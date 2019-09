Valverde poudaril: Roglič se je že zlomil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pet etap pred koncem ima Primož Roglič (Jumbo-Visma) dve minuti in 48 sekund naskoka pred najbližjim zasledovalcem Alejandrom Valverdejem (Movistar). Španec je v primerjavi s slovenskim kolesarjem v zadnji gorski etapi izgubil nekaj sekund, jih je pa zato v boju z Valverdejem pridobil Tadej Pogačar. Nadarjeni Komendčan za veteranom in drugim mestom zaostaja 56 sekund.

"Res je, da sem v ponedeljek izgubil nekaj časa. Ni bil moj najboljši dan. Če gledam dan prej, ko sva z Rogličem kolesarila skupaj, je bilo veliko boljše. V zadnji teden vstopam optimistično," je na prosti dan povedal Španec.

"Roglič sicer zelo dobro kolesari, a se je že zlomil"

Ne razmišlja le o tem, da bi zadržal skupno drugo mesto in se otresel Pogačarja, ampak želi stopničko višje. Do rdeče majice vodilnega, ki jo je nosil pred natanko desetimi leti in postal takratni kralj Vuelte.

"Vse se lahko zgodi. Vodilni ima lahko slabši dan. Čas lahko izgubimo tudi mi. Tretji teden lahko na največjih dirkah povzroči preglavice prav vsakomur," opozarja Valverde.

Aktualni svetovni prvak poudarja, da je imel Roglič v zadnjem tednu tritedenske dirke že težave. Foto: Reuters

A ostaja realen: "Roglič kolesari zelo dobro, vendar smo ga v tem delu dirke že videli, kako se je zlomil."

Tudi če mu ne bi uspelo prehiteti kolesarja Jumbo-Visme, ki je prav na prosti dan podaljšal pogodbo z Nizozemci do leta 2023, bi bil z drugim mestom zadovoljen.

Še dva resnejša gorska preizkusa

Rogličev novi moštveni kolega Tom Dumoulin je na lastni koži okusil grenkobo tretjega tedna, potem ko je leta 2015 v zadnjem tednu moral priznati premoč Italijanu Fabiu Aruju.

Primož Roglič je ne dobri poti, da osvoji Vuelto. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

A Nizozemec verjame, da bo Primož v prihodnjih dneh zadržal rdečo majico. Pred njim sta le še dva velika preizkusa. V četrtek in soboto bosta zadnji gorski etapi na Vuelti. Po tem, kar smo videli v zadnjih vožnjah v klanec, je Roglič tako suveren, da mu bo težko kdorkoli, ki ga ogroža, pobegnil in mu tik pred ciljem tritedenske dirke slekel rdečo majico.

Skupno:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 62:17:52

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 2:48

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 3:42

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 3:59

5. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 7:40

