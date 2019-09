Zmagovalec 18. etape je Kolumbijec Sergio Higuita. Vodilni v skupnem seštevku Primož Roglič je končal na drugem mestu, v cilj je prišel v družbi Alejandra Valverdeja in Rafala Majke, zaostal 15 sekund, prednost v skupnem seštevku pred znova drugim Valverdejem povečal na dve minuti in 59 sekund ter naredil še korak do skupne zmage. Tadej Pogačar je izgubil belo majico za najboljšega mladega kolesarja, prehitel ga je Miguel Angel Lopez, ki ima pred Slovencem na četrtem mestu 32 sekund prednosti.

Etapno zmago si je prikolesaril nadarjeni 22-letni Kolumbijec Sergio Higuita, ki je bil v begu dneva. Napadel je na spustu s tretjega od štirih vzponov.

Quintani in Pogačarju ni uspelo slediti kvartetu

Na tem vzponu je začel napadati Kolumbijec Miguel Angel Lopez, ki je lovil mesto na zmagovalnem odru in belo majico. Njegovi prvi poskusi niso obrodili sadov, 30 kilometrov pred ciljem pa mu je uspelo. Roglič in drugi v skupnem seštevku Španec Alejandro Valverde sta mu lahko sledila, tretji in četrti, Kolumbijec Nairo Quintana in Pogačar, pa ne.

Sergio Higuita slavi etapno zmago. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Na vrhu Puerto de Cotos je Lopez virtualno že oblekel belo majico in se zavihtel na četrto mesto. Higuita je drvel proti cilju, Rogličeva skupina prav tako, Pogačar pa je v družbi Quintane in Norvežana Carla Fredrika Hagna in Južnoafričana Louisa Meintjesa poskušal omiliti škodo.

"Zbudil sem se z dobrimi nogami. To je zame velik dan. Vedel sem, da mi lahko uspe in lahko zmagam v etapi. To je bila zame popolna etapa. Bil sem v begu, natanko to sem si želel. Tvegal sem. Na zadnjem vzponu sem se dobro počutil. Na vrhu sem vedel, da imam lepo prednost, vedel sem, da jo lahko obdržim. Bil sem motiviran. Moral sem zmagati za ekipo, to je bila moja motivacija. O tem sem sanjal," je povedal mladi up ekipe EF Education First Higuita. "Verjetno sem lahko sam sebi največji nasprotnik, zato ponavljam, da moram ostati osredotočen," pravi Roglič. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Roglič v sprintu ugnal Valverdeja, ki je spet drugi

Roglič se je v sprintu pomeril z Valverdejem za drugo mesto v etapi ter bonifikacijske sekunde, uspelo mu je. Prednost je povišal še za dve sekundi, pred Špancem ima zdaj dve minuti in 50 sekunde prednosti. Quintana je padel na tretje mesto.

Petkova etapa je na papirju namenjena sprinterjem, zadnji odgovor o končnem vrstnem redu pa bo dala sobotna etapa s šestimi vzponi.

"Ni še konec, moram ostati osredotočen"

"Danes ni bilo napak. Spet smo pokazali močno ekipno predstavo, za nami je dober dan. Nisem močnejši iz dneva v dan, vsi smo že utrujeni, a kot kaže, še vedno lahko dobro dirkam. Ni še konec, še vedno se borim za rdečo majico. Ciljna črta je v Madridu. Moram ostati osredotočen," je dejal vodilni v skupnem seštevku Roglič Na vprašanje, kdo bo do konca njegov največji tekmec, Valverde, Lopez ali sam, je odvrnil: "Verjetno sem lahko sam sebi največji nasprotnik, zato ponavljam, da moram ostati osredotočen."

Tadej Pogačar, ki ni imel pomoči, je padel na peto mesto skupne razvrstitve dirke. Belo majico za najboljšega mladega kolesarja na dirki mu je odvzel Lopez, ki ima pred Slovencem zdaj 32 sekund prednosti. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

Osameli Pogačar naredil vse, kar je lahko

"Na zadnja klanca sem šel na vso moč, poskušal ostati v stiku z vodilnimi. Naredil sem vse, kar sem lahko. Malo sem razočaran. Imel sem slab dan. Jutri bo bolj sproščeno, a v soboto sledi zelo težka etapa, ki bo odločila. Morda lahko zdaj, ko nisem več povsem v ospredju, pripravim kakšno presenečenj. Šel bom na vso moč," je po 18. etapi povedal zdaj peti v skupni razvrstitvi Pogačar, ki ni imel pomoči. Nekaj kilometrov je poskušal sam loviti Rogliča in skupino z Lopezom, a 20-letnik sam ni zmogel.

Vrstni red 18. etape 1. Sergio Higuita (Kol/EF Education First) 4:33:09

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 0:15

3. Alejandro Valverde (Špa/Movistar)

4. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) vsi isti čas

5. Miguel Angel Lopez (Kol Astana) 0:17

6. Carl Fredrik Hagen (Nor/Lotto Soudal) 1:16

7. Louis Meintjes (JAR/Dimension Data)

8. Nairo Quintana (Kol/Movistar)

9. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) vsi isti čas

10. Oscar Rodriguez (Špa/Euskadi) 3:47

...

79. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 21:32

96. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) isti čas

Vrstni red na dirki 1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 71:16:54

2. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) + 2:50

3. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 3:31

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 4:17

5. Tadej Pogacar (Slo/UAE Emirates) 4:49

6. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 7:46

7. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 9:46

8. Carl Fredrik Hagen (Nor/Lotto Soudal) 11:50

9. James Knox (VBr/Deceuninck-QuickStep) 12:44

10. Marc Soler (Špa/Movistar) 21:09

...

110. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 3:29:27

114. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 3:34:26

18. etapa

Cilj: Zmagovalec 18. etape je Kolumbijec Sergio Higuita. Vodilni v skupnem seštevku Primož Roglič je v družbi Alejandra Velverdeja in Rafala Majke zaostal 15 sekund, prednost v skupnem seštevku pred znova drugim Valverdejem povečal na dve minuti in 50 sekund ter naredil še korak naprej do skupne zmage. Tadej Pogačar je izgubil belo majico za najboljšega mladega kolesarja, prehitel ga je Lopez, ki je zdaj pred Slovencem na četrtem mestu.

Vrstni red 18. etape 1. Sergio Higuita (EF Education First)

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) +15

3. Alejandro Valverde (Movistar Team)

4. Rafal Majka (Bora-Hansgrohe)

5. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) +17

17:03: tri kilometre do cilja: Sergio Andres Higuita García drvi etapni zmagi naproti. Roglič, Valverde, Lopez Moreno in Majka za Kolumbijcem zaostajajo 33 sekund. Pogačar s Quintano, Meintjesem in Hagnom zsoatja minuto in pol.

16:53: 16 kilometrov do cilja: Sergio Andres Higuita García ima pred Rogličem in trojico zasledovalcev 39 sekund prednosti, Quintana, Meintjes in Hagen so ujeli Pogačarja. Kvartet za vodilnim Kolumbijcem zaostaja +1.25.

16.43: 26,5 kilometra do cilja: Sergio Andres Higuita García je še vedno sam v begu, a ga lovi kvartet Roglič, Valverde, Lopez Moreno in Majka, ki ima 45 sekund zaostanka. Pogačar je sam za skupino z rdečo majico (zaostanek +1.07), 20 sekund za njim je skupina treh kolesarjev, med katerimi je tudi drugi v skupnem seštevku Quintana. Lopez v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja ogroža Pogačarja.

16:31: 30 kilometrov do cilja,Sergio Andres Higuita García ostaja v samostojnem pobegu. Skupina z rdečo majico, Rogličem, je minuto in pol za njim.

16:16: Do cilja je še 38 kilometrov. V begu je Kolumbijec Sergio Andres Higuita García, ki ima pred zasledovalno skupino minuto prednosti. V to se je zdaj priključil tudi vodilni v skupnem seštevku Primož Roglič. Kisovčan kolesar skupaj z najbližjimi zasledovalci za skupno zmago Nairom Quintano, Alejandrom Valverdejem, Tadejem Pogačarjem.

15:45: Iz glavnine kolesarjev je izpadlo kar nekaj kolesarjev. Razlika do vodilnih se je zmanjšala. Ta trenutno znaša tri minute in pol.

🏁 - 67 KM | Etapa 18 - Stage 18 | #LaVuelta19



🚴‍♂️🚴‍♂️ @LouisMeintjes y @jonaskoch3 han tomado una decena de segundos sobre sus compañeros de fuga / 🇬🇧 Meintjes and Koch take some meters before tackling Morcuera again!



🖥️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/zubJFOQs2o — La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2019

15:25: Louis Meintjes (Dimension Data) in Jonas Koch (CCC Team) sta "skočila" iz vodilne skupine in imata 10 sekund prednosti. Noben od njiju ni nevaren Primožu Rogliču v skupnem seštevku. Glavnina kolesarjev je nekoliko zmanjšala zaostanek.

15:05: Do cilja še 80 km. Skupina ubežnikov (13) ima 4 minute in pol prednosti pred glavnino, v kateri tempo narekuje ekipa Jumbo-Visma. Primož Roglič ima tako položaj pod nadzorom. Miren je tudi Tadej Pogačar, sicer nosilec bele majice, ki je pred etapo izvedel, da je njegov tekmec v boju za najboljšega mladega kolesarja Miguel Angel Lopez prejel 10 sekund kazni zaradi nepravilnega manevra v 17. etapi.

14:50: 13 ubežnikov že čez vrh Puerto de la Morcuera. Gorski cilj je dobil Geoffrey Bouchard. Glavnina z vsemi najboljšimi manj kot 100 km do cilja zaostaja dobrih pet minut.

14:25: V ubežni skupini je zdaj 13 kolesarjev. Med njimi tudi Hermann Pernsteiner (Bahrain Merida), ki ima med vsemi v skupnem seštevku najmanjši zaostanek, a ta znaša več kot pol ure. Do cilja še dobrih 100 kilometrov.

14.10: Živahno dogajanje - 110 km do cilj. V vodstvu sedem kolesarjev, med njimi tudi Sergio Higuita. Glavnina z vsemi najboljšimi zaostaja 2 minuti in 15 sekund.

13.40: 130 km do cilja. V begu je Wout Poels (Team Ineos). Glavnina z Rogličem in Pogačarjem je strnjena.

13.00: Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) se je odlepil od glavnine. Sledita mu Will Barta (CCC Team) in Steve Morabito (Groupama-FDJ). V ozadju novi poskusi pobega, a gre za kolesarje, ki v skupnem seštevku ne kotirajo visoko.

12.50: Prvi poskusi napada.

12.40: Štart. Rogličeva Jumbo-Visma se je postavila na čelo karavane.

📽️💥¡Se espera un día peligroso y el líder lo sabe! Así controlaba @JumboVismaRoad la salida de hoy / 🇬🇧 Fireworks are expected in today's mountains, so Jumbo-Visma wants to control from the start! #LaVuelta19 pic.twitter.com/cDUpOPUlhR — La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2019

Kaj čaka kolesarje? V 18. etapi, ki se je malo pred 13. uro začela v Colmenar Viejo in se bo po 177,5 kilometra okoli 17.30 končala v kraju Becerril de la Sierra, bodo morali kolesarji opraviti s štirimi gorskimi cilji I. kategorije. Prostora za napade je dovolj, vendar klanci niso tako zahtevni, kot so bili prejšnji.



Prvi klanec Puerto de Navacerrada je dolg 11,8 kilometra in ima povprečni naklon 6,3 odstotka. Po skoraj 80 kilometrih trase bodo opravili že z drugim vzponom, ki sliši na ime Puerto de La Morcuera - dolg je 13,2 kilometra in ima petodstotni naklon. Z istim gorskim ciljem se bodo spopadli praktično takoj po spustu, vendar se ga bodo lotili z druge strani, tako da bo nekoliko je krajši (10,4 km), a malenkost bolj strm (6,7 odstotka).



Čeprav je na sporedu gorska etapa, se ta ne bo končala na vrhu gore. Po vzponu na Puerto de Cotos (13,9 km in 4,8-odstotni naklon) se bodo kolesarji spustili, povsem za konec pa jih čaka 4,5 kilometra dolga in 2,4-odstotna vožnja v klanec.

Vrstni red pred 18. etapo:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 66:43:36

2. Nairo Quintana (Kol/Movistar) + 2:24

3. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 2:48

4. Tadej Pogačar (Slo/UAE Emirates) 3:42

5. Miguel Angel Lopez (Kol/Astana) 4:09

6. Wilco Kelderman (Niz/Sunweb) 5:05

7. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 7:40

8. James Knox (VBr/Deceuninck-QuickStep) 8:03

9. Carl Fredrik Hagen (Nor/Lotto Soudal) 10:43

10. Dylan Teuns (Bel/Bahrain-Merida) 12:21 ...

109. Luka Pibernik (Slo/Bahrain-Merida) 3:08:04

114. Domen Novak (Slo/Bahrain-Merida) 3:13:03