 sekund

4. James Knox (Deceuninck-Quick Step) 42 sekund

5. Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) +1.12

…

- Cilj: Zmagovalec zahtevne 16. etape je Danec Jakob Fuglsang. Drugi je bil z 22 sekundami zaostanka Tao Geoghegan Hart.

- 4 kilometre do cilja: Fuglsang je pobegnil, Hart je 15 sekund za njim. Glavnina zaostaja sedem minut, Nairo Quintana ne more slediti glavnini, v kateri tempo narekuje Astanin Omar Fraile.

- 5,5 kilometrov do cilja: Fuglsang spet poskuša s pobegom, sledi mu Brambilla

- 8 kilometrov pred ciljem: peterica kolesarjev - Fuglsang, Knox, Geoghegan Hart, Sanchez in Brambilla - je pobegnila, glavnina zaostaja dobrih sedem minut

-15 kilometrov do cilja: Ubežna skupina 18 kolesarjev (Bouchard, Fuglsang, Gilbert, Seigle in De Gendt ...) je že dodobra zagrizla v zadnji klanec, glavnina s slovenskima adutoma in preostalimi favoriti za skupno zmago (Valverde, Lopez Moreno, Quintana …) začenja skoraj 18-kilometrski vzpon - zaostanke za ubežniki še vedno okoli 8 minut in pol.

- 18 kilometrov pred ciljem: kolesarji začenjajo zadnji, 17,8-kilometrski vzpon na Alto de la Cubilla. V ubežni skupini je 20 kolesarjev, glavnina z Rogličem, Pogačarjem in preostalimi favoriti za skupno zmago zaostaja dobrih osem minut in pol.

- 25 kilometrov do cilja so v ospredju Bouchard, Fuglsang, Gilbert, Seigle in De Gendt, glavnina z vsemi glavnimi favoriti za zmago zaostaja osem minut in pol

- 43 kilometrov do cilja: Bouchard je prvi prikolesaril na Alto de La Cobertoria, za njim je bil Madrazo, v spustu ju je skupina kolesarjev ujela, tako da zdaj skupaj beži 18 kolesarjev. Imajo 6 minut in pol prednosti pred glavnino, v kateri sta tako Roglič in Tadej Pogačar, pa tudi preostali kandidati za skupno zmago na dirki.

- Geoffrey Bouchard je napadel dva kilometra od vrha klanca, sledi mu Angel Madrazo.

- 47 kilometrov do cilja: v begu je skupina 21 kolesarjev (Jakob Fuglsang, Philippe Gilbert, Thomas De Gent, Gianluca Brambilla), ki ima pred Rogličem, skupino z rdečo majico pet minut prednosti. V glavnini tempo še vedno narekuje Rogličevo moštvo.

🏁 - 55 KM | Etapa 16 - Stage 16 | #LaVuelta19



🚴‍♂️🚴‍♂️ 21 ciclistas escapados con dos grandes puertos por delante / 🇬🇧 21-man break at the front, still two big climbs left!



⏳ 4:55 es su ventaja / Break's gap



🖥️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/2aWKTjktjq — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2019

- Prvi resnejši hrib jih je pričakal na 50. kilometru, ko so se povzpeli na Puerto de San Lorenzo s povprečnim naklonom 8,5-odstotkov. V begu je bila večja skupina kolesarjev, Roglič je skupaj z glavnino, v kateri je tempo narekoval Slovenčev moštveni kolega Tony Martin, in preostalimi favoriti za skupno zmago na vrh prišel dve minuti za ubežniki.

Današnja 144,4 kilometra dolga 16. etapa se je začela ob 13.25 v Pravii na nadmorski višini 60 metrov, končala pa se bo na 1.690 metrov visokem hribu Alto de La Cubilla Lena, kamor naj bi kolesarji prišli okoli 17.30.

Kolesarji bodo morali opraviti s tremi gorskimi cilji. Prva dva sta prve kategorije, zadnji, ki bo hkrati ciljni vzpon, pa bo predstavljal gorski cilj najvišje kategorije.

Pri 92. kilometru bo sledil drugi izziv, ki ga bo predstavljal hrib Alto de La Cobertoria. Z 8,2 kilometra bo nekoliko krajši, vendar bo tudi tu povprečni naklon malce čez 8 odstotkov.

Povsem ob koncu 16. etape bodo morali kolesarji opraviti še z zadnjim testom. Kar 17,8 kilometra je dolg vzpon, ki sicer ne bo pretirano strm, saj bo povprečni naklon 6,2 odstotka.

A bodo noge že dodobra pekle, zlasti če bodo ekipe narekovale hud tempo. Zato bo zanimivo spremljati, kako se bo Roglič lotil branjenja rdeče majice. Pa vendarle je v zadnjih dneh pokazal, da je v odlični formi, zato naj ne bi smelo biti bojazni, da bi izgubljal čas.