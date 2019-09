Huda kri na Vuelti, Lopez javno okrcal svetovnega prvaka in njegovo ekipo

"Moštvo svetovnega prvaka (Movistar) se loteva res skrajno neumnih dejanj in to ni prvič. Kakšnega svetovnega prvaka imamo," je v sarkastičnem tonu Lopez okrcal potezo Movistarja, ki je pospešila v trenutku padca večje skupine kolesarjev, v njem sta bila ujeta tudi vodilni Roglič in najboljši mladi kolesar Lopez, namesto, da bi upočasnila "konje". To so storili šele po 15 kilometrih. "Vedno eni in isti neumni ljudje počnejo take reči," je bentil Lopez, največji konkurent Tadeju Pogačarju v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja (32 sekund zaostanka).

No se quejan, no ponen excusas… siempre cumpliendo con su deber en carrera, motivo de peso suficiente para levantarte y seguir. Bravo 👏🏻👏🏻.#Lavuelta19 @lavuelta pic.twitter.com/3bHwloHqRN — Juanan | Entrenador (@TrainerwebCoach) September 13, 2019

Lopez ni bil edini kolesar, ki je javno zažugal domačemu moštvu. Upokojeni španski kolesar Joaquim Rodríguez je njihovo dejanje označil kot sramotno, Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), ki v Sloveniji okreva po poškodbi, ki jo je staknil na letošnji dirki, pa je preko twitterja sporočil, da je pospeševanje v trenutku, ko v skupini pride do padca, umazana taktika. Potezo Movistarja je kot nepošteno označil tudi Luka Pibernik iz Bahrain Meride. /Pogovor z njim bomo objavili v kratkem./

Takole je izgledal padec 65 km pred ciljem 19. etape:

Da poteza ni bila pravilna je očitno začutil tudi kapetan Movistarja, aktualni svetovni prvak v cestnem kolesarstvu, Alejandro Valverde, ki po prihodu v cilj ni želel odgovarjati na novinarska vprašanja.

Vodstvo Movistarja se je izgovarjalo, da je bilo že predhodno dogovorjeno, da napadejo prav v tem delu dirke.

Kolesarji bodo morali na polemike pozabiti, danes jih namreč čaka še ena odločilna etapa, ki bo imela kar šest gorskih ciljev. Pogačar bo poskušal ponovno obleči belo majico, medtem ko se zdi, da Rogliču zmage nihče več ne more preprečiti.

