Kolumbijski zvezdnik: Lahko sem srečen, ker sem živ

12 dni po hudem padcu na 6. etapi Dirke po Španiji 32-letni kolumbijski kolesar Rigoberto Uran iz moštva EF - Education First še vedno ostaja na zdravljenju v bolnišnici v Barceloni.

Svojim oboževalcem je preko družbenih omrežij sporočil, da je prestal sedem ur trajajočo operacijo in da je lahko srečen, ker je živ. V padcu, ki je pokopal njegove ambicije na letošnji Vuelti (v skupnem seštevku dirke je bil na 6. mestu), kjer blestita Primož Roglič in Tadej Pogačar, si je zlomil ramo, lopatico in več reber, preluknjal pa tudi levo pljučno krilo, kar je bistveno upočasnilo proces zdravljenja in prestavljalo termin operacije.

Šesta etapa je bila usodna tudi za Uranovega ekipnega tovariša Hugha Carthyja, z dirke pa sta se morala posloviti tudi Nicolas Roche iz ekipe Sunweb, ki je na letošnji Vuelti tri dni nosil rdečo majico vodilnega, in Victor de la Parte iz moštva CCC.

"Po sedem ur trajajoči operaciji so zdravniki moji družini, ki je bila zaradi mojega zdravstvenega stanja v šoku sporočili, da je sestavljenka zdaj končno zložena. Ključnica, rama, rebra in vretenca so okej, tudi pljuča so vedno bolje. Zdaj je ključna potrpežljivost, da končno odidem od tu in okrevam," je sporočil Uran, ki se ne bo z veseljem spominjal letošnje sezone.

To je namreč že druga operacija v tem letu. Grdo je padel že marca na dirki Pariz-Nica in si zlomil levo ključnico. "Za mano je težko leto. Hvala vam za lepe želje, po besedah zdravnika sem lahko srečen, ker sem sploh živ," je zapisal.

Uran, ki je letošnji Tour končal na 7. mestu, naj bi se v tekmovalno srenjo vrnil prihodnjo sezono.

