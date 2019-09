Direktor Jumbo-Visme jezen, Roglič ni mogel komentirati #video

V kolesarskem svetu se je v zadnjem obdobju spremenil trend in so zanimive tudi ravninske etape. V sredini smo na primer videli, kako je Nairo Quintana pridobil dragocene minute, potem ko je izginil iz vidnega kota vodilnemu v skupnem seštevku Primožu Rogliču.

V 19. etapi je bilo spet pestro. Sicer ni bilo tovrstnih pobegov, vendar se je približno 66 kilometrov pred ciljem zgodil padec, ki bi lahko nato vplival na razplet dirke.

Roglič ob Martina

Še tretjič na dirki so se na asfaltu znašli Roglič ter še nekateri njegovi moštveni kolegi. Najhuje jih je skupil Tony Martin, ki je že končal Vuelto, kar je velik udarec za slovenskega kolesarja pred odločilno sobotno gorsko etapo.

Tony Martin jih je huje skupil in končal Vuelto. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

"Tik pred nami so padli. Nemogoče se je bilo izogniti. Cesta je bila polna, tam sem bil. Zadel sem v beton. Veliko drugih jo je mnogo slabše odneslo. Vsaj tako je bilo videti. Zamenjal sem kolo in poskušal čim hitreje priti nazaj," je po koncu dejal Roglič.

"Pri Movistarju spoznali, da so naredili napako"

Naš drugi matador Tadej Pogačar se je padcu izognil, kakor tudi ekipa Movistarja na čelu z drugovrščenim Alejandrom Valverdejem. Moštvo Movistarja sprva ni v duhu ferpleja počakalo Rogliča in Miguela Angla Lopeza (Astana), vendar je začelo narekovati močan tempo, da bi njihov prvi adut Valverde pridobil nekaj časa v primerjavi z rdečo majico.

Njun zaostanek za špansko ekipo je znašal že minuto, kar je pomenilo, da je bil tudi Pogačar virtualno oblečen v belo majico najboljšega mladega kolesarja.

"Mislili smo, da bo mirna etapa. Vsi smo se borili za svoje mesto. Zgodil se je padec. Dva naša kolesarja sta me počakala in smo ujeli prve. Nato je ekipa Movistarja začela napadati. Ne vem, kolesarili so hitro. Kmalu so spoznali, da so naredili napako. Nato smo počakali in začeli znova," je po etapi razmišljal 20-letni Pogačar, ki za belo majico – ta je v lasti Lopeza – zaostaja 32 sekund, za zmagovalnim odrom pa že minuto in 18 sekund.

Tadej Pogačar o padcu

Direktor Jumbo-Visme vidno jezen

"Težko karkoli komentiram. Resnica je ta, da sam nisem mogel. Pogledati bo treba videoposnetek. Takrat bom lahko komentiral," je o potezi Movistarja dejal Roglič.

A so tudi njega vzeli pod drobnogled, saj sta skupaj z Lopezom kolesarila v zavetrju avtomobila.

Zmagovalec sobotne etape je postal Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Zato pa je bil vidno jezen športni direktor Jumbo-Visme Grischa Niermann: "Na spustu je padlo veliko kolesarjev, skoraj vsa naša ekipa, Tony (Martin) je odstopil. Nisem videl povsem, kaj se je zgodilo. V nadaljevanju je Movistar pobegnil, odhitel, poskušal pobegniti. Ni bilo športno. Na srečo smo hitro menjali kolesa in nadaljevali dirko. Nismo srečni zaradi dejanja naših nasprotnikov, tega, kar so naredili. A vsak dela po svoje. Sem pa po današnjem dnevu jezen, zelo jezen. Bomo videli še, kaj bo odločila komisija."

Za Rogliča sobota dan D

Na koncu se je vroča kri v boju za prestižne majice ohladila in spremljali smo le še boj za etapno zmago. Ta je pripadla Francozu Remiju Cavagni (Deceuninck-Quick Step).

Po padcu se je njegova ekipa razredčila. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Pred kolesarji sta do konca tritedenske dirke le še dve etapi. Roglič je na odlični poti, da se kot prvi Slovenec veseli skupne zmage na eni izmed največjih treh dirk na svetu. V nedeljo bo nato le še parada šampiona, zato je sobota dan D.

Čeprav je zdelan, bo jutri še enkrat stisnil in navil pedala, da bo zadržal majico najboljšega: "Bilo je že boljše, hkrati pa tudi veliko slabše. Boj se bo nadaljeval. Jutri začnemo znova."