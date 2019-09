Valverde izpostavil, kdo je rešil Rogliča, da je zadržal rdečo majico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot smo se lahko letos na največjih kolesarskih dirkah že večkrat prepričali, morajo biti ekipe zbrane tudi na ravninskih etapah. Pri Jumbo Vismi so po besedah Alejandra Valverdeja lahko veseli, da so imeli v 17. etapi Vuelte tujo pomoč, zaradi katere je Primož Roglič zadržal rdečo majico vodilnega.

Kolesariti 219, 6 kilometra in to s povprečno hitrostjo skoraj 51 km/h je nekaj, kar se redko zgodi. In to ob vstopu v tretji teden ene od največjih dirk na svetu.

Dokaj hitro po začetku 17. etape Vuelte se je odlepila skupina 47 kolesarjev. In med njimi je bil tudi Nairo Quintana, ki je pred sredo zaostajal že skoraj osem minut. A je bil tempo tako hud, da ekipa Primoža Rogliča ni mogla ujeti priključka.

Prednost Quintane je bila že več kot pet minut, kar je povzročilo alarm v vrstah Jumbo-Visme, ki niso imeli prave moči, da bi konkretneje zmanjšala zaostanek.

"Astana rešila Rogliča"

"Ko se je naredila skupina, sem jaz kolesaril zadaj, saj smo imeli Naira spredaj. Prvih nekaj kilometrov je bilo izjemno hitrih. Ekipa Jumbo Visme ni mogla zmanjšati zaostanka. Astana je bila na koncu zelo dobra in diktirala tempo. Astana je povsem rešila Rogliča. A vsak dirka zase. In morda bo kdo, ki je bežal, v četrtek na težki preizkušnji," je razlagal Valverde in dal vedeti, da se lahko pri nizozemski ekipi zahvalijo moštvu Miguela Angela Lopeza, ki v skupnem seštevku za sedem sekund diha za ovratnik našemu nadarjenemu Tadeju Pogačarju, da je rdeča majica ostala v njihovi lasti.

Nairo Quintana in Alejandro Valverde dihata Rogliču za ovratnik. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Quintana je na koncu prišel v generalni razvrstitvi na vsega 2:24 zaostanka za Rogličem, kar pomeni, da je na drugem mestu, medtem ko je njegov moštveni kolega Valverde zdaj tretji (zaostanek 2:48). Pogačar je padel na četrto mesto.

"Za nas je bilo dobro, saj smo imeli Naira v ospredju. S sredino etapo smo ga spet postavili v igro za rdečo majico," je dejal izkušeni maček Valverde.

Qiontana: Vem, da nisem povsem zdrav, vendar ko si utrujen, kolesariš s srcem

In prav skupaj s Solerjem in Pedrerom je 39-letnik poskrbel, da je Roglič ostal brez pomočnikov, potem ko so pritisnili na klanec, vendar je nato na "pomoč" priskočila Astana, ki je želela svojega aduta Lopeza zadržati med najboljšimi.

Nairo Quintana je bil ves dan v begu, pa čeprav se ne počuti najbolje. Pravi, da je kolesaril s srcem. Foto: Twitter

"Izkoristili smo dan. Vse bi se lahko zgodilo. Upam, da se bo zdravje izboljšalo. Načel me je prehlad. Bom videl, kako bo v četrtkovi gorski etapi. Vedno sem poudarjal, da se bom boril do konca. Naš cilj je bil, da razredčimo vrste Jumbo Visme, zato smo napadali. Vem, da nisem povsem zdrav, vendar ko si utrujen, kolesariš s srcem," so bile besede Quintane.

Pri Rogliču so po etapi takoj priznali napako, ki so jo naredili, a na srečo ni bila ključna, saj ima slovenski kolesar še vedno lepo prednost. In v gorskih etapah je dokazal, da je v izvrstni formi. Zato naj ne bi smel imeti težav v 177,5 kilometra dolgi etapi, ki bo imela štiri gorske cilje I. kategorije.